"Interview de Macron le 14 juillet : Uber files, Ukraine, gouvernement fragilisé... Une allocution délicate"

DISCOURS MACRON. Le chef de l'Etat devrait donner une interview à TF1 et France 2 ce jeudi 14 juillet 2022, alors qu'il ne bénéficie d'aucun état de grâce. Au contraire, Emmanuel Macron aura beaucoup de sujets délicats à aborder...

Emmanuel Macron connaît un début de second mandat pour le moins contrariant : avoir perdu la majorité absolue à l'Assemblée nationale et avoir tant tergiversé pour former un gouvernement (en deux temps) ont donné l'impression d'un grand flou artistique sur son action politique. Le chef de l'Etat, manifestement conscient des inquiétudes de plus en plus prégnantes de l'opinion sur l'inflation et les incertitudes économiques, devrait profiter du 14 juillet pour tenter un périlleux exercice de pédagogie et de justifications, en accordant une grande interview à France 2 et à TF1.

Selon les informations de Télérama, Emmanuel Macron a en effet accepté de répondre aux questions des deux chaînes, pour "un long entretien", vers 13h. Il devrait être interrogé, probablement à l'Elysée, par les journalistes Anne-Claire Coudray et Caroline Roux. Télérama indique que les directions de l'information de TF1 et de France 2 ont organisé une réunion ce lundi 11 juillet "pour peaufiner les détails d'organisation".

Une interview délicate pour Emmanuel Macron

Le président de la République a accepté cette interview dimanche, avant que les informations relatives aux "Uber files" ne soient dévoilées par Le Monde et France Info. Emmanuel Macron est mis en cause par ces deux médias pour ses relations très étroites qu'il avait établies avec les dirigeants d'Uber, en 2014, lorsqu'il était ministre de l'Economie : selon les éléments de l'enquête journalistique, Emmanuel Macron aurait pesé de tout son poids pour faciliter l'implantation de Uber en France, contre les arbitrages opérés par François Hollande et son Premier ministre. L'interview du 14 juillet sera donc l'occasion pour les journalistes de lui demander quelques explications très attendues sur le sujet.

Emmanuel Macron devrait aussi s'exprimer sur les grandes priorités de ce début de quinquennat : la loi pouvoir d'achat, les mécanismes imaginés pour faire face à la montée des prix de l'énergie, la réforme des retraites. Le chef de l'Etat avait déjà, le 22 juin, fait savoir son intention d'accélérer l'agenda du gouvernement, qui a tardé à ses mettre en place et à initier les premiers chantiers politiques. Il avait déjà insisté sur le caractère durable de la crise ouverte par la guerre en Ukraine, comme pour rappeler que les impacts sur l'économie européenne seraient de grande ampleur, et minimiser les difficultés de politique intérieure. Reste qu'Emmanuel Macron, sans majorité absolue à l'Assemblée, est dans une position très inconfortable pour gouverner : quels que soient les appels qu'il lance aux partis d'opposition, les enjoignant à agir en responsabilité et à trouver des compromis, l'exécutif est en sursis. En cas d'accord, les partis d'opposition peuvent voter une motion de censure et renverser le gouvernement... Sous cette épée de Damoclès, quels gages pourrait-il donner ? Eléments de réponse ce jeudi 14 juillet.