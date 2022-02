"DIRECT. Présidentielle 2022 : résultats des sondages, la campagne figée par l'Ukraine... Les actus"

ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE. Alors que Jean-Luc Mélenchon a obtenu les 500 parrainages nécessaires pour se présenter à l'élection présidentielle, jeudi 24 février, la campagne tente de reprendre après l'attaque en Ukraine de la Russie. Éric Zemmour a maintenu son meeting en Savoie, ce vendredi tout comme Jean-Luc Mélenchon en visite à la Réunion. Les actus du jour.

12:51 - Les déplacements des candidats à l'épreuve de l'actualité internationale tendue Alors que la guerre a éclaté entre l'Ukraine et la Russie, jeudi 24 février, la campagne présdentielle tente de reprendre. Le déplacement sur le thème de la sécurité d'Anne Hidalgo (PS) à Cergy-Pontoise (Val-d’Oise) ce vendredi, en compagnie de Bernard Cazeneuve, ancien premier ministre, a été annulé. Yannick Jadot (EELV) a également annulé son déplacement prévu à Clermont-Ferrand. En revanche, Éric Zemmour (Reconquête) se déplace en Haute-Savoie et a maintenu son meeting à Chambéry. Enfin, Jean-Luc Mélenchon (LFI) est arrivé, jeudi 24 février, à La Réunion et sera en campagne jusqu’à dimanche sur l'île. 12:29 - La cote de Valérie Pécresse en net recule chez les sympathisants Républicains Les mauvaises nouvelles s'accumulent pour Valérie Pécresse. Après les récentes révélations de Libération sur les électeurs "fantômes" du congrès LR, un sondage BVA pour Orange et RTL, publié ce vendredi, montre que "24 % des Français souhaitent que la candidate des Républicains ait davantage d'influence à l'avenir sur le plan politique, soit 5 points de moins que le mois dernier". Pire, le recul est encore plus important chez les sympathisants LR où elle recule de 9 points, à 67 %. Même s’il ne s’agit pas d’intentions de vote, cette étude montre la mauvaise passe de la candidate LR. 12:07 - Pour Olivier Besancenot, Philippe Poutou est "toujours dans la course" aux parrainages Invité de LCI, ce vendredi, le porte-parole du parti et ancien candidat à la présidentielle, Olivier Besancenot, estime que Philippe Poutou (NPA) est toujours dans la course aux parrainages pour se présenter à l'élection présidentielle. "Nous avons fait la moitié du chemin, il nous reste la moitié à faire. La dernière fois, nous avions obtenu un peu moins de 300 signatures dans la dernière semaine. Nous sommes dans la course, cela va se jouer dans un mouchoir de poche. Mais objectivement, le risque existe. Par rapport à la dernière élection présidentielle, ce serait quand même dommage que le seul candidat qui ne puisse pas en être, ce soit l'ouvrier qui connaît la vie quotidienne de millions de personnes", a-t-il affirmé. Lors de la dernière actualisation du Conseil constitutionnel, jeudi 24 février, 243 élus ont parrainé le candidat du Nouveau parti anti-capitaliste. 11:44 - Jean-Luc Mélenchon ironise sur la candidature de Fabien Roussel qui est "une bonne idée" Interrogé sur franceinfo, ce vendredi, Jean-Luc Mélenchon (LFI) s'est exprimé sur la candidature de Fabien Roussel (PCF) à l'élection présidentielle qu'il trouve "être une bonne idée". "Ils ont aujourd’hui un candidat, je ne trouve que c’est pas une bonne idée. Il parle mal à tout le monde, je pense que ce n’est pas une bonne idée (...) Honnêtement j'y trouve mon compte parce que sur tout un tas de sujets il dit la même chose que moi, donc ça en fait deux qui dit la même chose", a affirmé le candidat de La France insoumise rappelant qu'il a été "deux fois candidat communiste" à la présidentielle. 11:20 - Jean-Luc Mélenchon "soulagé" d'avoir les 500 parrainages pour l'élection présidentielle Après avoir franchi la barre des 500 parrainages d'élus, nécessaires pour se présenter à l'élection présidentielle, jeudi 24 février, Jean-Luc Mélenchon (LFI) s'est dit "soulagé". "Bien sûr que je suis soulagé, mais je veux que Madame Le Pen et Monsieur Zemmour soient battus dans les urnes", a-t-il ajouté sur franceinfo, alors que les deux candidats d'extrême droite n'ont pas encore validé leurs parrainages à une semaine de la clôture des signatures. 10:53 - Jérôme Rivière estime que les soutiens de Valérie Pécresse "sont en train de partir" "Valérie Pécresse se débat dans des difficultés internes terribles", a affirmé Jérôme Rivière, porte-parole d'Éric Zemmour, sur France 2, ce vendredi. "Elle a des soutiens qui sont en train de partir chez Emmanuel Macron ou qui laissent entendre un deuxième tour Zemmour-Macron", a-t-il ajouté après plusieurs ralliements venant des Républicains ces dernières semaines. Interrogé sur la guerre entre l'Ukraine et la Russie, le récent soutien à la candidature d'Éric Zemmour, estime que la présidente d'Île-de-France est "hypocrite". "Elle est relativement hypocrite parce qu'elle a pris Éric Ciotti dans le cadre de sa campagne, la position d'Éric Ciotti vis-à-vis de Vladimir Poutine et de la Russie est la même que celle d'Éric Zemmour, une position d'équilibre", a-t-il indiqué. 10:32 - Le porte-parole d'Éric Zemmour optimiste concernant les parrainages Éric Zemmour va-t-il pouvoir se présenter à l'élection présidentielle ? Du côté du parti "Reconquête", l'optimisme est de retour après la dernière actualisation du Conseil constitutionnel qui montre que 415 élus ont parrainé le candidat d'extrême droite à une semaine de la clôture des parrainages. "Il nous manque 85 parrainages, c'est totalement atteignable", a indiqué, sur France 2, Jérôme Rivière, porte-parole du polémiste. Pour rappel, un candidat doit recueillir 500 parrainages d'élus pour se présenter à l'élection présidentielle. 10:14 - La campagne d'information a été lancée pour inciter les citoyens à s'inscrire sur les listes Le gouvernement a lancé, ce vendredi 25 février, une "grande campagne", à l'approche de la présidentielle et des législatives, pour inciter les citoyens à s'inscrire sur les listes électorales et à voter. "Nous avons un sujet : 6% de nos concitoyens qui sont en âge de voter ne sont pas inscrits sur les listes électorales et c'est une réelle préoccupation", avait indiqué Jean Castex au moment de l'annonce de la création d'un site internet dédié. Le déploiement de cette campagne est relayée sur les réseaux sociaux par le gouvernement qui espère également "mobiliser des artistes". Pour rappel, la date butoir pour s'inscrire sur les listes est le 2 mars par internet et le 4 mars en mairie. 24/02/22 - 20:56 - Pour Bruno Retailleau, Emmanuel Macron tue la campagne [FIN DU DIRECT] - L'équipe de campagne de Valérie Pécresse estime que la future déclaration de candidature d'Emmanuel Macron sera annonciateur d'une "nouvelle campagne". Ainsi, cela expliquerait les difficultés actuelles de la candidate des Républicains. Bruno Retailleau ne passe pas par quatre chemins : "Cette stratégie d’Emmanuel Macron de tuer la campagne en ne la faisant pas, c’est le débat empêché, c’est un déni démocratique." 24/02/22 - 20:03 - Plusieurs candidats à la présidentielle présents au rassemblement pour l'Ukraine à Paris Ce jeudi soir, un rassemblement était organisé place de la République à Paris. Plusieurs candidats se sont rendus pour manifester leur soutien au peuple ukrainien face à l'envahissement de la Russie. Il s'agit d'Anne Hidalgo, de Yannick Jadot et de Christiane Taubira. ???????? En solidarité avec le peuple ukrainien sur la place de la République à Paris.



Leur liberté est la nôtre !#StandWithUkraine pic.twitter.com/1TrRtSTuDo — Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) February 24, 2022 24/02/22 - 18:39 - Le coordinateur de la campagne d'Éric Zemmour propose d'envoyer l'armée dans les banlieues A l'occasion d'une réunion électorale dans le Morbihan ce mercredi 23 février, le coordinateur de la campagne d'Éric Zemmour en Bretagne, Patrick Milliau, a proposé d'envoyer l'armée pour régler le problème des banlieues : "Il paraîtrait qu’on ne peut rien faire dans les cités. Ils sont trop nombreux, ils sont armés, a dit le vieux militant. Mais enfin, pour les plus anciens d’entre vous, je rappellerai quand même la casbah d’Alger, 500 000 personnes à l’époque. Et quand on a voulu réduire le FLN, on y est allé dans le lard et on l’a réduit !", rapporte le journaliste du Monde Franck Johannès. 24/02/22 - 17:59 - Jean-Luc Mélenchon, 500 parrainages oui, "mais.." Sur son compte Twitter, Jean-Luc Mélenchon s'est félicité d'avoir obtenu les 500 parrainages. Toutefois, le candidat de La France insoumise a été catégorique : "La situation reste grave." Il a également rappelé qu'il avait proposé une solution alternative aux 500 parrainages : "J'avais proposé un système de parrainage par 150 000 citoyens, j'ai déposé une proposition de loi et la majorité l'a refusée." 24/02/22 - 17:36 - La situation à l'Est de l'Europe bouleverse le calendrier de Yannick Jadot Face à la situation en Ukraine, Yannick Jadot a décidé de bouleverser son calendrier dans cette campagne de la présidentielle 2022. Le candidat d'Europe écologie les Verts a annulé son déplacement à Clermont-Ferrand prévu ce vendredi 25 février, ainsi que sa venue au salon de l'agriculture le mardi 1er mars. Les équipes de Yannick Jadot n'excluent pas de fixer une nouvelle date pour ces deux rendez-vous annulés. 24/02/22 - 17:02 - Jean-Luc Mélenchon obtient les 500 parrainages ! Comme tous les jeudis, les parrainages ont été mis à jour. Après Valérie Pécresse, Emmanuel Macron, Anne Hidalgo, Yannick Jadot, Fabien Roussel, Jean Lassalle et Nathalie Arthaud, c'est au tour de Jean-Luc Mélenchon d'obtenir ses 500 parrainages, 540 très exactement. Du côté des candidats qui se rapprochent des 500 signatures, Éric Zemmour en comptabilise 415, derrière Nicolas Dupont-Aignan (457) et devant Marine Le Pen (414). En revanche, étant donné qu'il ne reste que huit jours pour rassembler les 500 parrainages. Il reste très peu de temps donc à François Asselineau (247), Philippe Poutou (243), Annasse Kazib (130) et Christiane Taubira (128). 24/02/22 - 15:44 - Des militants Lutte ouvrière auraient été agressés par des pro Zemmour Sur son compte Twitter, la candidate Lutte ouvrière (LO) à la présidentielle, Nathalie Arthaud, a confirmé une information dévoilée par Ouest France. Trois militants LO auraient été agressés à Rennes par des pro Zemmour" en parlant de "purifier la France". J confirme @OuestFrance : 3 de mes camarades agressés hier à Rennes par nervis pro #Zemmour parlant de "purifier la France". Pomette fracturée. Contre ls racistes qui veulent ns faire taire à coups de poing, on continuera d'affirmer q le camp des travailleurs est sans frontières. — Nathalie Arthaud (@n_arthaud) February 24, 2022 LIRE PLUS

Les dates officielles des premier et second tours de l'élection présidentielle sont les suivantes : les scrutins auront lieu les 10 et 24 avril 2022. Le mandat d'Emmanuel Macron s'achèvera officiellement le 13 mai 2022. Or le chef de l'Etat doit être élu 35 jours au plus avant l'expiration des pouvoirs de son prédécesseur. Une autre règle veut que le deuxième tour de la présidentielle soit organisé quatorze jours après le premier. Deux créneaux étaient donc possibles : les 10 et 24 avril ou les 17 avril et 1er mai. Mais la tenue d'un 2e tour le jour de la fête du Travail rendait un scrutin compliqué, d'autant que les traditionnels défilés syndicaux mobilisent ce jour-là un important dispositif policier qui sera déjà nécessaire dans le contexte de ce 2e tour.

La liste des candidats à l'élection présidentielle 2022 commence à se consolider, mais il est encore envisageable que s'opèrent des rapprochements ou des alliances entre différentes formations ou qu'émergent des projets qui transcendent les appareils. Pour devenir officiellement candidat, chaque prétendant devra obtenir 500 parrainages de maires et d'élus locaux.

Plusieurs enquêtes sondagières ont déjà été faites sur l'élection présidentielle 2022. Il est bien entendu bien trop tôt pour en tirer des enseignements précis, puisque la campagne ne fait que commencer, mais ces sondages donnent tout de même des indications sur les rapports de force politiques avant le lancement de la campagne.

Résultats des sondages sur l'élection présidentielle 2022 - Compilation

Voici notre compilation des sondages effectués par tous les instituts depuis le mois de janvier 2021 ; la plupart des candidats sont désormais connus, plusieurs dynamiques revêtent une importance singulière dans l'analyse de ces sondages : celle d'Eric Zemmour, de Valérie Pécresse et de Marine Le Pen notamment.

A noter qu'à côté des sondages d'intention de vote traditionnels (Harris Interactive, Ipsos, Elabe), deux instituts effectuent un "rolling" : Ifop pour LCI, Paris Matchet Sud Radio ; OpinionWay pour Les Echos. Il s'agit de cumuls "glissants" de vagues journalières sur trois jours.

Tous les sondages effectués jusqu'à présent donnent Emmanuel Macron qualifié pour le second tour de l'élection présidentielle 2022 et la majorité le donne opposé à Marine Le Pen. Quelques études ont émis l'hypothèse qu'Eric Zemmour se qualifie au second tour (battu par Emmanuel Macron) à l'automne, plusieurs études donnent Valérie Pécresse en mesure de se qualifier pour le second tour.

Depuis la réforme constitutionnelle de 1962, le président de la République est élu au suffrage universel direct. Pour se présenter, chaque candidat doit recueillir au moins cinq cents "parrainages" effectués par des élus de la République, répartis sur au moins trente départements ou collectivités d'outre-mer. Ces parrainages doivent être adressées au Conseil constitutionnel qui les valident. L'élection du président de la République a lieu 20 jours au moins et 35 jours au plus avant la fin du mandat du président en exercice.

L'élection présidentielle est l'élection majeure en France car c'est celle qui (re)structure le champ politique pour 5 ans. C'est à partir de la désignation du président de la République que l'ensemble de la vie publique s'organise : le chef de l'Etat, une fois élu, met en place son gouvernement ; les législatives qui suivent lui donnent une majorité - sauf cas extraordinaire, encore jamais vu sous la Ve République ; l'opposition se forme alors autour de l'élection des députés, qui donnent plus ou moins de poids aux différents partis politiques. C'est l'exécutif qui fixe alors l'agenda, le rythme des réformes pour mettre en oeuvre le programme du président. Le suffrage universel confère au chef de l'Etat une légitimité politique incontestable, et seul le gouvernement est responsable devant l'Assemblée nationale.

Lors de la précédente élection présidentielle, en 2017, Emmanuel Macron avait été élu président de la République au second tour avec une large avance sur Marine Le Pen, qui dépassait tout de même les 10 millions de voix et gagnait plus de 12 points par rapport au premier tour.

M. Emmanuel MACRON : 66,10%

Mme Marine LE PEN : 33,90%

Abstention : 25,44% des inscrits

Blancs : 8,49% des votants

Nuls : 2,98% des votants

Le résultat du premier tour, le dimanche 23 avril 2017, donnait Emmanuel Macron en tête devant Marine Le Pen, le candidat des Républicains François Fillon, dont la campagne avait été plombée par les affaires et Jean-Luc Mélenchon, un temps pressenti comme le troisième homme et proche des 20% :

M. Emmanuel MACRON : 24,01%

Mme Marine LE PEN : 21,30%

M. François FILLON : 20,01%

M. Jean-Luc MÉLENCHON : 19,58%

M. Benoît HAMON : 6,36%

M. Nicolas DUPONT-AIGNAN : 4,70%

M. Jean LASSALLE : 1,21%

M. Philippe POUTOU : 1,09%

M. François ASSELINEAU : 0,92%

Mme Nathalie ARTHAUD : 0,64%

M. Jacques CHEMINADE : 0,18%

Participation : 77,77% des inscrits

Blancs : 1,78% des votants

Nuls : 0,78% des votants

Pour rappel, le scrutin présidentiel est uninominal à deux tours et le président de la République est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés. La loi qui organise le scrutin est très précise : si aucun candidat n'obtient de majorité au premier tour du scrutin, il est procédé, le quatorzième jour suivant, à un second tour, entre les deux candidats ayant recueilli le plus grand nombre de voix au premier tour.