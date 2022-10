Emmanuel Macron sur France 2 : suivez l'interview du président

INTERVIEW MACRON. Le président de la République est, en ce moment, l'invité de l'émission "L'Evénement" de France 2 ce mercredi 12 octobre.

Une interview grand format sur France 2 pour Emmanuel Macron ce mercredi 12 octobre au soir. Le président de la République est interrogé depuis 20h30 sur la manière dont le pays soutient l'Ukraine, attaqué par la Russie. La France n'est pas en guerre, certes, mais le conflit engagé par Vladimir Poutine en Ukraine a fait entrer le continent dans un nouveau chapitre de son histoire. Le chef de l'État a notamment mis en garde Vladimir Poutine à propos de l'arme nucléaire, en ce début d'entretien : "En tant que puissance dotée, la Russie a cette responsabilité historique, et Vladimir Poutine le sait. C'est pour ça que j'ai toujours considéré que nous devions être dans une posture qui consiste à éviter toute escalade du conflit. On doit faire que ce conflit ne s'étende ni géographiquement, ni verticalement, par l'emploi d'armes chimiques ou nucléaires qui en changeraient la nature." Par ailleurs, Emmanuel Macron a renouvelé le soutien de la France à l'Ukraine : "On va continuer et intensifier la même logique. [...] Nous soutenons l'Ukraine dans sa résistance sans participer à la guerre."

L'interview d'Emmanuel Macron en direct vidéo

L'émission de France 2, L'Evenement, est aussi diffusée sur les chaînes de TV5Monde et sur la chaîne d'information en continu, Franceinfo. Le service public propose aussi de suivre la diffusion de cette émission sur la chaîne Youtube de FranceInfo :

Emmanuel Macron doit être interrogé sur "les questions internationales", a indiqué le groupe France Télévisions. Le chef de l'Etat doit préciser quelle est la position de la France face aux velléités impérialistes de Vladimir Poutine, et face au retour de la menace nucléaire. Sera aussi abordée la crise énergétique qui menace durablement la France et l'Europe. Il est toutefois inconcevable que la journaliste Caroline Roux, qui présente et pilote cette émission, n'interroge pas Emmanuel Macron sur les mouvements de grève dans les raffineries qui empêchent les livraisons de carburant dans les stations. Une petite partie de l'interview, en début d'émission, doit y être consacrée.

L'interview de Macron écoutée par Moscou

Le président français consacre une large partie de son temps, depuis début octobre, au dossier ukrainien. Il a tenu ce lundi une réunion d'urgence avec la ministre des Affaires étrangères, Catherine Colonna et le ministre des Armées Sébastien Lecornu. Les bombardements russes qui frappent Kiev et plusieurs villes du pays sont un tourant pour Emmanuel Macron. Lundi, celui-ci a affirmé que les frappes massives de l'armée russes, visant des infrastructures civiles et énergétiques, étaient un "changement profond de la nature " de la guerre. Le chef de l'Etat français a participé à une réunion du G7 hier soir, qui a permis d'établir une position commune des grandes puissances occidentales, en réaction aux frappes russes. "Nous condamnons ces attaques de la façon la plus véhémente possible et rappelons que les attaques aveugles contre des populations civiles innocentes constituent un crime de guerre", ont affirmé les dirigeants dans un communiqué. "Toute utilisation d'armes chimiques, biologiques ou nucléaires par la Russie aurait de graves conséquences", ont-ils ajouté.

La prise de parole publique d'Emmanuel Macron ne peut être qu'écoutée à Moscou, le Kremlin veut maintenir un lien diplomatique avec l'Occident et certains interlocuteurs - comme le président français -, même s'il est désormais établi que la nature de ces relations est désormais hostile, voire très hostile. Les autorités russes doivent donc être attentives aux annonces du président français ce 12 octobre 2022, notamment sur son propos concernant de l'envoi de nouvelles armes à Kiev. Paris entend livrer six nouveaux canons Caesar, mobiles et d'une portée de 40 km à l'armée ukrainienne, ainsi qu'une vingtaine de véhicules blindés Bastion.

Sans les prochaines semaines, la France doit aussi envoyer une douzaine de véhicules blindés d'infanterie (VBCI) et une douzaine de chars Leclerc en Roumanie. Des avions de combat Rafale doivent aussi être déployés en Lituanie et une compagnie d'infanterie légère renforcée doit rejoindre l'Estonie en 2023.

Une autre interview le 26 octobre prochain

Le 26 octobre 2022, Emmanuel Macron sera à nouveau l'invité de l'émission L'Évènement. Cette fois-ci, la direction de la télévision publique a indiqué que l'interview portera sur "les grands enjeux de politique intérieure". Face à Caroline Roux, le président de la République reviendra sur tous les sujets brûlants de la rentrée politique. Le chef de l'État devrait aborder les questions des réformes engagées par le gouvernement, et notamment celle des retraites. La réforme de l'assurance-chômage, adoptée en première lecture par les députés ce mardi 11 octobre 2022, sera également au programme de cette émission attendue le 26 octobre prochain.

Emmanuel Macron pourrait également être interrogé sur une potentielle utilisation de l'article 49.3 pour faire passer, sans passer par le vote, le budget de l'année 2023 à l'Assemblée nationale. La majorité se prépare, de son côté cette éventualité. Après Emmanuel Macron, les principaux leaders politiques devraient participer à ce nouveau format dans les prochaines semaines.