Discours d'Emmanuel Macron : après les "100 jours", des annonces... et des surprises ?

MACRON. Le chef de l'Etat doit parler entre ce mercredi 19 juillet et samedi 22 juillet 2023. Ayant déjà conforté sa Première ministre, il devrait faire un nouveau bilan et tracer quelques axes dans un discours solennel.

Il est sans doute bien trop affirmatif d'écrire que les Français attendent la prise du parole d'Emmanuel Macron, mais le rendez-vous avait été fixé. Difficile de penser que l'opinion est suspendue à son discours, mais forcément, la promesse du chef de l'Etat de "faire un premier bilan" des "100 jours" trotte dans certains esprits.

D'autant qu'Emannuel Macron avait parler "d'apaisement, d'unité, d'ambition et d'action". Le chef de l'Etat semble plutôt satisfait de l'action menée ces trois derniers mois par l'exécutif, il a fait savoir par communiqué de presse qu'Elizabeth Borne restait en fonction. Et une prise de parole solennelle arrive. Mais quand ?

Emmanuel Macron n'entend pas rester silencieux très longtemps. Selon les informations du Monde, le président de la République pourrait va s'exprimer avant son départ pour l'Océanie, ce dimanche 23 juillet. Un agenda qui fait sens puisqu'il correspond au calendrier de la fin des "cent jours d'apaisement" et colle avec la fin de session parlementaire marquée par la réforme des retraites. L'occasion de tourner une nouvelle page avant la pause estivale pour débuter la rentrée sur de nouvelles bases.

Outre la date, c'est aussi le format que le chef de l'Etat va choisir pour s'exprimer qui interroge. Faut-il s'attendre à un discours solennel proche de l'exercice traditionnel du 14 juillet ? Ou plutôt à une interview ? Si cette seconde option est retenue, la question du média se pose : le chef de l'Etat se rendra-t-il sur les plateaux des journaux télévisés ou préfèrera-t-il la presse écrite ? Par le passé, Emmanuel Macron a déjà donné la primeur à la presse régionale, notamment lors de son grand entretien avec les titres régionaux en juin 2022.

Une allocution pour dire quoi ?

Un discours censé faire le bilan de l'année écoulée et dresser la nouvelle feuille de route d'Elisabeth Borne après une période d'apaisement a-t-il encore un sens au regard des derniers jours du mois de juin secoués par les violences ? Surtout qu'une reprise des violences dans le courant de l'été est redoutée par les autorités. "Si le président parle et qu'après, ça pète à nouveau, on passe un peu pour des idiots", avait soufflé un député macroniste à BFMTV.

Le chef de l'Etat pourrait jouer la carte du pragmatisme, des évolutions concrètes, évoquer les changements sur le RSA, le lancement de France Travail en remplacement de Pôle emploi, le projet de loi industrie verte, les 13 milliards d'euros d'investissements promis par des patrons à Versailles, le plan de lutte contre la fraude sociale et fiscale, le projet de loi pour réformer la justice ou encore celui concernant l'immigration.

Mais c'est sur un point principal qu'il reste attendu : quels mots aura le chef de l'Etat pour parler des embrasements ayant suivi l'affaire Nahel ?

Des annonces sur un remaniement technique ?

Le discours tardif d'Emmanuel Macron pourrait-il s'accompagner d'annonces ou d'un remaniement ministériel ? Le renouvellement de l'équipe gouvernementale ne semble pas être l'une des priorités, à en croire un président de commission à l'Assemblée auprès de L'Opinion, "pour le Français moyen, changer des ministres qui n'impriment pas, ce n'est vraiment pas le sujet."

Elizabeth Borne a toutefois dans ses missions de la semaine de proposer "des ajustements" au président. Selon Le Monde, la Première ministre a "commencé à prendre contact avec certains ministres pour leur signifier leur maintien ou non au sein du gouvernement".

En revanche, après les échanges d'Emmanuel Macron avec les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat et avec les maires, ainsi que ceux d'Elisabeth Borne avec les parlementaires, des propositions pourraient-elles être couchées sur le papier d'ici là ? L'idée "qu'à la première infraction, on arrive à sanctionner financièrement et facilement les familles", formulée par Emmanuel Macron, aura-t-elle abouti ? Une tendance se dégage toutefois : si décisions il devait y avoir, elles pencheraient en faveur du régalien et de l'ordre, et non d'un nouveau chèque à plusieurs millions pour les quartiers.