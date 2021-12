DIRECT. Discours de Jean Castex : des annonces pour freiner la 5e vague de Covid

En marge de la séquence de questions-réponses avec les journalistes, Jean Castex a précisé : "les événements festifs comme la fête des Lumières, les marchés de Noël ou les congrès, nous ne décidons pas leur interdiction. Ils peuvent se tenir, mais vous ne pourrez plus boire un coup, manger quelques choses à l'issue. A l'extérieur, dans les zones de restauration, il faut des règles strictes. Si ce n'est pas possible, ces activités de restauration pourront être interdites".

Olivier Véran : "En France, nous avons identifié 25 cas de ce variant Omicron. 21 sont des cas importés. Pour 4 cas, c'est une contamination autochtone. Il n'est pas en cause dans la vague, mais nous ne voulons pas de vague dans la vague. Il n'y a aucun élément clinique qui nous permette de considérer qu'il est plus dangereux que le variant Delta."

19:22 - "Un nouveau patient rentre en réanimation toutes les 10 minutesé"

Olivier Véran prend à son tour la parole : "le virus circule vite, circule trop et le nombre de cas augmente. Si la vaccination diminue le risque de faire des formes graves, quand on atteint un grand nombre de malades, on finit par avoir des formes graves à l'hôpital. Un nouveau patient rentre en réanimation toutes les 10 minutes".