Salaire du président des États-Unis : combien gagne-t-il ?

Alors que les élections présidentielles américaines approchent, Donald Trump avait affirmé qu'il ne toucherait pas à son salaire durant son mandat. Il semble avoir tenu sa promesse.

Cela fait plus de trois ans et demi que Donald Trump a été officiellement investi en tant que président des États-Unis. Le milliardaire avait annoncé, lors de sa candidature à la primaire républicaine en 2015, qu'il ne toucherait pas à son salaire s'il venait à être élu. C'est effectivement ce qu'il a fait depuis son élection. Sur les 400 000 dollars par an, l'équivalent de 360 000 euros, le magnat de l'immobilier ne touche qu'un seul dollar symbolique, le minimum légal imposé. Il l'avait déclaré une nouvelle fois lors d'un entretien à la chaîne CBS durant le week-end du 12 et 13 novembre 2016, peu de temps après son élection : " Je crois que la loi veut que je prenne un dollar, donc je prendrai un dollar par an. "

Donald Trump a reversé la quasi entièreté de son salaire de président à des administrations américaines qui concernent différents domaines, tels que l'éducation, la santé, les transports ou encore la lutte contre l'alcoolisme. Le 45e président des États-Unis n'est pas le premier à agir comme cela. Herbert Hoover et John Fitzgerald Kennedy avaient eux aussi fait don de leur salaire, respectivement durant leurs mandats débutés en 1929 et 1961. Le point commun entre ces trois chefs d'Etat américains est qu'ils étaient ou sont tous fortunés. Donald Trump a par exemple des ressources estimées à 2,5 milliards de dollars en 2020.

Le double du salaire du président français

Le salaire du président des États-Unis est deux fois plus élevé que celui du chef de l'Etat français, ce dernier étant à hauteur de 179 000 euros brut par an. La Constitution des États-Unis garantit la stabilité de la pension du dirigeant du pays. Elle n'augmente ou ne diminue pas en fonction de l'inflation. Le Congrès est la seule institution qui a le pouvoir de modifier le salaire du président. Cela s'est déjà produit en 1999 sous le deuxième mandat de Bill Clinton, ce qui lui a permis de doubler ses revenus dès 2001.

Des avantages durant le quadriennat du chef de l'État

En plus de percevoir 400 000 dollars annuels, des avantages sont aussi attribués au président du pays de l'oncle Sam uniquement dans le cadre de ses fonctions : 91 171 euros pour les voyages, 17 424 euros pour les divertissements, et une allocation non-imposable de 45 861 euros par an. D'autres bénéfices existent, et non pas des moindres. L'avion Air Force One, l'hélicoptère Marine One, la limousine présidentielle avec chauffeur sont à disposition du président… Le logement à la Maison Blanche avec son personnel, ainsi que le lieu de villégiature officiel de Camp David font aussi parti de ces avantages. Sa fonction permet aussi d'avoir la protection des services secrets. Par contre, si le chef de l'État souhaite organiser des événements qui ne concernent pas son poste et la gestion du pays, il devra payer de lui même les frais. Il en va de même pour les dépenses alimentaires.

Et post-mandat ?

Lorsque le locataire de la Maison Blanche quitte ses fonctions, ce dernier perçoit 187 000 euros annuellement. Il a aussi le droit à un service administratif et un bureau. Ses anciennes fonctions font que les services secrets le protègent à vie.