Discours de Jean Castex : un pass vaccinal parmis les annonces de ce vendredi 17 décembre (VIDEO)

CASTEX. Jean Castex a prononcé un discours ce vendredi 17 décembre 2021 pour annoncer de nouvelles mesures contre la propagation du coronavirus. Les annonces se résument en trois grands axes, la création d'un pass vaccinal est notamment à prévoir pour le mois de janvier...

En direct

Recevoir nos alertes live !

20:45 - Grands rassemblements et regroupements sauvages interdits Jean Castex a aussi annoncé une interdiction des "regroupements sauvages" le soir du 31 décembre, plaidant pour des festivités du Nouvel An en petit comité. "Les préfets interdiront les regroupements sauvages, la consommation d’alcool sur la voie publique et inviteront les municipalités à renoncer à l’organisation de rassemblements", a-t-il annoncé. Pas de feu d’artifice ou de concert notamment pour le Premier ministre.

20:36 - La rémunération des heures supplémentaires doublée à l’hôpital Jean Castex n'a pas oublié le sort des soignants, confrontés pour la 5e fois à une vague de coronavirus, une vague qui impacte très fortement les hôpitaux. "Nous leur devons beaucoup. Nous leur devons d’abord notre reconnaissance pour leur engagement pendant les fêtes, puisqu’ils continueront, sans relâche, d’être sur le pont", a-t-il déclaré. "A cet égard, la rémunération des heures supplémentaires réalisées à l’hôpital sera multipliée par deux à compter de lundi prochain". Le gouvernement a aussi demandé aux professionnels de ville "de se mobiliser pour assurer la permanence des soins" pendant les fêtes.

20:28 - Le pass ne fonctionnera qu'avec le vaccin S'il n'en a pas dit beaucoup plus sur le pass vaccinal annoncé, Jean Castex a de fait établi que le pass ne fonctionnerait en 2022 qu'avec un schéma vaccinal à jour. Le projet de loi pour transformer le pass sanitaire en pass vaccinal, soumis au Parlement début janvier, prévoirait que seule la vaccination soit valable dans le passe. Auparavant, une infection au coronavirus permettait également de bénéficier du pass sanitaire.

20:25 - Tour de vis et pédagogie pour les non-vaccinés Si le pass vaccinal annoncé vise, selon les mots du Premier ministre à "faire peser la contrainte sur les non vaccinés", Jean Castex a annoncé que l'Etat allait amplifier "les démarches dites d’“aller vers” en direction des populations non-vaccinées qui ont pu passer à côté de la vaccination par méconnaissance ou parce qu’elles sont traditionnellement les plus éloignées du système de soins". Et il se justifie : "les services de soins critiques et de l’animation de nos hôpitaux sont remplis pour l’essentiel de personnes non vaccinées", a-t-il déclaré.

20:20 - Une troisième impulsion pour la vaccination Après l'annonce du pass sanitaire en juillet par Emmanuel Macron, après la remobilisation de la fin novembre, avec l'annonce d'une 3ème dose nécessaire pour conserver ce pass, ce discours de Jean Castex signe une troisième impulsion pour la vaccination. Outre l'annonce majeure d'un pass vaccinal, Castex dit avoir demandé au ministre de la Santé Olivier Véran, "en concertation avec tous ceux qui font cette campagne depuis de longs mois – élus, professionnels de santé, sapeurs-pompiers, bénévoles, étudiants –, d’organiser ces prochains jours les conditions de cette mobilisation exceptionnelle". Cette fois l’Etat a décidé de mobiliser les militaires, avec des hommes formés à la vaccination.

20:09 - Les derniers mots de Jean Castex pour les Français Jean Castex a tenté de remobiliser des Français épuisés par deux années de pandémie ou presque à la toute fin de son discours. "Je sais combien cette pandémie peut paraître sans fin", a avoué le Premier ministre qui a tenté de redonner espoir par le biais de la vaccination. "Grâce à la vaccination massive, grâce à notre mobilisation collective, grâce au sens des responsabilités de chacune et de chacun, nous avons progressé et appris à mieux vivre avec le virus. On va y arriver tous ensemble", a-t-il conclu.

19:48 - L'allocution de Jean Castex est terminée Elle aura duré un quart d'heure à peine. L'allocution de Jean Castex s'est achevée à l'instant. Principale annonce donc : la transformation en janvier du pass sanitaire en pass vaccinal qui devrait durcir les restrictions pour les quelque 6 millions de non-vaccinés dans le pays et intensifier la lutte contre les faux pass.

19:46 - Un pass vaccinal au lieu du pass sanitaire Pour durcir la contrainte sur les non-vaccinés, Jean Castex a annoncé un projet de loi devant transformer en janvier le pass sanitaire en "pass vaccinal". Peu d'informations sont encore disponibles sur ce nouveau pass vaccinal, mais il est possible qu'il durcisse les restrictions pour les non vaccinés. L'accès au travail pourrait être impacté. Jean Castex n'a pas donné plus de détail à ce sujet. Les contrôles et les sanctions contre les faux pass seront aussi durcis.

19:44 - Un délai de 4 mois au lieu de 5 avant le rappel C'est confirmé : le délai entre la dernière dose et la dose de rappel passe de 4 à 5 mois.

19:41 - Jean Castex passe à la vaccination "Plus de 6 millions de Français ne sont pas vaccinés, ce n'est plus possible", lance Jean Castex, rappelant que seule la vaccination, et avec 3 doses, permettra de gagner la course de vitesse contre le variant. "Nous devons encore accélérer la campagne de vaccination", lance-t-il. Annonçant 950 000 injections ce vendredi même, un record, il fixe "un objectif plus volontariste encore. Une "mobilisation exceptionnelle" avec des militaires est annoncée pour permettre d'accélérer la vaccination. L'accès à la dose de rappel sera facilitée.

19:41 - Se faire tester avant les fêtes Jean Castex invite comme prévu les Français à se faire tester, quel que soit le moyen (PCR, antigénique, autotest) "dans les heures qui précèdent" les rassemblements familiaux. Il prévient que les grands rassemblements seront strictement interdits et que des contrôles seront menés la nuit de Noël et de la Saint-Sylvestre.

19:38 - Des fêtes en petit nombre "Nous devons prendre de nouvelles dispositions". Pour les fêtes, Jean Castex demande le respect strict des gestes barrières et l'aération des lieux clos et donne une recommandation : être peu nombreux. "Evitons les grandes fêtes, les grands rassemblements et les grands dîners". Un avis du Conseil scientifique qui sera publié demain en ce sens.

19:36 - Jean Castex a pris la parole Jean Castex a pris la parole. Il commence par décrire la situation critique dans les hôpitaux avec un Plan blanc déclenché dans tous les hôpitaux. Il affiche l'inquiétude du variant Omicron, qui doublerait tous les deux ou trois jours. Il rappelle aussi les restrictions décidées cette semaine aux frontières.

19:29 - Jean Castex va prendre la parole, suivez son discours ici Jean Castex va prendre la parole dans quelques instants. Son discours sera à suivre ici même. Le Premier ministre s'exprime depuis Matignon pour annoncer de nouvelles mesures pour tenter de freiner la 5e vague de coronavirus en France.