"Discours de Jean Castex : les 3 annonces du Premier ministre"

CASTEX. Jean Castex a prononcé un discours ce vendredi 17 décembre 2021 pour annoncer de nouvelles mesures contre la propagation du coronavirus. Les annonces se résument en trois grands axes, la création d'un pass vaccinal est notamment à prévoir pour le mois de janvier...

Le Premier ministre Jean Castex a prononcé un bref discours ce vendredi soir après un Conseil de défense sanitaire organisé pour faire face à la montée du variant Omicron et pour tenter d'éviter de nouvelles restrictions. Le gouvernement veut augmenter la pression sur les Français non-vaccinés contre le Covid-19 en créant un pass vaccinal qui devrait remplacer le pass sanitaire en 2022. Jean Castex a annoncé qu'un projet de loi serait présenté "début janvier" en ce sens. Pour se rendre au restaurants, dans les lieux de culture, ou de loisirs, un test négatif ne suffira plus : il faudra forcément avoir été vacciné (ou guéri du Covid) et avoir reçu une dose de rappel. "Nous assumons de faire peser la contrainte sur les non-vaccinés", car ils représentent "l'essentiel" des malades du Covid hospitalisés, a souligné Jean Castex dans cette allocution d'une quinzaine de minutes. "Il n'est pas admissible que le refus de quelques millions de Français de se faire vacciner mette en risque la vie de tout un pays et entame le quotidien d'une immense majorité" de la population, a-t-il dit. Voici les trois annonces clés à retenir de ce discours :

Un pass vaccinal devrait être créé à la place du pass sanitaire. Si Jean Castex n'a pas livré beaucoup de détails sur ce nouveau document, on sait qu'il vise à durcir les restrictions et ainsi à "faire peser la contrainte" sur les 6 millions de non-vaccinés en France. Un projet de loi sera élaboré pour que ce pass vaccinal soit soumis au Parlement en janvier 2022. Il est attendu le 5 janvier en Conseil des ministres et le 10 janvier à l'Assemblée nationale, indique l'AFP. Seul le vaccin ou une infection récente au Covid devrait permettre d'obtenir ce pass et rien d'autre.

Le délai pour le rappel est réduit. Il passe à 4 mois après la deuxième dose de vaccin au lieu de 5 mois aujourd'hui. Jean Castex a appelé à la mobilisation générale pour accélérer la vaccination alors que la France est dans une "course de vitesse" avec les variants. Des militaires seront formés pour vacciner. Les accès à la 3ème dose, qui décuple les défenses immunitaires, notamment contre le variant Omicron, seront facilités. Jean Castex a par ailleurs indiqué que 950 000 injections avaient été réalisées ce vendredi même, déjà un record.

Des recommandations pour les fêtes. Jean Castex n'a pas annoncé de restriction majeure pour les fêtes de fin d'année mais a appelé à la prudence. Il a demandé le respect strict des gestes barrières ("porter le masque, éviter les embrassades") et l'aération des lieux clos. Une recommandation clé, mais non chiffrée : éviter les grandes tablées. "Moins on est nombreux, moins on prend de risques [...]. Evitons les grandes fêtes, les grands rassemblements et les grands dîners". Un avis du Conseil scientifique devait publié ce samedi en ce sens. Jean Castex a aussi invité comme prévu les Français à se faire tester, quel que soit le moyen (PCR, antigénique, autotest) "dans les heures qui précèdent" les rassemblements familiaux.

A une semaine du réveillon de Noël et deux de celui du Nouvel An, le Premier ministre a indiqué que les mairies devraient renoncer aux concerts et feux d'artifice le soir du 31 décembre, pendant lequel la consommation d'alcool sur la voie publique sera interdite. Une dernière annonce de Jean Castex concerne les soignants qui devront rester mobilisés pendant les fêtes : la rémunération des heures supplémentaires réalisées à l'hôpital sera "multipliée par deux" à compter de lundi prochain.

Les dernières allocutions de Jean Castex

Jean Castex a déjà pris la parole le 6 décembre dernier annonçant notamment la fermeture des boîtes de nuit pour une durée de quatre semaines, le passage du protocole sanitaire du niveau 2 au niveau 3 (sur 4) dans les écoles primaires, entrainant le retour du masque à l'intérieur comme dans les cours de récréation, la vaccination des enfants de 5 à 11 ans atteints de comorbidités à compter du 15 décembre et l'ouverture de la vaccination aux personnes de plus de 65 ans non-vaccinées sans rendez-vous. Un appel au télétravail a aussi été lancé auprès des entreprises et des salariés.

À l'issue du Conseil de défense sanitaire mercredi 21 juillet, le chef du gouvernement avait pris la parole au JT de 13h sur TF1 afin de faire un point sur l'épidémie de coronavirus en France. Jean Castex avait confirmé dans son interview que les préfets avaient la possibilité de prendre des mesures de freinage. "Il n'est pas question de rester sans agir : des préfets ont déjà pris un certain nombre de décisions pour mettre en place des mesures de freinage à l'échelle locale. Les mesures de freinage, c'est le port du masque, qui peut être soit généralisé sur un département, soit sur certaines zones où les concentrations de population sont fortes, la fermeture d'établissements, bars et restaurants à 23h, les Français connaissent ces mesures" avait-il précisé.