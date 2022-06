"Résultat de Francis Lalanne aux législatives : une surprise ?"

FRANCIS LALANNE. Le chanteur Francis Lalanne est candidat à ces législatives en Charente, sous l'étiquette "France Libre". Quel va être son résultat au 1e tour ?

Fin mai, on apprenait dans les colonnes de la Charente Libre la candidature étonnante de Francis Lalanne aux élections législatives. Le chanteur se présente dans la 3e circonscription de Charente, sous l'étiquette du mouvement "France Libre", sur une ligne "animaliste, humaniste, écologiste, souverainiste", comme l'indique son affiche électorale. S'il 'n'est pas favori, le score de Francis Lalanne est forcément attendu avec grand intérêt. Parmi les 13 candidatures déposées dans cette circonscription, va-t-il tirer son épingle du jeu ?

Francis Lalanne n'en est pas à son premier combat politique. Il s'est déjà présenté deux fois à des législatives : en 2007, sous l'étiquette du Mouvement écologiste indépendant, dans le Bas-Rhin, où il a obtenu 3,5% des suffrages au 1e tour ; puis en 2017, en tant que suppléant de Jacques Borie (DVG), dans l'Essonne. Plus récemment, il s'est montré très impliqué dans le mouvement des Gilets jaunes, puis dans les manifestations contre le vaccin du Covid-19 et contre le passe sanitaire. Cette année, "je me présente comme simple citoyen pour parvenir aux responsabilités sans la tutelle d'un parti", indiquait Francis Lalanne à la Charente Libre, s'engageant, en cas de victoire, à instaurer "une consultation permanente avec mes électeurs pour porter leur voix à l'Assemblée".

Qui sont les candidats investis face à Francis Lalanne ?

Le chanteur fait face à 12 candidats dans la 3e circonscription de Charente. Parmi eux, le député sortant Jérôme Lambert se présente à sa réélection en tant que socialiste dissident, après que le PS lui a retiré son investiture Nupes en raison de ses prises de position contre le mariage pour tous. La candidate officielle de la Nupes est finalement la socialiste Marie-Pierre Noëlle. Les Républicains alignent Pierre-Henri Guignard, le Rassemblement national Caroline Colombier et la majorité présidentielle Sylvie Mocoeur.

Quel est la couleur politique de Francis Lalanne ?

Pour cette campagne des législatives 2022, le chanteur revendique une ligne "animaliste, humaniste, écologiste, souverainiste". Mais Francis Lalanne est difficile à classer. Son engagement dans des campagnes politiques passées s'est plutôt fait à gauche : en 2008, il figurait sur une liste "divers gauches" aux municipales de Montauban (Tarn-et-Garonne). Lors des législatives 2017, il était suppléant du candidat divers gauches Jacques Borie. Le mouvement Alliance écologiste indépendante, sous l'étiquette duquel il s'est présenté aux législatives 2007 et aux européennes de 2009, regroupe des mouvements écologistes comme Génération écologie, qui fait aujourd'hui partie de la Nupes. Cependant, lors de la présidentielle 2022, Francis Lalanne a appelé à voter pour Marine Le Pen au 2e tour, face à Emmanuel Macron.

Qui est arrivé en tête de la présidentielle dans la 3e circonscription de Charente ?

Au 1e tour de la présidentielle 2022, c'est Marine Le Pen qui a signé le meilleur score dans la circonscription où se présente Francis Lalanne, la 3e de Charente : la candidate du RN a recueilli 29% des voix, devant Emmanuel Macron, (25,8%). Au second tour, en revanche, Emmanuel Macron est y arrivé devant d'une très courte tête, recueillant 50,7% des suffrages exprimés.