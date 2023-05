Macron sur TF1 : retraites, Ukraine... Une interview mais pas d'annonces ? Le direct

Une interview d'Emmanuel Macron sera diffusée ce lundi 15 mai 2023, à 20 heures, dans le JT de TF1. De nombreux thèmes nationaux et internationaux devraient être abordés mais aucune grande annonce ne devrait en ressortir.

17:28 - L'interview ne sera pas en direct Le Parisien annonce que l'interview d'Emmanuel Macron diffusée sur TF1 ne sera pas en direct. Elle a en effet été enregistrée à la mi-journée, à l'Elysée.

17:13 - Des explications sur la "pause" demandée par Macron sur les politiques écologiques ? C'est une phrase qui a suscité la colère de beaucoup : Emmanuel Macron a demandé une "pause" dans les réglementations européennes liées au climat et aux normes environnementales jeudi dernier devant les acteurs de l'industrie française. Les élus et organisations écologistes n'ont pas caché leur colère critiquant un "grave aveu d'échec", d'après les mots des Amis de la Terre sur franceinfo, en matière de politique et d'ambition climatique. La déclaration a d'autant plus irrité que la sécheresse précoce qui touche la France est une preuve des risques du dérèglement climatique. Depuis le chef de l'Etat et l'Elysée sont revenus sur les propos mais de nouvelles précisions pourraient être faites ce lundi du TF1 : "Le président ne parle pas de suspension [de politique, ndlr], mais d'exécuter les décisions déjà prises avant de faire de nouveaux changements" a fait savoir le palais à l'AFP.

16:51 - Emmanuel Macron rencontre Elon Musk avant son interview sur TF1 Emmanuel Macron est attendu sur TF1 ce soir, mais d'ici là le chef de l'Etat ne chôme pas et poursuit ses efforts en vue de la réindustrialisation du pays aux côtés de personnalités dont Elon Musk. Le président de la République s'entretient avec le milliardaire américain patron de Tesla, Space X et plus récemment de Twitter dans le cadre du sommet Choose France, ce lundi 15 mai. Une interview médiatisée certes, mais qui pourrait conduire à d'importantes investissement de l'une des premières fortunes mondiales à en croire le ministre de l'Economie, Bruno Le Maire, invité de BFM TV/RMC ce lundi matin. Elon Musk : "des investissements significatifs" à venir en France, pour quel projet ? En marge de sa venue en France, Elon Musk a déclaré qu'il pourrait réaliser des "investissements significatifs" en France.

16:29 - Une séquence économique engagée par l'exécutif L'interview d'Emmanuel Macron sur TF1 intervient alors que le chef de l'Etat a débuté une importante séquence politique et économique pour défendre le retour des industriels en France. Il faut donc s'attendre à ce que le plan de réindustrialisation soit évoqué lors de l'entretien d'autant plus que ce lundi s'ouvre le sommet "Choose France" censé convaincre les investisseurs étrangers de faire affaire en France. Si dans le cadre de cette politique le chef de l'Etat s'est beaucoup adressé aux professionnels et aux investisseurs, cette interview est l'occasion de défendre son projet et de convaincre les Français des bénéfices qu'il présente pour le pays.

16:07 - La promesse de baisser les impôts renouvelée par Emmanuel Macron ? S'il n'élude plus le sujet des retraites, Emmanuel Macron veut tout de même passer à autre chose et multiplie les déclarations notamment pour défendre des projets plus économiques. La dernière mesure en date et celle mentionnée dans les colonnes de L'Opinion (interview citée plus bas dans ce direct) : la possibilité de baisser les impôts pour la classe moyenne. "La fiscalisation des revenus des classes moyennes est trop importante et s’accélère trop vite. Elle écrase les gains de pouvoir d’achat entre 1500 et 2500 euros. [...] Je parle de ceux qui sont trop riches pour être aidées et pas assez riches pour bien vivre. […] Il faut permettre aux classes moyennes de vivre mieux avec leur salaire", a-t-il reconnu. Reste encore à joindre les actes aux paroles et à préciser les conditions de cette éventuelle mesure fiscale.

15:46 - Le discours de Macron sur TF1 déjà tenu dans les médias ? Guerre en Ukraine, défense de la réforme des retraites, annonces en matière de fiscalité et d'économies... Tous ces sujets ont déjà fait l'objet de déclarations de la part d'Emmanuel Macron ces derniers jours notamment dans une autre interview publiée le dimanche 14 mai, soit hier, dans L'Opinion. Le passage du chef de l'Etat sur TF1 va-t-il simplement être une redite ou de nouvelles annonces pourraient-elles êtres faites ? Vraisemblablement non, ais une interview sur TF1 offre à Emmanuel Macron la possibilité de faire entendre son discours plus largement et de la clarifier concernant toutes politiques sociales, économiques ou internationales. Le risque est alors pour le chef de l'Etat de pâtir de son omniprésence, de lasser les Français et de mettre l'effet d'annonce.

15:22 - Les retraites, évoquées ou éludées par Emmanuel Macron ? S'il y a un sujet qui est encore dans l'esprit des Français, c'est bien la réforme des retraites. Le projet de loi a beau avoir été promulgué, il n'est toujours pas accepté. Le chef de l'Etat devrait donc, sans surprise, être interrogé sur ce point et il pourrait répondre aux questions sans éluder le sujet, car malgré sa volonté de tourner la page il ne peut indéfiniment éviter les sujets fâcheux. La position d'Emmanuel Macron sur la réforme des retraites est toutefois bien connue : il la juge nécessaire et dénonce un "déni de réalité" de la part de l'opposition. Les réponses du chef de l'Etat aux questions sur les retraites ne devraient donc pas mentionner de retour en arrière sur la promulgation de la loi.

15:01 - Nouvelles déclarations de Macron sur la guerre en Ukraine ? Au lendemain de l'entretien entre Emmanuel Macron et Volodymyr Zelensky à l'Elysée, la guerre en Ukraine s'impose parmi les sujets au programme de l'interview du chef de l'Etat. Les deux hommes politiques ont échangé pendant trois heures hier soir et plusieurs décisions ont été prises et révélées par l'Elysée : la France accepte ainsi d'envoyer des chars, mais refuse toujours de fournir des avions de chasse à Kiev. Le président de la République pourrait être interrogé sur cette position tenue depuis plusieurs mois, mais aussi sur le rôle qu'il entend jouer dans cette guerre, lui qui au début du conflit a endossé le rôle de médiateur. Si des précisions sont possibles, Emmanuel Macron ne devrait pas faire de nouvelles annonces sur l'implication de la France dans le conflit russo-ukrainien.

14:45 - Quels sujets seront abordés durant l'interview ? La liste des sujets possibles pouvant être évoqués durant l'entretien d'Emmanuel Macron sur TF1 est assez longue mais le chef de l'Etat ne devrait avoir que quelques minutes pour s'exprimer, un tri s'impose donc parmi les questions. La guerre en Ukraine et le rôle de la France dans ce conflit sera certainement abordé mais le chef de l'Etat, qui a multiplié les déclarations et les déplacements ces derniers jours, pourrait aussi être amené à s'exprimer, même brièvement, sur d'autres sujets, pêle-mêle : les impôts, la réindustrialisation, l'écologie et bien sûr le sujet délicat des retraites.

14:33 - L'interview de Macron : nouvelle étape de son retour sur le terrain Si Emmanuel Macron s'est fait discret durant la crise de la réforme des retraites, le chef de l'Etat est revenu sur le devant de la scène depuis quelques semaines avec plusieurs déplacements organisés en France depuis la mi-avril. L'interview de ce lundi sur TF1 semble être une nouvelle étape dans la stratégie du chef de l'Etat de redevenir acteur de sa politique en défendant lui-même ses projets aux Français. Au point d'être trop présent ?