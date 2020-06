"Estimations des résultats des municipales : les chiffres du 2e tour"

Les résultats des municipales sont donnés ville par ville ce dimanche 28 juin, suivant des obligations législatives strictes. Estimations, tendances, résultat partiel... Que trouve-t-on aujourd'hui et à quelle heure ?

Ce dimanche, aucun résultat ne sera communiqué en France sur le second tour de l'élection municipale avant 20h. C'est ainsi et même si dans l'immense majorité des villes, le dépouillement commence à 18h : le ministère de l'Intérieur considère que le scrutin est à prendre dans son ensemble comme un vote national et qu'à ce titre, rendre public un résultat avant la clôture du vote (20h dans les plus grandes communes de France) peut générer. Attention donc aux "tendances" et "estimations" qui apparaissent sur le Web, à commencer par Twitter. De manière générale, et d'autant plus ces 3 dernière années, les chiffres communiqués avant 20h, associés au hashtag #RadioLondres, s'avèrent peu fiables.

Il faut aussi savoir qu'à 20h, les résultats du 2e tour des municipales donnés sur les chaînes d'informations et le principaux médias qui couvrent la soirée électorales ne sont en réalité que des "estimations", réalisées par des instituts de sondage qui effectuent des projections à partir d'une base, fiable, issue de bulletins dépouillés ou d'enquêtes "issues des urnes". Attention, les estimations sur les votes recueillis par les formations politiques sur l'ensemble du territoire sont difficiles à établir : les partis n'ont pas de candidats dans toutes les villes dans ce 2e tour des élections municipales. Le ministère de l'Intérieur a d'ailleurs constitué une liste de 34 nuances - ou étiquettes - politiques différentes, ce qui permet de rendre compte du patchwork de résultats à décrypter...

A 20h, d'autres chiffres importants sont communiqués : les instituts donnent leurs estimations du taux définitif de participation, le ministère de l'Intérieur confirme ce chiffre dans la soirée. C'est d'ailleurs de la place Beauvau que les résultats les plus significatifs viendront, ensuite : les services du ministère fournissent à Linternaute.com les résultats partiels du 2e tour des élections municipales, dans des centaines de villes. Des chiffres concrets, qui n'ont rien à voir avec des estimations : il s'agit d'un décompte de résultats effectués sur 20%, 30%, 50% ou même plus des bulletins de vote. Les premiers résultats partiels sont donnés pour des communes de taille modeste, où le vote est clôturé à 18h et où le dépouillement a déjà commencé (voire s'est déjà terminé). Des résultats complets et définitifs sont donnés dans la soirée par le ministère de l'Intérieur pour de très nombreuses communes, mais pour les plus grandes villes de France, il faut attendre lundi matin.

