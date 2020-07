Emmanuel Macron au 20h de TF1 : une interview pour dire quoi ?

MACRON - Le chef de l'Etat est l'invité du 20h de TF1 ce mardi soir. Emmanuel Macron répondra aux questions de Julien Arnaud, quelques heures après avoir décroché un accord à Bruxelles sur le plan de relance européen.

Seulement une semaine après son interview du 14 juillet, lors de laquelle il avait renoué avec une grande tradition de la Cinquième république, Emmanuel Macron sera encore à la télévision ce mardi soir. Le chef de l'Etat répondra aux questions de Julien Arnaud dans le cadre du JT de 20h de TF1, a-t-on appris à la mi-journée. Cela a été décidé à la suite de la réussite des négociations à Bruxelles, où se jouait les contours du plan de relance économique européen post-coronavirus.

A la fin d'une nouvelle nuit de négociations entre le camp des "frugaux" rangés derrière les Pays-Bas et le camp adverse représenté par le couple franco-allemand, les Vingt-Sept se sont accordés sur un plan de relance à hauteur de 750 milliards d'euros financés par un emprunt commun. "Nous avons fait la démonstration que la magie européenne fonctionne, que quand nous pensons que c'est impossible, il y a le ressort, grâce au respect mutuel et à la capacité de faire face en étant unis, au-delà des différences", s'est félicité Charles Michel, le président du Conseil européen. Emmanuel Macron intervient donc ce soir, en duplex depuis l'Elysée, pour officialiser la nouvelle auprès des Français et expliquer en quoi il s'agit d'une bonne nouvelle pour l'Union européenne et donc pour la France.

Les allocutions d'Emmanuel Macron

Le mardi 14 juillet dernier, Emmanuel Macron s'était adressé aux Français lors d'une grande interview accordée à TF1 et France 2. Le chef de l'Etat a été interrogé pendant plus d'une heure par Léa Salamé et Gilles Bouleau et s'est s'exprimé sur le plan de relance économique, la crise sanitaire du Covid-19, les accords sur les salaires pour les soignants trouvés dans le cadre du Ségur de la Santé, la réforme des retraites relancée, mais aussi sur le remaniement ministériel, qui a fait l'objet de critiques de l'opposition et d'associations féministes. L'intervention d'Emmanuel Macron en vidéo, en intégralité :

Mi-juin, Emmanuel Macron s'était exprimé pour définir le tempo du processus de déconfinement. Il avait alors listé une série de mesures, notamment pour que les enfants et adolescents français retournent à l'école.

Très attendu par des Français désireux d'en savoir plus sur le prolongement du confinement, le discours du 13 avril a permis à Emmanuel Macron de faire le point sur la propagation de l'épidémie du Covid en France et d'annoncer une première phase de déconfinement pour le 11 mai. L'allocution en intégralité :

C'est un discours un peu spécial auquel s'était livré Emmanuel Macron ce 25 mars 2020. En plein confinement et alors que le coronavirus était en phase ascendante sur le pays, le président s'était déplacé à l'hôpital militaire de campagne de Mulhouse (Haut-Rhin), où il avait pris la parole devant les Français. Dans une zone de la France particulièrement touchée par le Covid-19, Emmanuel Macron avait rendu hommage à "l'ensemble des femmes et des hommes qui sont en deuxième ligne et qui permettent à nos soignants de soigner, et au pays de continuer à vivre". A noter qu'il s'agit de la première fois où le chef de l'Etat était apparu masqué.

Lors de son allocution du 16 mars 2020, Emmanuel Macron avait annoncé aux Français le début du confinement débutant dès le lendemain. "Les réunions amicales, familiales, les déplacements dans les parcs ne seront plus autorisés", avait-il indiqué, répétant que le pays était entré "en guerre" contre le coronavirus. Le discours dans son intégralité :

A l'occasion de son discours du 12 mars 2020, Emmanuel Macron, l'air grave, avait annoncé la fermeture des crèches, des établissements scolaires et des universités, qui avait pris effet quatre jours plus tard. Le chef de l'Etat avait également communiqué sur le maintien des élections municipales les 15 et 22 mars, avant que le second tour ne soit finalement reporté quatre jours après. Appel à la mobilisation du système sanitaire, report de la trêve hivernale et chômage partiel avaient été les grands sujets abordés par Emmanuel Macron ce jour-là.