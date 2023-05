Macron sur TF1 : une interview sur l'Ukraine, les impôts et les retraites ?

Emmanuel Macron accorde une interview au 20 Heures de TF1, ce lundi 15 mai. Les questions devraient porter sur la guerre en Ukraine mais aussi sur la fiscalité ou les retraites. Si aucune annonce n'est prévue, le discours du chef de l'Etat sera scruté.

Habitué aux discours, Emmanuel Macron se prête au jeu de l'interview ce lundi 15 mai. Le chef de l'Etat répondra aux questions de Gilles Bouleau en direct sur le plateau du 20 Heures de TF1, mais ni la chaîne de télévision, ni l'Elysée n'ont laissé fuité les thèmes qui seront abordés. Il transparaît toutefois que la guerre en Ukraine prendra une grande part dans les échanges avec le président de la République. Dimanche soir, veille de l'interview, Emmanuel Macron a reçu et s'est entretenu avec son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky et si le palais a déjà rendu plusieurs décisions prises par la présidence sur l'envoi d'armes publiques, le chef de l'Etat pourrait apporter des précisions ce soir.

Après des discours et une interview accordée fin mars sur la réforme des retraites, Emmanuel Macron œuvre toujours pour tourner cette page et avancer sur d'autres fronts politiques notamment économique. Déplacements pour promouvoir la réindustrialisation, promesse d'une baisse d'impôts dans les colonnes de L'Opinion... Le chef de l'Etat met en lumière de nouveaux sujets pour attirer l'attention, mais il devrait avoir du mal à éviter le sujet des retraites lors du journal de TF1. Sur ces sujets, le discours d'Emmanuel Macron va assurément être scruté, mais des annonces ne sont pas attendues, sauf grande surprise.

Une interview de Macron axée sur la guerre en Ukraine ?

TF1 qui accueille Emmanuel Macron sur son plateau ce lundi soir ne cache pas que la guerre en Ukraine prendra une place conséquente dans l'interview du président de la République : "Moyens militaires, négociations pour parvenir à une paix avec la Russie, rôle de la France" devraient être évoqués. Le sujet semble s'imposer au lendemain d'une entrevue de trois heures entre le chef de l'Etat et son homologue ukrainien, Volodymyr Zelensky. Dimanche soir, l'Elysée a déjà levé le voile sur les décisions et les engagement pris par Emmanuel Macron concernant l'Ukraine : la France a promis d'équiper "plusieurs bataillons avec des dizaines de véhicules blindés et de chars légers", mais refuse encore de fournir les avions de chasse tant attendus par Kiev. Des éclaircissements sur cette décision et sur le rôle que veut jouer la France dans la résolution du conflit pourraient être demandés.

Une baisse d'impôts et la réindustrialisation promises par Macron ?

La politique intérieure devrait aussi trouver une place lors de l'interview d'Emmanuel Macron et le chef de l'Etat a pris les devants avant sa prise de parole sur TF1. Dans un entretien fleuve accordé au journal L'Opinion, dimanche 14 mai, il a déclaré vouloir en faire plus pour aider les classes moyennes en baissant les impôts. "La fiscalisation des revenus des classes moyennes est trop importante et s'accélère trop vite. Elle écrase les gains de pouvoir d'achat entre 1 500 et 2 500 euros. […] Je parle de ceux qui sont trop riches pour être aidées et pas assez riches pour bien vivre. […] Il faut permettre aux classes moyennes de vivre mieux avec leur salaire", a déclaré le Président. Cette promesse fiscale a plusieurs fois été évoquée par le chef de l'Etat depuis son premier mandat, serait-elle cette fois une manière de reconquérir la classe moyenne après la page douloureuse des retraites ?

Si l'Elysée affiche cet objectif pour aider les Français, une des priorités est surtout de soutenir l'économie française avec, entre autres, une politique de réindustrialisation. Ce lundi, avant l'interview, Emmanuel Macron est présent à Versailles pour l'ouverture de Choose France, sommet d'investisseurs durant lequel 13 milliards d'euros d'investissement doivent être annoncés selon l'exécutif.

Le sujet des retraites évité par Emmanuel Macron ?

Si Emmanuel Macron s'efforce de faire oublier la réforme des retraites, il pourrait ne pas échapper aux questions du journaliste sur ce sujet lors du 20 Heures de TF1. Bien que promulguée, la réforme n'est toujours pas acceptée et une proposition de loi du groupe Liot pour abroger la réforme des retraites doit être examinée par le Parlement, le 8 juin. Une décision politique qui n'est pas du goût du chef de l'Etat et jugée symptomatique du "déni de réalité" des opposants à la réforme de retraites selon ses propos dans L'Opinion. "Certains ont prétendu que l'on pouvait éviter la réforme, sans dire ce qu'ils proposaient à la place", a encore lancé le Président au journal.