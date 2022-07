Interview d'Emmanuel Macron : l'entretien du 14 juillet en vidéo

DISCOURS MACRON. Jeudi 14 juillet 2022, le président de la République, Emmanuel Macron accorde une interview à TF1 et à France 2. À cette occasion, il présentera son agenda politique ainsi que celui du gouvernement. Il sera interrogé sur le sujet Uber files.

[Mis à jour le 14 juillet 2022 à 12h15] Emmanuel Macron accorde une interview à TF1 et à France 2, jeudi 14 juillet 2022 à 13h10. Le président de la République est interrogé par les journalistes Anne-Claire Coudray et Caroline Roux à l'Élysée. Le président se prête à l'exercice pour la seconde fois depuis son premier mandat, en 2017. Trois mois après sa réélection, le président espère relancer son nouveau mandat. Pendant quarante-cinq minutes de questions réponses, Emmanuel Macron parlera de son programme, des réformes qu'il souhaite engager, de la guerre en Ukraine.

Je réponds aux questions de Caroline Roux et Anne-Claire Coudray. https://t.co/FeGJV2QDci — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) July 14, 2022

Emmanuel Macron connaît un début de second mandat pour le moins contrariant : avoir perdu la majorité absolue à l'Assemblée nationale et avoir tardé à former un gouvernement (en deux temps) ont donné l'impression d'un flou sur son action politique. Le chef de l'État semble même jouer les seconds rôles sur la scène intérieure depuis sa réélection, contraint par un agenda international très exigeant à la fin du printemps et au début de l'été. Pour le locataire de l'Élysée, cette interview est donc un premier temps fort de son quinquennat sur le plan de la communication politique : elle peut lui servir à se représidentialiser. D'abord en faisant devant les Français l'analyse des crises qui se multiplient : guerre sur le sol européen, inflation, inquiétudes sur les prix de l'énergie, croissance et économie qui ralentit, épidémie de Covid dans sa 7e vague… Emmanuel Macron doit aussi présenter les grands axes de sa politique et les réponses qu'il compte apporter aux Français.

Une interview sur TF1 et France 2

Emmanuel Macron a accepté de répondre aux questions des deux chaînes, pour "un long entretien", vers 13h10. Il sera interrogé, à l'Élysée, par les journalistes Anne-Claire Coudray (pour TF1) et Caroline Roux (France Télévisions). L'interview sera diffusée sur TF1, sur France 2, mais aussi sur LCI, sur franceinfo et sur TV5 Monde. Le chef de l'État n'est pas un grand amateur des interviews du 14 juillet, réalisées après les cérémonies des Champs-Élysées.

Une interview pour évoquer Uber

Le président de la République a accepté cette interview dimanche dernier, avant que les informations relatives aux "Uber files" ne soient dévoilées par Le Monde et France Info. Emmanuel Macron est mis en cause pour ses relations très étroites qu'il avait établies avec les dirigeants d'Uber, en 2014, lorsqu'il était ministre de l'Économie : selon les éléments de l'enquête journalistique, Emmanuel Macron aurait pesé pour faciliter l'implantation d'Uber en France - qui opérait alors en totale illégalité - contre les arbitrages opérés par François Hollande et son Premier ministre. L'interview du 14 juillet sera donc l'occasion pour les journalistes de lui demander quelques explications très attendues sur le sujet. Le chef de l'État a déjà réagi (usant de propos vulgaires notamment) considérant que son action en faveur de la société de VTC a été bénéfique pour l'économie du pays. "J'assume totalement. Je le referai demain et après-demain", a-t-il indiqué à la presse mardi 12 juillet, lors d'un déplacement dans l'Isère. Face aux journalistes, ce jeudi 14 juillet, le ton devrait être plus raisonnable et l'argumentation plus approfondie.

14 juillet 2022 : top départ du nouveau quinquennat ?

Emmanuel Macron devrait aussi s'exprimer sur les grandes priorités de ce début de quinquennat : la loi pouvoir d'achat, les mécanismes imaginés pour faire face à la montée des prix de l'énergie, la réforme des retraites. Le chef de l'État avait déjà, le 22 juin, fait savoir son intention d'accélérer l'agenda du gouvernement, qui a tardé à se mettre en place et à initier les premiers chantiers politiques. Il avait insisté sur le caractère durable de la crise ouverte par la guerre en Ukraine, comme pour rappeler que les impacts sur l'économie européenne seraient de grande ampleur, et minimiser les difficultés de politique intérieure. Reste qu'Emmanuel Macron, sans majorité absolue à l'Assemblée, est dans une position très inconfortable pour gouverner : quels que soient les appels qu'il lance aux partis d'opposition, les enjoignant à agir en responsabilité et à trouver des compromis, l'exécutif est en sursis. En cas d'accord, les partis d'opposition peuvent voter une motion de censure et renverser le gouvernement… Sous cette épée de Damoclès, quels gages pourrait-il donner ?