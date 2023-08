Des annonces d'Emmanuel Macron après les "rencontres de Saint-Denis" avec l'opposition ?

MACRON. Emmanuel Macron s'entretient avec tous les chefs de l'opposition à l'occasion de son "initiative politique d'ampleur", ce mercredi 30 août 2023. Des textes législatifs ou des référendums pourront-ils naître de la réunion ?

Promesse tenue pour Emmanuel Macron. Le président de la République met en place son "initiative politique d'ampleur" ce mercredi 30 août 2023 en s'entretenant avec toutes (ou presque) les forces d'opposition. Rendez-vous est donné aux responsables politiques à 15 heures en Seine-Saint-Denis, au nord de Paris, à la maison d'éducation de la Légion d'honneur pour un "après-midi de travail". Les discussions doivent se poursuivre lors d'un dîner, mais c'est sans compter sur le boycott des quatre partis de la Nupes qui refusent de prendre part à cette "mise en scène médiatique."

Si les chefs de l'opposition ont tous assuré ne pas se faire "d'illusions" sur les effets de cette réunion, tous ont accepté de s'y rendre. Ils comptent arriver les bras chargés de propositions, car c'est là l'objectif de l'entrevue : bâtir "ensemble" des textes législatifs pour ouvrir la voie ou "le cas échéant", se mettre d'accord sur des référendums. Au programme des discussions figurent "la situation internationale", "l'efficacité [de l']action publique", "la cohésion de la Nation", mais encore "la place de l'école", les questions "d'intégration", et celle de "pouvoir d'achat et d'inégalité". Ni les conseillers des leaders politiques, ni la presse ne pourra assister à cette réunion à huit clos. Faut-il s'attendre à un compte rendu ou d'éventuelles annonces à l'issue de l'entrevue ? L'Elysée n'a pas encore communiqué sur une prochaine prise de parole.

Emmanuel Macron annoncera-t-il des référendums ?

Les chefs de l'opposition ne manquent pas de propositions à faire à l'exécutif, mais conscients des clivages et au vu des échanges difficiles entre eux et la majorité, beaucoup entendent demander des référendums. La droite et l'extrême droite, représentées par Eric Ciotti et Jordan Bardella, ont en ligne de mire la politique migratoire et souhaitent toutes les deux un référendum sur la proposition de loi constitutionnelle sur l'immigration.

La majorité travaille à un projet de loi dont la présentation et le vote à l'Assemblée nationale sont repoussés depuis des mois. En cause ? L'incertitude d'obtenir une majorité à moins de durcir le texte pour s'attirer les voix des Républicains, mais au risque de voir l'aile gauche de la majorité se déliter. Reste que dans son entretien au Point publié le 23 août, Emmanuel Macron a assuré vouloir "réduire significativement l'immigration, à commencer par l'immigration illégale" et reprendre "à la rentrée" son projet de loi. Mais à la différence de la droite, le chef de l'Etat mise sur la protection de "nos frontières extérieures, européennes".

A gauche, la Nupes réclame la consultation des Français sur un tout autre sujet : un référendum sur la réforme des retraites, seulement quelques mois après son adoption et alors que le projet de loi doit prendre effet le vendredi 1er septembre 2023. LFI, le PS, EELV et le PCF estiment que c'est là "le seul projet de référendum qu'attendent les Françaises et les Français". L'opposition des citoyens à cette réforme s'était manifesté dans les rues pendant plusieurs mois avant l'adoption forcée du texte par le 49.3.

Des consensus entre Macron et les oppositions sur la sécurité et l'autorité ?

Emmanuel Macron a insisté sur le retour de l'ordre et de l'autorité lors de ces dernières prises de parole et encore dans l'entretien accordé au Point. Des sujets qui sont ceux de prédilection de la droite et dont Les Républicains se sont emparés. Eric Ciotti entend ainsi demander un renforcement de la sécurité et de la justice, la suppression des "droits pour les clandestins" ou encore la suppression des allocations pour "les parents ayant manqué à leurs devoirs". Des propositions auxquelles la majorité n'a pas donné suite. Le chef de l'Etat a d'ailleurs estimé que la solution n'était pas dans la privation des aides, mais dans un meilleur accompagnement des familles.

Sur l'école ?

Alors que toute une série de mesures a été annoncée par le chef de l'Etat, puis par le ministre de l'Education Gabriel Attal en vue de la rentrée 2023, l'école pourrait encore être au cœur des discussions. La gauche veut émettre des propositions pour répondre aux difficultés de recrutements dans l'Education nationale. A l'extrême droite, Jordan Bardella, a évoqué une "refonte des programmes scolaires" pour mettre en avant "l'histoire de la Nation" ainsi qu'une "meilleure attractivité de la vocation d'enseignant par une revalorisation salariale supplémentaire" pour répondre à ce qu'il nomme la "crise de l'école".

Emmanuel Macron fera-t-il plus pour revaloriser le travail des professeurs après avoir défendu la mise en place du "pacte enseignant" et promis un salaire minimum de 2000€ pour tous les professeurs à compter de 2023 ? Son ministre Gabriel Attal a encore rappelé qu'en contre partie de missions supplémentaires réalisées par les professeurs, comme des remplacements, les enseignants pourraient augmenter leur salaire.

Sur le pouvoir d'achat ?

L'inflation visible sur les prix de tous les produits, jusqu'aux factures d'électricité, est aussi un sujet sur lequel les oppositions souhaitent être entendues. La Nupes, si elle prépare des propositions, veut aussi pointer du doigt l'augmentation du prix des fournitures scolaires, du coût de la vie étudiante, du prix de l'électricité, du carburant et des produits alimentaires. Quant à l'extrême droite, qui arrive pleine de revendications, elle entend demander un "moratoire sur toute augmentation d'impôts et de taxes" jusqu'à la fin du quinquennat d'Emmanuel Macron. Le RN souhaite aussi une "baisse des factures énergétiques et des prix des carburants, la défiscalisation des hausses de salaires jusqu'à 10%, et la suppression de la CVAE (cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, ndlr)".

Pas certain que de nouvelles aides mises en place par l'Etat soient annoncées à l'issue de la réunion. Emmanuel Macron a précisé dans son interview au Point que "les dépenses de l'État vont baisser de plus de 3% en volume, c'est-à-dire en tenant compte de l'inflation", en 2024. Une baisse qui doit passer par la réduction des "dispositifs exceptionnels mis en place pour faire face à la crise des prix de l'énergie".

Sur les institutions ?

Plus discrets, les représentants du Parti radical et de l'UDI ont pour autant des idées à défendre mais comptent s'attarder sur "le chantier de la réforme institutionnelle et territoriale". Le premier souhaite instaurer un septennat non renouvelable, de la proportionnelle aux élections législatives et une décentralisation des services de l'État. Sur ce dernier point, il est rejoint par l'UDI dont le patron Hervé Marseille souhaite un "retour à une plus grande autonomie fiscale des collectivités".

A la recherche d'une majorité, Macron tend-il une main à la droite ?

L'initiative politique d'ampleur d'Emmanuel Macron, semble être la suite logique de la stratégie du camp présidentiel d'obtenir des majorités texte par texte. Si au début de l'été le chef de l'Etat écartait le RN et LFI de l'"arc républicain" avec lequel il voulait travailler, il s'est finalement raviser. Seul le groupe Liot composé de 21 députés n'a pas été convié à la réunion. Une rétorsion pour avoir déposé la motion de censure qui a faillir avoir raison du gouvernement lors de la crise sur la réforme des retraites ? C'est ce que pense le group politique visiblement déçu de ne pas avoir été convié.

Mais parmi toutes les forces d'opposition, la droite des Républicains semble recevoir plus d'attention de la part de l'exécutif. A la veille des "rencontres de Saint-Denis", Emmanuel Macron a appelé Eric Ciotti, patron des LR, et Jordan Bardella, à la tête du RN, quand les leaders de la gauche ont eu des nouvelles via les conseillers de l'Elysée. Si la majorité cherche à apaiser ses relations avec la droite, c'est peut-être parce qu'elle n'est pas sereine quant à l'hypothèse d'une motion de censure déposée ou votée par le parti LR et qui serait alors en mesure de renverser le gouvernement. Un cas de figure qui pourrait se présenter dès l'automne avec la présentation du projet de loi de finances et du projet de loi de financement de la Sécurité sociale (PLFSS) à l'Assemblée nationale fin septembre. Parée à toutes les éventualités, la Première ministre a assuré auprès de BFMTV être prête à user de l'article 49.3 de la Constitution pour faire passer les textes. Un choix qui ne sera pas sans risque.