DIRECT. Discours de Jean Castex et Olivier Véran : les annonces du lundi 27 décembre EN VIDEO

CASTEX. Jean Castex a annoncé de nouvelles mesures contre le Covid lors d'une allocution ce lundi 27 décembre, aux côtés d'Olivier Véran, alors que le variant Omicron provoque des recors de contaminations au coronavirus en France...

En direct

19:45 - Olivier Véran justifie les mesures Le discours d'Olivier Véran, qui vient de s'achever, a été consacré à la justification des mesures annoncées par le Premier ministre. Le ministre de la Santé a notamment indiqué que le variant Omicron était "au moins trois fois plus contagieux" que le variant Delta, précisant qu'on risquait en France "plus de 250 000 cas par jour d’ici au début du mois de janvier". Il a alerté sur la situation des hôpitaux et a admis que le virus circulait parmi les enfants, mais que maintenir les écoles ouvertes relevait de "leur intérêt", les cas très graves étant très rares.

19:40 - Le message de Castex face à la lassitude "Tout cela semble être un film qui n'en finit pas". C'est la conclusion de Jan Castex avant de passer la parole à son ministre de la Santé Olivier Véran. Le Premier ministre a aussi annoncé que l’état d’urgence sanitaire sera déclaré à la Réunion et prolongé à la Martinique.

19:36 - La durée d'isolement des cas contact va évoluer La durée d’isolement des cas positifs et des cas contacts va bien évoluer comme cela avait été annoncé dans plusieurs médias, mais Jean Castex n'a pas dévoilé la nouvelle durée. Celle-ci devrait être fixée d’ici à la fin de la semaine.

19:33 - Le télétravail obligatoire pendant trois semaines Sur le télétravail, Jean Castex a plus précisément annoncé qu’"à compter de la rentrée et pour une durée de trois semaines, le recours au télétravail sera rendu obligatoire dans toutes les entreprises et pour tous les salariés pour lequel il est possible" et ce "à raison de trois jours minimum par semaine et si possible quatre jours quand cela est possible".

19:31 - Plus possible de manger dans les lieux de spectacle et les transports Précision : la consommation de nourriture ou de boisson, dont Jean Castex a annoncé l'interdiction sera plus précisément interdite dans les lieux de spectacle (cinémas, les théâtres, les équipements sportifs) et dans les transports, y compris pour les longs trajets.

19:30 - Les nouvelles restrictions annoncées par Castex Les grands rassemblements sont limités à 2000 personnes à l'intérieur et 5000 à l'extérieur

Les concerts debout sont interdits

La consommation alimentaire est interdite dans les lieux publics. Elle devra se faire assis dans les bars et café

Pour le 31 décembre, Castex réédite les recommandations d'il y a dix jours : limiter les grandes fêtes, aérer, se tester

Les cérémonies de voeux prévues en janvier sont annulées

Le télétravail devient obligatoire dans toutes les entreprises et pour tous les salariés à raison de 3 jours par semaine et si possible 4 jours

L'obligation du masque sera étendue et mieux respectée, notamment dans les centre-villes, les préfets veillant à l'application de cette mesure avec les maires

Jean Castex a officialisé qu'il n'y aurait pas de couvre-feu, mais a annoncé un nouveau Conseil de défense le 5 janvier

Il n'y aura pas non plus de report de l'école à la rentrée, la fermeture des écoles restant possible mais "en dernier recours"

19:23 - Le délai pour la 3e dose ramené à trois mois dès demain Le délai pour la 3e dose de vaccin contre le coronavirus sera bel et bien ramené à trois mois dès demain, au lieu de 4 mois actuellement, a annoncé Jean Castex. La mesure était attendue, elle est donc désormais confirmée. "Dès demain matin, en suivant la recommandation de la Haute autorité de santé, il suffira de 3 mois après votre dernière injection pour pouvoir bénéficier de votre rappel", a annoncé le chef du gouvernement.

19:22 - "Il n'y a pas photo" dit Castex sur la vaccination Alors que le variant Omicron accentue les doutes sur l'efficacité des vaccins, Jean Castex l'assure, "il n'y a pas photo", la vaccination est selon lui la meilleure des protections contre le coronavirus. "La vaccination reste au cœur de notre stratégie", martèle le Premier ministre. "Si la vaccination n’empêche ni d’être contaminé, ni de transmettre la maladie, elle réduit le risque d’être contaminé et le risque de transmettre la maladie. Mais surtout, elle prémunit contre les formes graves de la Covid et cela reste vrai pour le variant Omicron".

19:19 - Jean Castex énumère les chiffres du Covid au début de son discours Jean Castex a débuté son discours, il énumère les chiffres du Covid au début de son discours. "Le niveau d'hospitalisations continue sa progression, certes modérément", selon le ministre qui évoque néanmoins un contexte "tendu".

19:14 - Jean Castex va prendre la parole, suivez son discours ici Jean Castex va prendre la parole dans quelques instants. Son discours sera à suivre ici même. Le Premier ministre s'exprime depuis Matignon pour annoncer de nouvelles mesures pour tenter de freiner la nouvelle vague de coronavirus en France, portée par le variant Omicron.

19:14 - 256 morts du Covid dans le dernier bilan 30 383 cas supplémentaires de coronavirus ont été enregistrés ce 27 décembre 2021. C'est 2686 cas de plus qu'hier (bilan impacté par le 25 décembre férié) et 15 308 de plus que lundi dernier, le lundi étant toujours un bilan très bas du fait du faible nombre de tests le dimanche. La moyenne 7 jours passe à 72 218 cas enregistrés quotidiennement contre 70 031 hier et le taux d'incidence à 759,34 cas pour 100 000 habitants en France actuellement (713,02 hier). Le nombre de décès enregistrés en 24 heures à l'hôpital est élevé avec 256 morts (hors Ehpad), soit 160 de plus qu'hier et 31 de plus que lundi dernier. Dans les hôpitaux, on dénombre actuellement 16 921 patients hospitalisés pour Covid-19, en hausse de 556 par rapport à hier, tandis que 3333 personnes sont en réanimation, soit 34 de plus. Sur les dernières 24 heures, 1634 malades ont été admis à l'hôpital soit 1128 de plus que la veille et 168 de plus comparé à lundi dernier. 328 admissions en réanimation ont été enregistrées, soit 235 de plus qu'hier et 12 de moins que lundi dernier.

19:08 - Pas de couvre-feu, ni de report de la rentrée disent LCI et BFM Jean Castex et Olivier Véran ne devraient pas annoncer de couvre-feu, ni de report de la rentrée disent LCI et BFM ce lundi, à quelques minutes de la prise de parole des deux ministres. Les deux options auraient finalement été écartées lors du Conseil de défense qui s'est tenu cet après-midi.

18:51 - Le pass vaccinal évoqué dans le discours de Castex Un an jour pour jour après le début de la campagne de vaccination en France, Jean Castex devrait préciser les contours de la transformation du pass sanitaire en pass vaccinal.. Initialement prévu pour une entrée en vigueur fin janvier, le projet de loi, présenté dès ce lundi en Conseil des ministres, sera examiné en commission à l'Assemblée nationale dès mercredi, avant d'aller au Sénat à partir du 5 janvier. Sa mise en oeuvre serait prévue dès le 15 janvier, selon le texte consulté par l'AFP, pour accéder "aux activités de loisirs, aux restaurants et débits de boisson, aux foires, séminaires et salons professionnels ou encore aux transports interrégionaux", notamment ferroviaires. Le pass ne serait plus valable qu'avec un schéma vaccinal complet, un test négatif n'y donnant plus accès. La seule présentation d'un test négatif demeurerait en revanche valable "pour l'accès aux établissements et services de santé et médico-sociaux".

18:50 - Le discours de Jean Castex et Olivier Véran finalement prévu à 19h15 Jean Castex et Olivier Véran s'exprimeront finalement à 19h15, selon une brève communication de Matignon. Les deux membres du gouvernement, en première ligne dans la lutte contre le coronavirus en France, annonceront les nouvelles mesures en cette toute fin d'année face au variant Omicron.