"Présidentielle 2022 EN DIRECT : résultats des sondages, Macron est "de droite et de droite" pour Hidalgo... Les actus"

ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE. A la peine dans les sondages, Anne Hidalgo (PS) a vivement critiqué Emmanuel Macron ce samedi 26 mars, estimant que le président sortant est "de droite et de droite". Les dernières actualités de la présidentielle 2022.

12:35 - Selon Anne Hidalgo, "Emmanuel Macron est "de droite et de droite" Toujours sur RMC, Anne Hidalgo a vivement critiqué Emmanuel Macron : "Il y a une presque obsession d’Emmanuel Macron de faire peser sur les catégories populaires, sur les classes moyennes sur ceux qui ont trimé toute leur vie, l’essentiel de l’effort." C'est pourquoi la maire de Paris estime que le président sortant est "de droite et de droite". Et de conclure : "D’ailleurs c’est essentiellement la droite qui le soutient et le rejoint." 11:30 - Anne Hidalgo est "consciente que le PS est rentré dans cette campagne de façon affaiblie" Invitée de la matinale de RMC ce samedi 26 mars, Anne Hidalgo a reconnu qu'elle était " consciente que le PS est rentré dans cette campagne de façon affaiblie". Selon la candidate du Parti socialiste à la présidentielle 2022, il y a un début d'explication avec le fait que "la campagne n'a pas vraiment eu lieu". Et de préciser sa pensée :"Il faut regarder dans quel état est la démocratie dans notre pays, nous n'avons pas pu exprimer nos convictions." Pour rappel, Anne Hidalgo est créditée de 2% des intentions de vote dans les sondages. Faites votre pronostic et participez à notre grand jeu pour tenter de gagner de nombreux lots ! 10:26 - Marine Le Pen attaque les "écologistes radicaux" EN déplacement à Saint-Martin-Lacaussade, en Gironde, Marine Le Pen a vivement critiqué la transition énergétique et les écologistes : "Je cesserai de racketter (les Français) avec des taxes injustes et je cesserai d'imposer des transitions bidons réservées aux plus privilégiés que cherchent à nous imposer les écologistes radicaux, ces “talibans de la verdure” qui squattent depuis des années aussi notre agriculture." 25/03/22 - 21:27 - La moitié des personnes inscrites au meeting de Valérie Pécresse s'est désistée [Fin du direct] À plus de deux semaines du premier tour, la candidate des Républicains, dont la cote électorale s’est effondrée depuis le début de l’année, a annoncé jeudi 24 mars avoir été testée positive au Covid. "Je poursuis la campagne à distance et dans le respect des règles sanitaires, a-t-elle écrit sur Twitter. Toutes nos réunions sont maintenues grâce à la mobilisation de l’équipe", avait-elle indiqué. Conformément aux consignes sanitaires, Valérie Pécresse va devoir s’isoler et donc manquer son meeting prévu à Bordeaux, ce vendredi. Selon Julien Nény, journaliste à France Télévisions, la moitié du millier d'inscrits s'est désistée. En effet, Patrick Stefanini, directeur de campagne de la candidate LR, et Thibault de Montbrial, un de ses soutiens, ont annoncé qu'ils remplacent la candidate LR. Mais le casting n'a pas semblé séduire les militants. 25/03/22 - 21:08 - Marine Le Pen souhaite faire baisser la TVA sur les carburants En meeting à Saint-Martin-Lacaussade (Gironde), Marine Le Pen a continué d'évoquer le pouvoir d'achat comme elle le fait depuis plusieurs semaines maintenant. "Depuis septembre dernier, je veux réduire la TVA sur les carburants de 20 à 5,5 %, car je considère que c’est un bien de première nécessité. L’envolée des prix est en train de ruiner des millions d’entre vous... tout en remplissant les caisses de l’État !", a-t-elle déclaré. 25/03/22 - 20:41 - Marine Le Pen ne veut pas d'une union de la droite avec Eric Zemmour et Valérie Pécresse La candidate du Rassemblement national à l'élection présidentielle a rejeté l'idée d'un rassemblement à droite, dans une interview donnée au Parisien et publiée ce vendredi. "Je ne crois pas à l’union de la droite, je me bats pour l’union des Français. Ce que je veux, c’est un gouvernement d’union nationale", a-t-elle affirmé. 25/03/22 - 19:46 - Jean Lassalle regrette un traitement médiatique défavorable dans cette campagne Sur Twitter, le candidat de "Résistons!" se plaint "d'une condescendance profonde à (son) égard". "Ce n'est même plus de la caricature, c'est de la descente en flamme systématique", a affirmé Jean Lassalle. Le candidat n'était plus certain de vouloir se maintenir dans la course à la présidentielle, il y a encore quelques jours. La raison ? "Parce que cette élection n'a plus aucun sens, elle ne ressemble plus à rien", avait-il déclaré avant de se rétracter. 25/03/22 - 18:58 - Didier Raoult, futur ministre de la Santé de Nicolas Dupont-Aignan Interrogé par Nice-Matin, ce vendredi, le candidat de "Debout la République" à la présidentielle a indiqué qu'il aimerait confier le ministère de la Santé à Didier Raoult, s'il est élu lors de l'élection présidentielle. Nicolas Dupont-Aignan estime qu'il a "été traité comme un chien". "Ça ferait un sacré ménage dans ce ministère qui est rempli de lobbies", a-t-il lâché à propos de celui qu'il considère comme "un des plus grands spécialistes au monde". Pour rappel, le docteur a été sanctionné par le Conseil disciplinaire de l’ordre des médecins en novembre dernier pour avoir prescrit à des patients un traitement contre le Covid-19 à base d’hydroxychloroquine et d’azythromicine. 25/03/22 - 18:21 - Anne Hidalgo en est certaine, si Emmanuel Macron repasse : "c’est la destruction de notre protection sociale" Anne Hidalgo a donné une interview au magazine Têtu. L'entretien a été publié ce vendredi. Anne Hidalgo se place en défenseur du modèle social français et alerte quant à une possible réélection du président sortant : "Une partie de la population a pu se dire que, vu le chaos du monde, il faudrait peut-être qu’Emmanuel Macron continue. Mais beaucoup de ces gens-là ont été stoppés net dans cette idée, voyant bien qu’un deuxième quinquennat Macron, c’est la destruction pure et simple de notre protection sociale !" La candidate du Parti socialiste à la présidentielle en est certaine, "les classes moyennes ou les catégories modestes se rendent compte que les services publics comptent, que la santé, c’est un patrimoine national et que la retraite, ce n’est pas quand on est mort qu’on en profite. Ils ne voteront pas Macron". 25/03/22 - 17:10 - Marine Le Pen confirme sa bonne dynamique sondagière Le dernier sondage Rolling IFOP - Fiducial 2022 pour Paris Match, LCI et Sud Radio, dévoilé vendredi 25 mars 2022, confirme la belle embellie de Marine Le Pen dans les sondages. Ainsi, la candidate du Rassemblement national à la présidentielle est créditée de 20,5% et gagne ainsi 0,5 points en 24 heures. Elle reste derrière Emmanuel Macron (28%) qui perd 0,5 points, mais loin devant ses poursuivants. En effet, Jean-Luc Mélenchon (14%), Valérie Pécresse (11,5%) et Éric Zemmour (11%) sont décrochés. Derrière, Yannick Jadot (5%), Fabien Roussel (3,5%), Anne Hidalgo (2%), Jean Lassalle (2%), Nicolas Dupont-Aignan (1,5%), Philippe Poutou (0,5%) et Nathalie Arthaud (0,5%) sont loin des 10% et du groupe de tête. En tête des poursuivants derrière le président sortant, Marine Le Pen semble la plus à même de battre le président de la République au second tour. Elle remporterait 46,5% des voix si elle se trouvait face à Emmanuel Macron. Jean-Luc Mélenchon, quant à lui, obtiendrait 40% des voix. 25/03/22 - 16:24 - Éric Zemmour donne rendez-vous à tous les Français au Trocadéro ce dimanche Éric Zemmour a donné rendez-vous à tous les Français sur Twitter pour son grand meeting qu'il tiendra au Trocadéro, à Paris, ce dimanche 27 mars : "Toute la France est invitée, sauf les provocateurs d'extrême-droite, d'extrême-gauche et d'extrême-bêtise. D'avance, merci à eux d'aller voir ailleurs." Cet événement, particulièrement attendu par ses militants, débutera à 14 heures. 25/03/22 - 15:51 - Valérie Pécresse organise une réunion zoom ce dimanche avec tous les Français Jeudi 24 mars, Valérie Pécresse a indiqué qu'elle était positive au coronavirus. Elle continue de mener sa campagne à distance, en atteste l'information dévoilée par Guillaume Daret. En effet, la candidate des Républicains tiendra une réunion zoom ouverte à tous les Français. Le journaliste de France Télévisions rapporte les propos d'un proche de la candidate : "Valérie Pécresse veut montrer qu’elle est dans la proximité alors que Zemmour sera seul sur scène pour son discours au Trocadéro tel l’Imperator ." Valérie #Pécresse organise une réunion Zoom géante dimanche à 18h. Tous les Français qui le souhaitent pourront se connecter et lui poser des questions confie son entourage. Objectif: « montrer qu’elle est dans la proximité et prendre le contrepied de #Zemmour » @franceinfo — Guillaume Daret (@GuillaumeDaret) March 25, 2022 25/03/22 - 15:23 - Jean-Luc Mélenchon propose un peu plus de 1 000 euros par mois pour chaque étudiant Sur son compte Twitter, Jean-Luc Mélenchon a rappelé l'une de ses mesures pour les étudiants : "Pour tous les étudiants et élèves dans l'enseignement professionnel, je propose une garantie d'autonomie de 1063€ par mois." En effet, ce vendredi, il est revenu sur cette mesure au micro de France Bleu : "J'ai pensé qu'il fallait mettre une allocation d'étude pour les tous les étudiants et les lycéens professionnels, à la seule condition que leur part d'impôts soit retiré des parents, pour qu'ils puissent étudier dans de bonnes conditions." 25/03/22 - 15:22 - Jean-Luc Mélenchon veut un blocage des prix de l'essence à 1,40 euros le litre Toujours au micro de France Bleu, Jean-Luc Mélenchon a dénoncé la spéculation à l'origine de l'augmentation du prix du litre d'essence. En outre, le candidat de La France insoumise à la présidentielle a assuré qu'il bloquerait son prix s'il était élu : "Les agriculteurs sont pris à la gorge par l’augmentation du prix de l’essence. Dans l’urgence, je propose le blocage des prix en ramenant le prix de l’essence à 1,40 euro le litre." 25/03/22 - 14:54 - Éric Zemmour a été visé par un jet de projectile En déplacement au Parc de la Villette à Paris ce matin, Éric Zemmour a été la cible d'un jet de projectile. Un journaliste a posté la vidéo sur son compte twitter. Le candidat d'extrême droite ne semble pas avoir été touché par l'objet lancé. C'était prévisible : Eric Zemmour et Jean-Marc Morandini agressés en direct à la colline du crack sur CNEWS.



Les dates officielles des premier et second tours de l'élection présidentielle sont les suivantes : les scrutins auront lieu les 10 et 24 avril 2022. Le mandat d'Emmanuel Macron s'achèvera officiellement le 13 mai 2022. Or le chef de l'Etat doit être élu 35 jours au plus avant l'expiration des pouvoirs de son prédécesseur. Une autre règle veut que le deuxième tour de la présidentielle soit organisé quatorze jours après le premier. Deux créneaux étaient donc possibles : les 10 et 24 avril ou les 17 avril et 1er mai. Mais la tenue d'un 2e tour le jour de la fête du Travail rendait un scrutin compliqué, d'autant que les traditionnels défilés syndicaux mobilisent ce jour-là un important dispositif policier qui sera déjà nécessaire dans le contexte de ce 2e tour.

Ils sont officiellement douze candidats en lice pour l'élection présidentielle 2022, la liste officielle a été rendue publique le lundi 7 mars par le Conseil constitutionnelle après la validation des 500 parrainages et de la déclaration de patrimoine. Le 10 avril les électeurs auront le choix de voter pour Nathalie Arthaud, Fabien Roussel, Emmanuel Macron, Jean Lassalle, Marine Le Pen, Éric Zemmour, Jean-Luc Mélenchon, Anne Hidalgo, Yannick Jadot, Valérie Pécresse, Philippe Poutou et Nicolas Dupont-Aignan.

Plusieurs enquêtes sondagières paraissent toutes les semaines sur l'élection présidentielle 2022. Des tendances se dessinent et se confirment pour certaines comme la domination d'Emmanuel Macron en tête des intentions de vote ou les difficultés pour la gauche, fracturée, de hisser ses candidats au-dessus des 10%. Dans le milieu du classement, les rapports de force changent encore entre Jean-Luc Mélenchon, Valérie Pécresse, Eric Zemmour et Marine Le Pen.

Voici notre compilation des sondages effectués par tous les instituts depuis le mois de janvier 2021 ; tous les candidats sont désormais connus, plusieurs dynamiques revêtent une importance singulière dans l'analyse de ces sondages : celle d'Eric Zemmour, de Valérie Pécresse, de Marine Le Pen et de Jean-Luc Mélenchon notamment.

A noter qu'à côté des sondages d'intention de vote traditionnels (Harris Interactive, Ipsos, Elabe), deux instituts effectuent un "rolling" : Ifop pour LCI, Paris Matchet Sud Radio ; OpinionWay pour Les Echos. Il s'agit de cumuls "glissants" de vagues journalières sur trois jours.

Tous les sondages effectués jusqu'à présent donnent Emmanuel Macron qualifié pour le second tour de l'élection présidentielle 2022 et la majorité le donne opposé à Marine Le Pen. Quelques études ont émis l'hypothèse qu'Eric Zemmour se qualifie au second tour (battu par Emmanuel Macron) à l'automne, jusqu'en février plusieurs études donnaient Valérie Pécresse en mesure de se qualifier pour le second tour mais la dynamique de la candidate LR est depuis en perte de vitesse.

Depuis la réforme constitutionnelle de 1962, le président de la République est élu au suffrage universel direct. Pour se présenter, chaque candidat doit recueillir au moins cinq cents "parrainages" effectués par des élus de la République, répartis sur au moins trente départements ou collectivités d'outre-mer. Ces parrainages doivent être adressées au Conseil constitutionnel qui les valident. L'élection du président de la République a lieu 20 jours au moins et 35 jours au plus avant la fin du mandat du président en exercice.

L'élection présidentielle est l'élection majeure en France car c'est celle qui (re)structure le champ politique pour 5 ans. C'est à partir de la désignation du président de la République que l'ensemble de la vie publique s'organise : le chef de l'Etat, une fois élu, met en place son gouvernement ; les législatives qui suivent lui donnent une majorité - sauf cas extraordinaire, encore jamais vu sous la Ve République ; l'opposition se forme alors autour de l'élection des députés, qui donnent plus ou moins de poids aux différents partis politiques. C'est l'exécutif qui fixe alors l'agenda, le rythme des réformes pour mettre en oeuvre le programme du président. Le suffrage universel confère au chef de l'Etat une légitimité politique incontestable, et seul le gouvernement est responsable devant l'Assemblée nationale.

Lors de la précédente élection présidentielle, en 2017, Emmanuel Macron avait été élu président de la République au second tour avec une large avance sur Marine Le Pen, qui dépassait tout de même les 10 millions de voix et gagnait plus de 12 points par rapport au premier tour.

M. Emmanuel MACRON : 66,10%

Mme Marine LE PEN : 33,90%

Abstention : 25,44% des inscrits

Blancs : 8,49% des votants

Nuls : 2,98% des votants

Le résultat du premier tour, le dimanche 23 avril 2017, donnait Emmanuel Macron en tête devant Marine Le Pen, le candidat des Républicains François Fillon, dont la campagne avait été plombée par les affaires et Jean-Luc Mélenchon, un temps pressenti comme le troisième homme et proche des 20% :

M. Emmanuel MACRON : 24,01%

Mme Marine LE PEN : 21,30%

M. François FILLON : 20,01%

M. Jean-Luc MÉLENCHON : 19,58%

M. Benoît HAMON : 6,36%

M. Nicolas DUPONT-AIGNAN : 4,70%

M. Jean LASSALLE : 1,21%

M. Philippe POUTOU : 1,09%

M. François ASSELINEAU : 0,92%

Mme Nathalie ARTHAUD : 0,64%

M. Jacques CHEMINADE : 0,18%

Participation : 77,77% des inscrits

Blancs : 1,78% des votants

Nuls : 0,78% des votants

Pour rappel, le scrutin présidentiel est uninominal à deux tours et le président de la République est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés. La loi qui organise le scrutin est très précise : si aucun candidat n'obtient de majorité au premier tour du scrutin, il est procédé, le quatorzième jour suivant, à un second tour, entre les deux candidats ayant recueilli le plus grand nombre de voix au premier tour.