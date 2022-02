"DIRECT. Présidentielle 2022 : premier grand meeting de Pécresse, nouveau ralliement pour Zemmour... Les actus"

ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE. Valérie Pécresse tient ce dimanche au Zénith de Paris son premier grand meeting pour relancer une campagne présidentielle qui patine dans les sondages. De son côté, Éric Zemmour enregistre un nouveau soutien pour sa candidature en provenance du RN avec le sénateur Stéphane Ravier.

Dernières actus

Recevoir nos alertes live !

11:37 - Eric Woerth ne "renie pas" les Républicains malgré son soutien à Emmanuel Macron L'ancien ministre Eric Woerth (LR) s'est exprimé sur CNews, ce dimanche, à propos de son ralliement à Emmanuel Macron dans le cadre de la campagne présidentielle. "Le mot traître n'est pas agréable, je ne pense pas en être un. C'est toujours mes amis, c'est ma famille politique (Les Républicains), je ne la renie pas", a-t-il affirmé. "Simplement, j'ai évolué. Je ne suis pas militant jusqu'à l'aveuglement". Ensuite, il a expliqué ne pas soutenir Valérie Pécresse "pour des raisons idéologiques et pragmatiques" et a assuré qu'il ne "partirai(t) pas" et qu'il ne veut pas démissionner de son mandat de sénateur des Républicains malgré son ralliement au Président de la République. 11:06 - Premier grand meeting pour Valérie Pécresse au Zénith de Paris Après plusieurs jours difficiles, marqués par le départ de plusieurs sarkozystes qui préfèrent soutenir Emmanuel Macron, Valérie Pécresse tient son premier grand meeting ce dimanche après-midi au Zénith de Paris. Alors près de 6 000 personnes sont attendues, la présidente de l'Île-de-France patine dans les sondages début décembre avec ses rivaux d'extrême droite Marine Le Pen et Éric Zemmour.

12/02/22 - 20:14 - Nathalie Arthaud joue l'offensive face à l'extrême droite [Fin du direct] La candidate de Lutte ouvrière à la présidentielle Nathalie Arthaud a tenu, ce samedi, un meeting à la Mutualité de Paris. Elle a estimé que Marine Le Pen (RN) et Eric Zemmour (Reconquête) sont les "Dupont et Dupond de l'extrême droite", avant d'ajouter que "ce n'est pas le fait d'être considérés comme de bons Français qui permettra aux électeurs lepénistes de trouver un meilleur travail, ce n'est pas avoir un prénom sonnant comme il faut aux oreilles de Zemmour qui les empêchera d'être méprisés et exploités et que les immigrés aient moins de droits ne leur en rajoutera pas". 12/02/22 - 19:21 - Selon Éric Zemmour, Valérie Pécresse "n’est pas de droite" En meeting ce samedi à Saulieu (Côte-d'Or), Éric Zemmour a affirmé que Valérie Pécresse "n’est pas de droite". "Je dis à ceux qui veulent voter Pécresse en espérant avoir un Zemmour centriste, un Zemmour soft, un Zemmour light, un Zemmour filtré, calfeutré, tamisé : avec Valérie Pécresse, vous n’aurez pas Zemmour",a-t-il lâché. "Vous n’aurez même pas une moitié de Zemmour. Vous aurez un masque plaqué sur le visage de la technocratie. Et, comme je suis tout sauf un masque, alors vous n’aurez rien du tout", a-t-il ajouté. 12/02/22 - 18:30 - Christiane Taubira appelle à "vaincre les candidats de la guerre civile" En déplacement à Créteil (Val-de-Marne), la candidate à l'élection présidentielle Christiane Taubira a appelé à vaincre "les candidats de la guerre civile" lors du scrutin en avril prochain. "Nous en sommes capables, et nous le ferons. Nous le ferons ensemble!", a-t-elle déclaré. 12/02/22 - 17:33 - Emmanuel Macron pourrait débuter sa campagne présidentielle en mars prochain Vendredi 11 février, Emmanuel Macron s'est exprimé dans Ouest-France indiquant qu'il pourrait se lancer dans la campagne présidentielle en mars. "La campagne officielle démarre au début du mois de mars. J'ai, actuellement, des choix très importants à faire pour la nation. (…) L'officialisation du choix que j'aurai à faire viendra au moment nécessaire", a-t-il affirmé. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, était en déplacement, ce samedi, près de Grenoble, pour assister à un rassemblement en soutien au président de la République et a confirmé cette tendance. "Il a dit que le mois de mars était le mois du début de la campagne officielle. Ça laisse du temps. (…) Les conditions qui permettront au président de se déterminer seront réunies. J'espère ardemment qu'il ira", a-t-il lâché sur BFMTV. 12/02/22 - 16:41 - Le Parti animaliste regrette que certains candidats "fanfaronnent" avec leurs parrainages Le Parti animaliste a appelé ce samedi les maires à parrainer Hélène Thouy, candidate à l'élection présidentielle du parti, pour "sauver la démocratie" et le "pluralisme politique". "Sur les 500 parrainages nécessaires pour se présenter à l'élection présidentielle, certains en ont bien plus que nécessaire. Certains en ont 1 050, 1 249 (et) fanfaronnent sur Internet", a-t-elle affirmé en faisant référence à Emmanuel Macron (LREM) et Valérie Pécresse (LR). "À chaque parrainage supplémentaire (...), c'est un clou qui est enfoncé dans ce cercueil de la démocratie et du pluralisme politique", a-t-elle ajouté. 12/02/22 - 15:55 - Marine Le Pen s'en prend à Emmanuel Macron, "le candidat qui démarre sa campagne avec des blindés" La candidate à la présidentielle Marine Le Pen s'est attaquée, ce samedi, à Emmanuel Macron, "le candidat qui démarre sa campagne avec des blindés", en référence à la manifestation samedi à Paris des opposants au pass vaccinal. "Dans la foulée de l’arrivée des blindés de la gendarmerie à Paris, il pourrait déclarer sa candidature parce que, symboliquement, je trouve que ça ressemble à son mandat", a-t-elle affirmé. 12/02/22 - 15:08 - Nouveau ralliement pour Éric Zemmour en provenance de l'extrême-droite Nouveau ralliement pour Érric Zemmour. Lorrain de Saint Affrique a décidé de rejoindre le parti "Reconquête" dans le cadre de la campagne présidentielle, selon Le Point. Il a été le conseiller en communication de Jean-Marie Le Pen de 1984 à 1994 et conseiller régional FN (Front National) du Languedoc-Roussillon de 1992 à 1998. Exclu du parti en 1994, l'ancien membre du FN était présent au meeting de Villepinte d'Eric Zemmour. 12/02/22 - 14:21 - Éric Zemmour en déplacement en Côte-d'Or sur le thème de la ruralité Éric Zemmour organise un meeting à Saulieu, en Côte-d'Or, ce samedi. Près de 4 000 personnes sont attendues pour entendre le candidat d'extrême droite aborder la question de la ruralité. Une manifestation est prévue contre la venue du candidat de "Reconquête". 12/02/22 - 13:49 - Nathalie Arthaud dispose de 400 parrainages pour la présidentielle Nathalie Arthaud (Lutte ouvrière) a confirmé samedi qu’elle disposait déjà de 400 parrainages républicains pour sa candidature à l'élection présidentielle. "Ces règles, on les a toujours dénoncées mais on est de ceux qui savent que pour défendre une politique, il faut se battre. C’est un gros effort militant. On se bagarre et j’aimerais saluer les maires des petites communes pour leur esprit démocratique attaché au pluralisme", a-t-elle indiqué sur franceinfo.

12/02/22 - 13:10 - Christiane Taubira en meeting à Créteil pour se relancer Christiane Taubira va tenter de redonner un nouvel élan à sa campagne présidentielle avec un meeting à Créteil, dans le Val-de-Marne, ce samedi. La gagnante de la Primaire populaire plafonne dans les sondages avec 5% d'intentions de vote selon une enquête menée par l'Ipsos pour Le Monde publiée vendredi 11 février.

11/02/22 - 23:15 - Marine Le Pen à propos du départ des instances du RN de Stéphane Ravier : "Grand bien lui fasse !" En plein déplacement à Toulon dans la journée, Marine Le Pen a réagi au départ de Stéphane Ravier des instances de son parti : "Ça ne nous fera pas un gros changement. Si Stéphane souhaite concentrer son énergie exclusivement sur la ville de Marseille, grand bien lui fasse !" 11/02/22 - 22:10 - "J’entreprendrai le grand chantier de l’arrêt de l’immigration en France", promet Marine Le Pen Lors de son meeting politique à Vallauris ce vendredi soir, Marine Le Pen a développé son ambition par rapport à l'émigration. Pour elle, "l’immigration formule “tout compris”, dans deux mois c’est fini ! L’immigration quoi qu’il en coûte, dans deux mois c’est fini ! La France terre d’immigration, ce sera fini !" La candidate du Rassemblement national à l'élection présidentielle a fait un constat : "Aujourd’hui rien n’est plus simple pour pousser la porte de la maison France : 2 000 euros à des passeurs, la complicité d’ONG subventionnées, un visa de faux touriste, une minorité usurpée, un mariage arrangé, un regroupement familial dévoyé…Avec une ou plusieurs de ces options vous vous trouvez en France nourri, logé, soigné, chauffé, quand tant de nos compatriotes ne s’en sortent plus." Pour y remédier, Marine Le Pen promet : "Dans deux mois, j’entreprendrai le grand chantier de l’arrêt de l’immigration en France." 11/02/22 - 19:46 - Emmanuel Macron à propos de sa candidature : "il faut être responsable et le faire au bon moment" Dans une interview accordée à Ouest France, Emmanuel Macron a répondu aux interrogations concernant sa candidature : "Il faut être responsable et le faire au bon moment." Et de préciser : "La campagne officielle démarre au début du mois de mars. Nous sommes, aujourd’hui, dans une phase de précampagne. Il est tout à fait légitime, et même souhaitable, que tous les candidats, avec le plus grand pluralisme, puissent se présenter aux Françaises et aux Français, développer leurs projets…" Il faudra donc attendre encore un peu avant de voir le président de la République se déclarer... LIRE PLUS

En savoir plus

Les dates officielles des premier et second tours de l'élection présidentielle sont les suivantes : les scrutins auront lieu les 10 et 24 avril 2022. Le mandat d'Emmanuel Macron s'achèvera officiellement le 13 mai 2022. Or le chef de l'Etat doit être élu 35 jours au plus avant l'expiration des pouvoirs de son prédécesseur. Une autre règle veut que le deuxième tour de la présidentielle soit organisé quatorze jours après le premier. Deux créneaux étaient donc possibles : les 10 et 24 avril ou les 17 avril et 1er mai. Mais la tenue d'un 2e tour le jour de la fête du Travail rendait un scrutin compliqué, d'autant que les traditionnels défilés syndicaux mobilisent ce jour-là un important dispositif policier qui sera déjà nécessaire dans le contexte de ce 2e tour.

La liste des candidats à l'élection présidentielle 2022 commence à se consolider, mais il est encore envisageable que s'opèrent des rapprochements ou des alliances entre différentes formations ou qu'émergent des projets qui transcendent les appareils. Pour devenir officiellement candidat, chaque prétendant devra obtenir 500 parrainages de maires et d'élus locaux.

Plusieurs enquêtes sondagières ont déjà été faites sur l'élection présidentielle 2022. Il est bien entendu bien trop tôt pour en tirer des enseignements précis, puisque la campagne ne fait que commencer, mais ces sondages donnent tout de même des indications sur les rapports de force politiques avant le lancement de la campagne.

Résultats des sondages sur l'élection présidentielle 2022 - Compilation

Voici notre compilation des sondages effectués par tous les instituts depuis le mois de janvier 2021 ; la plupart des candidats sont désormais connus, plusieurs dynamiques revêtent une importance singulière dans l'analyse de ces sondages : celle d'Eric Zemmour, de Valérie Pécresse et de Marine Le Pen notamment.

A noter qu'à côté des sondages d'intention de vote traditionnels (Harris Interactive, Ipsos, Elabe), deux instituts effectuent un "rolling" : Ifop pour LCI, Paris Matchet Sud Radio ; OpinionWay pour Les Echos. Il s'agit de cumuls "glissants" de vagues journalières sur trois jours.

Tous les sondages effectués jusqu'à présent donnent Emmanuel Macron qualifié pour le second tour de l'élection présidentielle 2022 et la majorité le donne opposé à Marine Le Pen. Quelques études ont émis l'hypothèse qu'Eric Zemmour se qualifie au second tour (battu par Emmanuel Macron) à l'automne, plusieurs études donnent Valérie Pécresse en mesure de se qualifier pour le second tour.

Depuis la réforme constitutionnelle de 1962, le président de la République est élu au suffrage universel direct. Pour se présenter, chaque candidat doit recueillir au moins cinq cents "parrainages" effectués par des élus de la République, répartis sur au moins trente départements ou collectivités d'outre-mer. Ces parrainages doivent être adressées au Conseil constitutionnel qui les valident. L'élection du président de la République a lieu 20 jours au moins et 35 jours au plus avant la fin du mandat du président en exercice.

L'élection présidentielle est l'élection majeure en France car c'est celle qui (re)structure le champ politique pour 5 ans. C'est à partir de la désignation du président de la République que l'ensemble de la vie publique s'organise : le chef de l'Etat, une fois élu, met en place son gouvernement ; les législatives qui suivent lui donnent une majorité - sauf cas extraordinaire, encore jamais vu sous la Ve République ; l'opposition se forme alors autour de l'élection des députés, qui donnent plus ou moins de poids aux différents partis politiques. C'est l'exécutif qui fixe alors l'agenda, le rythme des réformes pour mettre en oeuvre le programme du président. Le suffrage universel confère au chef de l'Etat une légitimité politique incontestable, et seul le gouvernement est responsable devant l'Assemblée nationale.

Lors de la précédente élection présidentielle, en 2017, Emmanuel Macron avait été élu président de la République au second tour avec une large avance sur Marine Le Pen, qui dépassait tout de même les 10 millions de voix et gagnait plus de 12 points par rapport au premier tour.

M. Emmanuel MACRON : 66,10%

Mme Marine LE PEN : 33,90%

Abstention : 25,44% des inscrits

Blancs : 8,49% des votants

Nuls : 2,98% des votants

Le résultat du premier tour, le dimanche 23 avril 2017, donnait Emmanuel Macron en tête devant Marine Le Pen, le candidat des Républicains François Fillon, dont la campagne avait été plombée par les affaires et Jean-Luc Mélenchon, un temps pressenti comme le troisième homme et proche des 20% :

M. Emmanuel MACRON : 24,01%

Mme Marine LE PEN : 21,30%

M. François FILLON : 20,01%

M. Jean-Luc MÉLENCHON : 19,58%

M. Benoît HAMON : 6,36%

M. Nicolas DUPONT-AIGNAN : 4,70%

M. Jean LASSALLE : 1,21%

M. Philippe POUTOU : 1,09%

M. François ASSELINEAU : 0,92%

Mme Nathalie ARTHAUD : 0,64%

M. Jacques CHEMINADE : 0,18%

Participation : 77,77% des inscrits

Blancs : 1,78% des votants

Nuls : 0,78% des votants

Pour rappel, le scrutin présidentiel est uninominal à deux tours et le président de la République est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés. La loi qui organise le scrutin est très précise : si aucun candidat n'obtient de majorité au premier tour du scrutin, il est procédé, le quatorzième jour suivant, à un second tour, entre les deux candidats ayant recueilli le plus grand nombre de voix au premier tour.