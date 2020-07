"Municipales : Michèle Rubirola, tête de liste de l'union de la gauche, élue maire de Marseille"

MUNCIPALES À MARSEILLE - Après d'intenses tractations, la tête de liste du Printemps marseillais a été élue maire de Marseille, samedi 4 juillet. Michèle Rubirola a obtenu 51 voix contre 41 pour son concurrent LR Guy Teissier, lors du deuxième tour du vote en conseil municipal.

Michèle Rubirola a été élue maire de Marseille à l'issue de longues négociations et de deux tours de vote du conseil municipal. La tête de liste de l'union de la gauche a remporté 51 voix contre 41 pour son concurrent LR Guy Teissier.

Samia Ghali, sénatrice ex-PS des quartiers nord de Marseille a rallié le Printemps marseillais avant le deuxième tour de vote et après plusieurs heures de négociations. L'élue avait demandé le poste de première adjointe à la mairie, ce qu'avait refusé Michèle Rubirola.

Les dernières infos sur les municipales à Marseille

"Ensemble, nous allons démontrer que la volonté politique peut déplacer des montagnes et qu'il n'y a, dans cette ville, aucune fatalité", a lancé Michèle Rubirola après sa victoire, samedi 4 juillet. La sénatrice ex-PS, Samia Ghali s'est retiré au terme du premier tour du vote du conseil municipal et après de longues négociations avec le Printemps marseillais. "Je sais qu'il existe une attente très forte de changement. Je serai actrice de cette nouvelle page de l'histoire parce que j'aime Marseille par dessus tout. (...) C'est la raison pour laquelle j'apporte mes voix à Michèle Rubirola lui permettant de gagner et de disposer d'une majorité absolue", a écrit Samia Ghali sur Twitter. L'élue des quartiers Nord de Marseille avait demandé vendredi le poste de première adjointe, une proposition refusée par Michèle Rubirola qui l'accusait de "chantage". L'issue des négociations à ce sujet n'est pas connue samedi après-midi. Michèle Rubirola avait remporté 42 bulletins au premier tour du vote du conseil municipal tandis que Guy Teissier en comptabilisait 41. La sénatrice ex-PS quartiers Nord de Marseille a drainé huit bulletins. Un vote blanc a été comptabilisé. Les élus du Rassemblement national n'ont pas pris part au vote. Seuls 92 élus sur 101 restaient donc dans l'hémicycle, soit une majorité absolue nécessaire de 46 voix, compte tenu du bulletin blanc. Ce cap n'ayant été atteint par aucun candidat lors de la première tentative, un deuxième tour de vote a donc été organisé, toujours à la majorité absolue des suffrages exprimés. Entre temps, la séance a été interrompue à la demande de Mme Ghali et du Printemps marseillais. Pendant deux heures et demie, des négociations ont eu lieu en coulisses. L'info du 4 juillet - La cheffe de file du Printemps marseillais a été élue maire au terme d'un très long conseil municipal et d'une semaine de négociations. La médecin de 63 ans a remporté 51 voix contre 41 pour son adversaire LR Guy Teissier. "Je suis soulagée et heureuse de voir que la volonté du peuple marseillais a été respectée", a ajouté la première femme maire de Marseille. La tête de liste de l'union de la gauche succède donc aux vingt-cinq années de pouvoir de Jean-Claude Gaudin et fait basculer à gauche la deuxième ville de France.

L'info du 2 juillet - Après l'annonce d'une candidature LR dissidente, Christian Jacob en appelle "au sens des responsabilités" et au "dialogue". Après une campagne des municipales hors norme, c'est un "troisième tour" pour le moins rocambolesque qui se dessine à Marseille. Désormais, Martine Vassal n'est plus, et son remplaçant Guy Teissier doit faire face à une candidature dissidente. Une situation que le président des Républicains Christian Jacob ne peut que déplorer, alors que la droite n'était déjà pas particulièrement en position de force pour cet ultime bataille. Le ténor a donc pris la parole pour rappeler à la raison les différents membres de son parti qui s'opposent dans la cité phocéenne. "J'appelle tout le monde au sens des responsabilités, dans le dialogue et la discussion", a-t-il déclaré jeudi soir, avant de se prononcer sur le sujet à l'origine de tout ce remue-ménage, à savoir un potentiel accord encore LR et le RN. "Il n'est pas question de faire d'alliance avec le Rassemblement national, pas plus qu'avec La France insoumise", a-t-il tranché. À bon entendeur...

L'info du 2 juillet - Après Guy Teissier, Lionel Royer-Perreaut candidate à son tour. Décidément, cette journée est pleine de rebondissements. À la suite du retrait de Martine Vassal, remplacée au pied-levé par le député Guy Teissier, un autre candidat est entré dans la danse. Maire Les Républicains des 9e et 10e arrondissements de la cité phocéenne, mais également ancien protégé de Guy Teissier, Lionel Royer-Perreaut a annoncé qu'il candidate également. "Je ne peux pas soutenir la candidature de Guy Teissier, car je sais qu'il y a un accord en cours avec le Rassemblement national", a-t-il lâché. Alors que rien de concret à ce sujet n'a encore été décidé ou annoncé, une partie de la droite ne veut pas prendre le risque d'un tel accord. Si le scrutin de samedi reste incertain ce soir, la déchirure de la droite marseillaise est quant à elle bien actée.

L'info du 2 juillet - Coup de théâtre, Martine Vassal annonce qu'elle retire sa candidature à la mairie de Marseille. Celle qui a porté la campagne de son camp durant des mois, a décidé de confier sa candidature à Guy Teissier. L'actuelle présidente de la métropole est manifestement lucide sur ces chances de l'emporter au conseil municipal. "Aujourd'hui, j'ai fait un choix, le choix de la sagesse, de l'expérience, du consensus, du respect de la parole donné et du respect de l'union, c'est la raison pour laquelle nous avons choisi de présenter Guy Teissier samedi matin à l'élection du maire de Marseille", a-t-elle déclaré. Si Guy Teissier est élu maire, alors Marseille aura pour édile une personnalité n'ayant jamais manifesté son souhaite de devenir maire de la ville ni fait campagne pour cela.

L'info 2 du 1er juillet - L'appel du pied de Michèle Rubirola à Samia Ghali. Le vote de la sénatrice sera décisif pour le troisième tour des municipales à Marseille et ainsi, Michèle Rubirola a appelé Samia Ghali à la rejoindre pour former une majorité au conseil municipal. "Je souhaite qu'ils travaillent avec nous (…) en partageant avec le Printemps Marseillais un projet qui assure un rééquilibrage de Marseille et de ses politiques publiques dans tous les secteurs", écrit dans un communiqué Michèle Rubirola, en s'adressant à "Samia Ghali et ses colistiers". Pour l'instant, Samia Ghali, qui pèse pas moins de 8 conseillers élus, n'a pas donné de consignes de vote.

L'info du 1er juillet - Guy Teissier à la place de Martine Vassal pour le troisième tour ? Auprès de l'AFP, Guy Teissier a fait savoir qu'il se portait en "recours" possible si jamais Martine Vassal décidait de ne pas se présenter au vote des conseillers municipaux fraîchement élus. Le député LR des Bouches-du-Rhône, qui assure qu'il restera "loyal jusqu'au bout à Martine Vassal", met en avant son "expérience". "J'ai présidé la communauté urbaine, je suis le plus écologiste avec la fondation du parc national des Calanques, j'ai eu beaucoup de succès électoraux", plaide-t-il. Guy Teissier fait par ailleurs remarquer qu'en cas d'égalité des voix lors du vote au conseil municipales, c'est le candidat le plus âgé qui "devient maire de droit".

L'info du 30 juin - L'enquête sur les prétendus fraudes à la procuration continue, un maire LR de secteur entendu. L'affaire de possibles procurations frauduleuses imputées à des colisiters de Martine Vassal, qui a tant pollué sa campagne, se poursuit. Ce mardi, on a appris que Julien Raiver, maire réélu des 11e et 12e arrondissements, avait été entendu et les mairies ont ainsi été perquisitionnés par les enquêteurs de la brigade financière. "Les listes d'émargement du premier tour font apparaître parmi les mandataires de ces pensionnaires les noms de plusieurs proches de Julien Ravier, dont son directeur de cabinet, un élu ou encore la directrice générale des services de sa mairie", explique l'AFP.