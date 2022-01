"Macron et les non-vaccinés : ses propos complets, populisme ou abus de langage ?"

MACRON. Dans un entretien avec des lecteurs du Parisien, Emmanuel Macron a déclaré : "les non-vaccinés, j'ai très envie de les emmerder". Une phrase qui a suscité l'ire de l'opposition mais qui se place dans un contexte particulier. Sortie calculée ou non maîtrisée ?

"Les non-vaccinés, j'ai très envie de les emmerder". La sortie d'Emmanuel Macron dans un face-à-face avec des lecteurs du Parisien n'est pas passée inaperçue. Loin de là. Publiée mardi 4 janvier 2022, l'interview du président de la République a accaparé l'attention médiatique et politique. Si le chef de l'État s'est exprimé sur de nombreux sujets, de la gestion de la crise sanitaire à la construction européenne, en passant par le nucléaire et son éventuelle candidature à la présidentielle, c'est sa pique adressée par le chef de l'État à l'encontre des Français n'ayant encore reçu aucune dose de vaccin contre le Covid-19 qui a le plus marqué, suscitant la colère unanime de ses opposants, en dépit d'un soutien indéfectible de sa majorité.

Devant le Sénat, le Premier ministre Jean Castex avait défendu le locataire de l'Elysée : "ce qu'a dit le président de la République, je l'entends partout. [...] Les propos du président de la République s'inscrivent en parfaite cohérence avec ce que nous faisons, c'est à dire pousser à la vaccination". A la sortie du Conseil des ministres, Gabriel Attal avait lui aussi persisté et signé. "La question qu'il faut se poser c'est 'qui emmerde la vie de qui ? [...] Ce sont ceux qui s'opposent aux vaccins", a-t-il renchéri, avant d'ajouter : "les propos du président de la République sont très en deçà de la colère d'une très grande majorité de Français". Pourtant, une courte majorité de Français (entre 53 et 60%) n'a pas approuvé les dires d'Emmanuel Macron, selon des sondages réalisés par Elabe (pour BFM TV), CSA (pour CNews) et Harris Interactive (pour LCI).

Un propos délibéré ou impulsif ?

Si la phrase d'Emmanuel Macron a suscité un tollé, les interviewers d'un jour du chef de l'Etat ont été les premiers surpris par l'ampleur que cela a pris. Car cette phrase n'a pas été prononcée sèchement en réponse directe à une question, mais est sortie de la bouche du président de la République à l'issue d'une argumentation. " Il n'a pas dit 'emmerder' parce qu'il voulait les emmerder, mais pour qu'ils se vaccinent", précise au Parisien Isabelle Berrier, auteure de la remarque initiale sur "ces gens-là qui ne sont pas vaccinés sont ceux qui occupent à 85 % les réanimations. Et, par contre, il y a des gens qui sont atteints de cancers dont on reporte les opérations, à qui on ne donne pas l'accès aux soins et qui sont vaccinés !". "Emmerder… C'est sorti comme ça, c'était naturel. Je ne l'ai pas trouvé calculateur", abonde Marie-Ève Lenegre, lectrice présente, tout comme Hakim Bey : "cette phrase ne vient pas comme ça. Ce n'était pas une déclaration choc, sinon cela aurait jeté un froid autour de nous. Bref, ce n'est pas ce que j'ai retenu de l'échange".

Emmanuel Macron s'est-il laissé aller ? Coup de com' pour les uns, langue qui fourche pour d'autres... Il n'en demeure pas moins que le palais présidentiel a validé les propos. "On a envoyé l'interview pour une relecture de courtoisie, mais pas de retouches. L'Elysée n'a pas fait opposition quand il a vu cette phrase", a indiqué Olivier Beaumont, grand reporter au service politique du Parisien qui a coordonné l'entretien. Et ajoute : "Ça vient dans un long flot de 2 heures. Quand il arrive au bout de sa démonstration, les journalistes, on a tiqué, on s'est dit que ça allait faire réagir, mais les panélistes n'ont pas réagi plus que ça. Le ton était tonique mais pas agressif. [...] C'était une conversation à bâtons rompus mais un exercice très particulier, un échange simple et spontané, et ça vient au bout d'une démonstration. Il parle comme des Français".

Si la président de la République n'avait peut-être pas prémédité une telle sortie, le contexte faisant et son argumentaire se déroulant devant un panel composé entre autres de professionnels de santé, ses propos de "parler vrai" ont finalement été validés. "Le président de la République peut aussi dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas", a renchéri Jean Castex.

Une formule empruntée à Pompidou, vraiment ?

Jean Castex avait par ailleurs assuré que "ces termes que vous ne voulez pas prononcer avaient déjà été prononcés". Dans sa réponse à Bruno Retailleau au palais du Luxembourg, le pensionnaire de Matignon avait amorcé son propos en évoquant implicitement un fait historique, nommé expressément par Christophe Castaner sur Franceinfo un peu plus tôt dans la journée : "Je ne considère pas que nommer les choses, paraphraser le président Pompidou, ce soit agresser celles et ceux qui aujourd'hui ne veulent pas se vacciner". La référence du Premier ministre et du président des députés LREM ? Une phrase prononcée par Georges Pompidou en 1966 : "mais arrêtez donc d'emmerder les Français !".

Mais cette injonction avait été prononcée dans un cadre bien différent. D'abord, le futur président de la République n'était alors "que" Premier ministre, Charles de Gaulle étant à l'Elysée. Par ailleurs, le contexte du prononcé différait de celui d'Emmanuel Macron. En effet, la phrase de Georges Pompidou était une indiscrétion rapportée à l'issue d'une adresse privée destinée à Jacques Chirac, alors chargé de mission. Et il était surtout question de ne pas "emmerder" les Français. "Mais arrêtez donc d'emmerder les Français ! Il y a trop de lois, trop de textes, trop de règlements dans ce pays ! On en crève ! Laissez-les vivre un peu et vous verrez que tout ira mieux ! Foutez-leur la paix ! Il faut libérer ce pays !", avait lancé Pompidou. L'emprunt fait par Emmanuel Macron n'apparaît donc pas approprié. " C'est précisément de l'anti-Pompidou. Pompidou, c'était 'Arrêtez d'emmerder les Français'. Là, c'est 'J'ai envie de les emmerder et je vais continuer à le faire'", avait critiqué Christian Jacob, patron des LR à l'Assemblée, sur LCI.

Il avait promis, mi-décembre sur TF1, qu'il ne prononcerait plus de petites phrases "qui peuvent blesser". Manifestement, Emmanuel Macron s'est laissé allé à un hors piste, soit peu maîtrisé soit très risqué, dans l'interview qu'il a accordée aux lecteurs du Parisien mardi 4 janvier. Le chef de l'Etat s'est lancé dans une plaidoirie, franche, au sujet de la pression que le gouvernement met actuellement sur les non-vaccinés. A une lectrice qui lui fait remarquer que la prise en charge des non-vaccinés à l'hôpital, dans les services de réanimation, empêche d'autres patients, comme des vaccinés atteints de cancer, de recevoir leurs soins, il a répondu : "Ce que vous venez de dire, c’est le meilleur argument. En démocratie, le pire ennemi, c’est le mensonge et la bêtise. Nous mettons une pression sur les non-vaccinés en limitant pour eux, autant que possible, l’accès aux activités de la vie sociale. D’ailleurs, la quasi-totalité des gens, plus de 90%, y ont adhéré".

Et Emmanuel Macron de poursuivre sur un ton très libéré : "C’est une toute petite minorité qui est réfractaire. Celle-là, comment on la réduit ? On la réduit, pardon de le dire, comme ça, en l’emmerdant encore davantage. Moi, je ne suis pas pour emmerder les Français. Je peste toute la journée contre l’administration quand elle les bloque. Eh bien, là, les non-vaccinés, j’ai très envie de les emmerder. Et donc, on va continuer de le faire, jusqu’au bout". Cette phrase, par son caractère injurieux, a provoqué un tollé dans la classe politique, alors que les parlementaires sont actuellement en train d'examiner dans un climat de tension le projet de loi sur le pass vaccinal.

D'autres propos sur les non vaccinés revêtent une dimension plus politique, arguant du fait que leur comportement individuel provoque des effets délétères pour l'ensemble de la société. "Ça, c’est l’immense faute morale des antivax : ils viennent saper ce qu’est la solidité d’une nation. Quand ma liberté vient menacer celle des autres, je deviens un irresponsable. Un irresponsable n’est plus un citoyen".

Les opposants au chef de l'État n'ont pas manqué de réagir sur Twitter aux propos du président. Jean-Luc Mélenchon s'est indigné le premier sur Twitter : "Le président maîtrise-t-il ce qu'il dit ? L'OMS dit "convaincre plutôt que contraindre". Et lui ? "Emmerder davantage". Consternant. [...] C’est clair, le passe vaccinal est une punition collective contre la liberté individuelle ." La candidate du rassemblement national à la présidentielle de 2022, Marine Le Pen, a ajouté : "Un président ne devrait pas dire ça. Le garant de l'unité de la nation s'obstine à la diviser et assume vouloir faire des non-vaccinés des citoyens de seconde zone. Emmanuel Macron est indigne de sa fonction.". Yannick Jadot a qualifié ses propos d'"indignes". "Aucune urgence sanitaire ne justifie de tels mots. Emmanuel Macron dit avoir appris à aimer les Français, il aime surtout les mépriser. On peut encourager à la vaccination sans insulter personne ni pousser à la radicalisation", a réagi sur Twitter, le sénateur LR Bruno Retailleau, Valérie Pécresse s'est dit "indignée", dans une interview à CNews.

Au sein de sa majorité, peu parviennent à défendre le ton employé par le président. Edouard Philippe, interrogé sur le sujet sur France 2 ce mercredi a répondu : "Il a une idée, il y a un terme. [...] De langage familier on va dire, hein... Parfois le président de la République s'exprime de manière soutenue, parfois de façon familière. Ce qui est clair, c'est que l'on a compris ce qu'il voulait dire".

L'interview d'Emmanuel Macron dans Le Parisien a généré une polémique qui a pris une ampleur considérable très rapidement. Et les mots du chef de l'Etat ont eu un impact politique immédiat : à l'Assemblée nationale, l'examen du texte sur le pass vaccinal a été interrompu, suite au tollé généré dans l'hémicycle. Le président de séance, l'élu de l'opposition LR Marc Le Fur a estimé de manière unilatérale que "les conditions d'un travail serein" n'étaient "pas réunies" et a levé les débats.