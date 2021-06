"DIRECT. Résultat des régionales 2021 : le 2e tour se négocie déjà, coup dur pour Macron"

ELECTION. Le résultat du premier tour des élections régionales doit s'analyser en prenant en compte l'abstention historique. La majorité présidentielle essuie un revers considérable, le RN est affaibli, les présidentiables de droite tirent leur épingle du jeu. Pour le 2e tour, c'est le scrutin en PACA qui attire l'attention des observateurs.

L'essentiel

Que retenir des résultats du premier tour des élections régionales ? Tout d'abord - et c'est le principal fait politique - le niveau considérable et historique de l'abstention, au-dessus de 68%. Chez les moins de 35 ans, elle dépasse les 80%. Ensuite, le tassement électoral du Rassemblement national, qui fait très nettement moins bien qu'en 2015. Il n'est en tête qu'en région PACA (les sondages prévoyait le RN premier dans 6 régions). Le parti de Marine Le Pen a été très impacté par l'abstention, comme s'il n'incarnait plus le vote de contestation que représentait autrefois l'extrême droite. La droite de gouvernement peut se satisfaire des scores de ses candidats au premier tour ; Valérie Pécresse, Laurent Wauquiez et Xavier Bertrand - trois présidentiables - sont favoris du 2e tour en Ile-de-France, en Auvergne-Rhône-Alpes et dans les Hauts-de-France.

Le 2e tour des élections régionales auront lieu dimanche prochain. Les tractations ont débuté dans les différentes régions pour la suite du scrutin. C'est en région PACA que les crispations sont les plus manifestes. C'est dans cette région - et sans doute uniquement cette région - que le Rassemblement national peut sérieusement nourrir des espoirs de victoire. Le maintien de la liste d'Union de la gauche de Jean-Laurent Felizia permet à Thierry Mariani d'envisager la victoire, tous les sondages effectués avant le premier tour ont donné le RN largement gagnant dans une triangulaire. Les présidents sortants de gauche, Carole Delga et Alain Rousset sont en position très favorable pour leur part en Occitanie et en Nouvelle Aquitaine. Le scrutin semble ouvert dans les Pays de la Loire, la gauche part favorite en Bretagne, en Bourgogne-Franche Comté et en Centre-Val-de-Loire. La droite est en ballotage favorable en Normandie et dans le Grand Est.

Autre enseignement des résultats du 1er tour : la sévère déconvenue de la majorité présidentielle. Aucun candidat macroniste n'est en mesure de s'imposer ni même de jouer les faiseurs de roi au 2e tour. C'est un vrai coup dur pour le chef de l'Etat, qui ne peut que constater que le parti qui l'a porté au pouvoir ne parvient pas à se muer en parti de terrain, LREM ne parvient pas à se constituer des élus de proximité. Dans les Hauts-de-France, où 5 ministres avaient été envoyés en campagne, la liste LREM ne peut pas se maintenir au 2e tour, n'ayant pas obtenu 10% des suffrages. La tête de liste a appelé ses électeurs à voter pour Xavier Bertrand. Ce qui amène à cette cocasserie : Emmanuel Macron, qui est inscrit dans un bureau de vote situé dans le Pas-de-Calais, devrait voter au second tour pour Xavier Bertrand, un rival déclaré pour 2022. Suivez en direct les dernières infos sur l'élection et sur la configuration qui se profile pour ce second tour.

