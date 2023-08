Interview d'Emmanuel Macron : quelles annonces pour sa rentée politique ?

MACRON. Une interview d'Emmanuel Macron doit paraître dans Le Point ce mercredi 23 août 2023. Au moment de la rentrée politique, le chef de l'Etat doit présenter les grands chantiers qui l'attendent et préciser son "initiative politique d'ampleur".

[Mis à jour le 23 août 2023 à 11h25] L'heure de la rentrée politique a sonné et le président de la République se remet au travail ce mercredi 23 août 2023. Pour son retour à l'Elysée, le chef de l'Etat a président un conseil des ministres, mais c'est très certainement son interview à paraitre dans Le Point ce soir qui va retenir l'attention.

Une interview fleuve accordée la semaine dernière selon les indiscrétions de Politico et dans laquelle Emmanuel Macron devrait présenter les grands chantiers de la rentrée et préciser son "initiative politique d'ampleur", notamment les champs d'actions mais aussi les raisons de ce nouveau cap. Une approche, esquissée dans Le Figaro Magazine début août, qui s'annonce complète puisque l'autorité, l'immigration, le travail, l'écologie ou encore l'école devraient être au menu de l'entretien.

Une chose est sûre, Emmanuel Macron souhaite "poser les bases de la rentrée" avec "des marqueurs très forts d'autorité et d'unité" lors de cette interview glissent de proches conseillers à la presse. Et pour cause, la reprise s'annonce difficile avec une majorité toujours relative et d'importantes réformes dans le viseur. La Première ministre, Elisabeth Borne, pourrait donner à voir sur les annonces du chef de l'Etat, lors de son passage prévu à midi sur France Bleu, à la sortie du conseil des ministres.

Un ligne politique de Macron et la recherche difficile d'une majorité

Si Emmanuel Macron a promis une mise en œuvre "rapide" de son "initiative politique d'ampleur", la réussite de son projet dépendra en partie des oppositions. Le chef de l'Etat compte donc sur l'"arc républicain" avec lequel il faudra négocier pour permettre aux réformes de passer l'épreuve de l'Assemblée nationale. La recherche d'une majorité au cas par cas, notamment avec les élus de la droite, semble être la stratégie privilégiée.

Une droite représentée par Les Républicains qu'il va falloir ménager. La majorité n'est pas sereine quand à l'hypothèse d'une motion de censure déposée ou votée par le parti LR et qui serait alors en mesure de renverser le gouvernement. Alors que fin septembre le projet de loi de finances et le projet de loi de financement de la Sécurité sociale (PLFSS) doivent être présentés à l'Assemblée, la Première ministre a assuré auprès de BFMTV être prête à user de l'article 49.3 de la Constitution pour faire passer les textes. Un choix qui ne sera pas sans risque.