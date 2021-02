Exclu. Sondage présidentielle 2022 : qui ferait un meilleur président qu'Emmanuel Macron ?

Le grand baromètre sur la présidentielle 2022 de Linternaute mesure chaque mois l'opinion des Français sur les rivaux d'Emmanuel Macron. Ce mois-ci, un focus est fait sur l'éventualité d'une candidature d'Eric Zemmour.

Chaque mois et en exclusivité pour Linternaute.com, l'institut d'études international YouGov interroge un échantillon représentatif de la population française sur la prochaine élection présidentielle française. Quelles personnalités feraient mieux qu'Emmanuel Macron comme président de la République ? Quelles sont les attentes des citoyens pour cette campagne ? Les électeurs d'Emmanuel Macron au second tour de 2017 comptent-ils revoter pour lui ? Découvrez les enseignements issus de la 2e vague de notre grand baromètre mensuel de la présidentielle 2022, menée du 15 au 16 février 2021.

L'élection présidentielle 2022 approche. Si la campagne n'a pas encore débuté et si les esprits sont encore très préoccupés par la crise sanitaire, les principales formations politiques avancent leurs pions, tout comme certaines personnalités qui manifestent un intérêt pour l'Elysée. A plus d'un an de l'élection, notre sondage démontre que la plupart des Français pensent qu'Emmanuel Macron ne sera pas reconduit. Mais dans le même temps, ils considèrent très nettement, à ce stade, qu'aucun rival ne ferait un meilleur président que lui.

La question d'actu : l'hypothèse Eric Zemmour

Ce mois-ci, YouGov s'est intéressé pour Linternaute à la manière dont l'opinion juge l'éventualité d'une candidature d'Eric Zemmour pour l'élection présidentielle 2022. L'Express daté du 10 février assure que le polémiste "envisage" de se présenter, il "consulte, laisse ses soutiens s'organiser, et prépare le terrain" pour mesurer l'opportunité de se lancer dans la course à l'Elysée, indique le média. Valeurs Actuelles, à paraître ce jeudi 18 février, a effectué une enquête Ifop avec cette question : "Seriez-vous prêt à voter pour Eric Zemmour s'il était candidat à la prochaine élection présidentielle de 2022 ?". 13% des personnes interrogées ont répondu "oui".

Selon le sondage YouGov pour Linternaute, une telle candidature aurait bien un vrai écho dans l'opinion publique. 21% des Français se disent en effet "favorables" à une candidature d'Eric Zemmour. 59%, en revanche, ne souhaitent pas que le polémiste de CNews et du Figaro se lance.

Une candidature d'Eric Zemmour pourrait changer la donne dans cette élection présidentielle : elle viendrait concurrencer, en premier lieu, celles de Marine Le Pen et de Nicolas Dupont-Aignan et ces derniers seraient sans doute amenés à entamer des discussions pour débattre de la dispersions des voix. Une question majeure se poserait alors : qui serait le meilleur représentant de la droite souverainiste et nationaliste ? Eric Zemmour peut-il vraiment faire un meilleur candidat que les politiques de carrière, qui ont l'expérience des campagnes et de la gestion des appareils ? Selon notre sondage, les Français sont déjà partagés sur ce point. 16% pensent qu'Eric Zemmour ferait un "meilleur candidat" que Marine Le Pen, 20% pensent qu'il ferait un "moins bon" candidat. 41% jugent qu'il ne serait "ni meilleur, ni moins bon".

Zemmour meilleur candidat que Le Pen pour une majorité d'électeurs "de droite"

Mais le sondage prend une autre dimension lorsqu'on regarde de plus près les réponses des sondés qui se disent sympathisants de droite. Ces derniers sont en effet 27% à penser qu'Eric Zemmour ferait un meilleur candidat que Marine Le Pen, 24% pensent qu'il serait moins bon. Les électeurs "de gauche" sont seulement 11% à penser qu'il serait meilleur que la présidente du RN pour représenter la droite nationaliste et 51% à considérer que ces deux candidatures se vaudraient.

RESULTATS du baromètre

Emmanuel Macron sera-t-il réélu en 2022 selon vous ?

Les Français, à plus d'un an de l'élection présidentielle, sont plus nombreux à penser que le chef de l'Etat ne sera pas réélu pour un second mandat que le contraire.

Qui ferait un meilleur président qu'Emmanuel Macron ?

C'est le principal enseignement de notre baromètre, qui sera réactualisé tous les mois : pour le deuxième mois consécutif, aucun rival d'Emmanuel Macron, pressenti pour une candidature ou déjà candidat pour l'élection présidentielle 2022, ne ferait un meilleur président de la République, selon les sondés. 27% des Français pensent que Marine Le Pen ferait une meilleure cheffe de l'Etat contre 26% en janvier, 58% pensent l'inverse (61% en janvier) ; 18% des Français pensent que Jean-Luc Mélenchon ferait un meilleur président (19% en janvier) ; 20% pensent que Xavier Bertrand ferait un meilleur président (17% en janvier).

Les Français souhaitent une nouvelle offre politique pour 2022 et des candidatures uniques

54% des Français souhaitent qu'un "nouveau courant politique" émerge pour la prochaine élection présidentielle (53% en janvier). Si le paysage politique ne devait pas être bouleversé jusque-là, les Français semblent souhaiter que les lignes bougent.

• Une candidature unique à gauche ?

Ainsi, 41% des sondés (+0 depuis janvier) se disent favorables à une candidature unique à gauche contre seulement 26% qui ne le souhaitent pas et 26% qui ne savent pas encore. Mais quels partis politiques devraient participer à cette candidature unique à gauche ? 55% des sondés favorables à une union à gauche citent le Parti socialiste, 46% citent Europe Ecologie-Les Verts, 36% citent La France Insoumise, 31% le Parti communiste, 29% la Gauche républicaine et socialiste (GRS), 27% Lutte ouvrière (LO), 21% Génération.s, 20% le Mouvement républicain et citoyen (MRC).

• Une candidature unique à droite ?

38% des Français souhaitent une candidature unique à droite (+4), 28% n'y sont pas favorables (-3) et 34% disent ne pas encore savoir. Parmi ceux qui se disent favorables a cette alliance à droite, 50% souhaitent y voir Les Républicains, 30% La République en Marche, 27% le MoDem, 28% l'Union des démocrates et indépendants (UDI). 32% citent le Rassemblement national, 23% l'Union populaire républicaine (UPR), 22% Debout la France, 15% Les Patriotes.

Que feront en 2022 les électeurs du second tour de la présidentielle 2017 ?

Notre sondage s'intéresse aussi au choix que feront les électeurs qui ont voté Emmanuel Macron au second tour, en 2017, et à ceux qui ont fait le choix de Marine Le Pen. Le constat est sans appel : les électeurs du vainqueur du 2e tour sont nombreux à vouloir se détourner d'Emmanuel Macron, alors que la base électorale de Marine Le Pen semble plus mobilisée. Rappelons qu'Emmanuel Macron avait rassemblé plus de 66% des voix et Marine Le Pen moins de 34%.

• Que feront ceux qui ont voté Emmanuel Macron ?

• Que feront ceux qui ont voté Marine Le Pen ?

Un désengagement prononcé vis-à-vis de la politique

Un autre enseignement de notre baromètre confirme la défiance et parfois le découragement des citoyens face à la politique. Près d'un Français sur deux se sent désengagé de la politique (48%), un chiffre qui grimpe à 63% chez les 45-54 ans.

Les thèmes les plus importants aux yeux des Français en février 2021

Si le premier tour de l'élection présidentielle avait eu lieu en janvier 2021, les cinq sujets qui rentreraient le plus en compte au moment de voter seraient la protection sociale (40%), l'emploi (39%), la gestion de la crise sanitaire (34%), l'environnement (27%) et l'immigration (26%).

Méthodologie : l'enquête a été réalisée sur 1052 personnes représentatives de la population nationale française âgées de 18 ans et plus. Le sondage a été effectué en ligne, sur le panel propriétaire YouGov France du 15 au 16 février 2021. Pour en savoir savoir plus sur cette étude, contactez YouGov ici