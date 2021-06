"Élections régionales 2021 : des résultats surprises au 2e tour ? Actus, sondages"

ELECTION 2021. Ce dimanche 27 juin, les Français sont à nouveau appelés aux urnes pour le 2e tour des élections régionales. Le résultat devrait être serré dans plusieurs régions...

09:58 - Laurent Wauquiez donné en tête avec une longueur d'avance au second tour Le troisième sondage de l'entre-deux-tours a été dévoilé hier et concerne la région Auvergne-Rhône-Alpes. L'enquête OpinionWay pour CNEWS donne une nouvelle fois le président sortant en tête des intentions de vote pour le second tour. A en croire les résultats prédits, le score serait sans appel, Laurent Wauquiez est crédité de 58% des suffrages contre 29% pour Fabienne Grébert (EELV-PS-PCF-LFI) et 13% pour Andréa Kotarac (RN). L'institut de sondage tente d'expliquer un tel écart entre les candidats et la progression du score du LR, elle pourrait être due au report des voix des électeurs de LREM, 39% d'entre eux disent préférer Laurent Wauquiez aux deux autres têtes de liste. Fabienne Grébert gagnerait quelques points grâce à la fusion avec la liste de Najat Valalud-Belkacem et, dans une moins mesure, grâce au rapprochement avec Cécile Cukierman (PCF et LFI).

09:35 - En Île-de-France, les électeurs LREM hésitent avant le 2e tour des régionales Si Valérie Pécresse semble garder une certaine avance dans la course aux régionales en Île-de-France, le sondage Ifop-Fiducial publié ce matin par le Journal du dimanche révèle que les électeurs LREM pourraient bien changer la donne. Alors que 84% des électeurs RN sont sûrs de maintenir leur choix de Jordan Bardella au 2e tour dimanche, tout comme 83% des électeurs de Julien Bayou et 82% des électeurs de Valérie Pécresse, le choix de Laurent Saint-Martin, représentant de LREM, n'est plus une évidence. Chez ses électeurs, ils ne sont que 58% à être sûr de réitérer leur vote du premier tour des régionales. Report de voies à l'horizon ? En faveur de quelle liste ? Rendez-vous dimanche.

09:04 - Nouveau sondage en Ile-de-France, Pécresse toujours en avance C'est le dernier jour de campagne pour les candidats aux régionales avant le second tour des élections et donc le dernier jour pour publier des sondages sur les intentions de vote. Le Journal du Dimanche a justement publié l'enquête réalisée par Ifop-Fiducial en Ile-de-France et selon les résultats, Valérie Pécresse arriverait en tête du scrutin avec 44% des voix une avance très confortable de 13 points sur Julien Bayou, meneur de l'union de la gauche. Jordan Bardella est crédité de 13% des suffrages contre 12% pour Laurent-Saint-Martin. A trois jours du scrutin les tendances observées restent les mêmes que celles annoncées dans les sondages réalisés avant le premier tour. Les urnes confirmeront-elles ces résultats ?

08:13 - Derrière les fusions, les liens entre socialistes et écologistes se délitent En Ile-de-France, l'union de la gauche apparaît comme l'ultime recours pour tenter de contrer Valérie Pécresse et les trois candidats ont a coeur de se montrer unis dans la dernière ligne droite des élections. Mais au-delà de ce cercle restreint, les régionales ont consumé les liens entre socialistes et écologistes. A l'exception des Hauts-de-France où les forces de gauche et les partis écolos se sont rassemblés dès le premier tour et les deux régions, Ile-de-France et Auvergne-Rhône-Alpes, où une alliance similaire est née pour remporter la région, les deux camp se font face. David Cormand, ancien patron d'EELV observe cette distance et estime qu'un grand ralliement n'offre pas plus de chance d'être élu dans les colonnes du Figaro : "Est-ce qu’il y a une dynamique supplémentaire liée au rassemblement de la gauche et de l’écologie, la réponse est non. Il n’y a pas de prime à l’unité". Le député européen va plus loin et défend l'autonomisation du parti écologique rangé pendant longtemps derrière les socialistes en guise de renfort. Aujourd'hui "les Verts sont la force gravitationnelle à gauche" assure-t-il n'en déplaise au PS dont certains candidats n'ont pas été épargnés : "Dans les cinq régions où ils étaient sortants et où ils sont arrivés devant les autres, la fusion avec les écologistes s’est bien passée dans une seule région, le Centre-Val de Loire avec le PS François Bonneau. En Bourgogne-Franche-Comté, nous aurions dû obtenir 14 élus au vu de nos résultats, les socialistes ne nous en ont octroyés que 8, c’est une fusion humiliante…" Il poursuit et estime que dans d'autres régions "les écologistes ont été balayés".

24/06/21 - 23:46 - Occitanie : un débat d’entre-deux tours mouvementé [Fin du direct] Carole Delga (PS), Aurélien Pradié (LR) et Jean-Paul Garraud (RN) débattaient ce jeudi 24 juin sur le plateau de La Dépêche du Midi. Les échanges ont été vifs entre les trois candidats. Jean-Paul Garou a ainsi décrit Aurélien Pradié comme le "diviseur de la droite", "imbu de [sa] personne" et "gonflé à l’hélium". Ce dernier a évoqué l’idée de quitter le débat. La présidente sortante a quant à elle évoqué son programme et son bilan.

24/06/21 - 22:31 - Pays de la Loire : après une annulation, un débat entre les quatre candidats Mercredi 23 juin, un premier débat entre les quatre candidats au second tour de l’élection des Pays de la Loire avait été annulé, à la suite de propos homophobes de la part de colleurs d’affiche envers le candidat de la gauche et des écologistes Matthieu Orphelin. Les discussions ont finalement pu avoir lieu, jeudi 24 juin, sur France 3. "Les faits qui se sont passés mardi devant une école à Angers sont graves. Ce sont des injures publiques à caractère homophobe", a ainsi rappelé Matthieu Orphelin. "Je n’accepte pas que l’on puisse croire que mes équipes sont homophobes et que je le suis", a répondu la candidate Christelle Morançais.

24/06/21 - 21:12 - Lionel Jospin apporte son soutien au candidat de la gauche Julien Bayou en Île-de-France Alors que Jean-Paul Huchon et Manuel Valls ont apporté leur soutien à la candidate de droite Valérie Pécresse, l’ancien Premier ministre socialiste appelle à voter pour la liste de gauche de Julien Bayou, qui rassemble le PS, La France insoumise et EELV. Le journaliste du Monde Denis Cosnard l’a annoncé sur Twitter, jeudi 24 juin. "Les deux hommes doivent se voir demain", précise-t-il.

24/06/21 - 19:57 - PACA : Renaud Muselier remercie Nicolas Sarkozy pour son soutien "Je tiens à remercier le président Sarkozy, avec qui j’ai des relations très proches, que j’ai toujours entretenues. D’ailleurs, il le dit très sincèrement, et je le remercie, que je n’ai jamais trahi personne. C’est toujours bon à entendre de la part de monsieur Sarkozy", a déclaré le candidat à sa réélection Renaud Muselier, ce jeudi sur LCI, après l’annonce dans Nice Matin du soutien de l’ancien président de la République.

24/06/21 - 18:50 - Hauts-de-France : pour Karima Delli, "la grande gagnante, c’est l’abstention" La candidate écologiste a ouvert le débat organisé, ce jeudi, par BFMTV pour le second tour des élections régionales dans les Hauts-de-France. "La grande gagnante, c’était l’abstention. Pendant six ans, beaucoup de blabla, pas de résultats. Dimanche prochain, ne laissez personne décider à votre place", a déclaré Karima Delli. Sébastien Chenu, représentant du RN, a demandé de voter "pour une belle alternance". De son côté, le président sortant Xavier Bertrand s’est décrit comme le "président de tous".

24/06/21 - 17:59 - 400 acteurs économiques appellent à voter Delga aux élections régionales en Occitanie Comme le rapporte le journal La Tribune, un long texte de soutiens, signé par "400 acteurs économiques régionaux", a été diffusé à quelques jours du 2e tour des régionales pour appeler à voter pour la présidente sortante, Carole Delga. "Nous qui faisons vivre l'économie réelle, dirigeants et salariés, faisons confiance à Carole Delga et à son équipe depuis de nombreuses années. Elle aime et connaît l'entreprise : elle nous l'a notamment prouvé par ses actions volontaristes et concrètes pendant la crise (...) Le 27 juin, nous ferons le choix de soutenir Carole Delga", peut-on lire dans ce message.

24/06/21 - 16:37 - Sondage du 2e tour en Île-de-France : Pécresse nettement en tête des intentions de vote Valérie Pécresse est donc bien ultra-favorite pour le 2e tour des élections régionales en Île-de-France. Selon le résultats sondage OpinionWay/CNEWS publié ce jeudi 24 juin, et réalisé du 22 au 23 juin 2021, la présidente de droite sortante est créditée de 43% des intentions de vote. Elle est nettement devant son principal rival, Julien Bayou, qui mène la liste EELV-PS-LFIPCF, donné à 31%. Le candidat LREM Laurent Saint-Martin est crédité de 13% des intentions de vote, le candidat RN Jordan Bardella de 13% des voix également. 85 % des répondants au sondage ont affirmé être sûrs de leur choix pour ce 2e tour des élections régionales en Île-de-France.

24/06/21 - 15:50 - Nicolas Sarkozy appelle à voter Renaud Muselier au 2e tour des élections régionales en PACA Nicolas Sarkozy, dans un entretien accordé à Nice Matin, appelle sans ambages à soutenir Renaud Muselier, le président sortant de la région PACA. "Nous devons répondre à une seule question : qui représentera la région pour ce nouveau mandat ? Pour moi, c’est clair, cela doit être Renaud Muselier. L'ancien chef de l'Etat, conscient de la zizanie générée par l'introduction de candidats LREM sur les listes du président LR sortant, a appelé à l'union. "Arrêtez les divisions ! Si Renaud Muselier perd, vous perdez tous !", a-t-il lancé aux cadres LR de Provence-Alpes-Cote d'Azur. Nicolas Sarkozy a également pointé la "trahison des engagements” de Thierry Mariani, qui fut son ancien ministre, avant de rejoindre les rangs de Marine Le Pen.

24/06/21 - 15:00 - Pour l'instant un seul sondage de 2e tour, en région PACA Les sondeurs n'ont, jusqu'à présent pas été mis à contribution, sauf pour le second tour des élections régionales en PACA. Il faut dire qu'il s'agit de la seule région où le risque de victoire du Rassemblement national est si élevé. Selon le sondage Ifop-Fiducial pour LCI et Le Figaro, le président sortant de droite Renaud Muselier ne devancerait que de très peu son adversaire du RN Thierry Mariani. Le premier remporterait avec 51% des voix, son rival est crédité de 49% des suffrages. Les résultats se situent donc dans la marge d'erreur. Frédéric Dabi, directeur général de l'Ifop, rappelle que le contexte est très différent aujourd'hui que celui qui avait permis à Marine Le Pen de terminer à plus de 40% des voix au premier tour. "Il y avait une avance très forte pour Le Pen mais une mobilisation aussi très forte au second tour. Là, avec seulement 35% de taux de participation, on est presque à périmètre constant par rapport au premier tour", explique-t-il au Figaro.

24/06/21 - 12:41 - Des primes gonflées pour les agents tenant les bureaux de vote au 2e tour des élections Et si la solution au manque de bras dans les bureaux de vote, pour encadrer le scrutin du 2e tour en bonne et due forme, passait par des primes financières plus fournies ? A Marseille, commune où ont été signalées des absences de présidents de bureaux de vote et d'assesseurs, la municipalité a décidé de prendre ce type de mesures. Les agents municipaux qui tiennent les bureaux de vote seront en effet payés 350 euros la journée, au lieu de 160 euros, comme prévu initialement. Rappelons qu'au premier tour des élections régionales et départementales, l'absence de personnels pour encadrer le vote avait empêché l'ouverture de bureaux de vote sur la ville (34 sur 481) durant quelques heures.

24/06/21 - 11:37 - Pour ces élections régionales, pas de rebond de participation au 2e tou, selon un sondage Les Français seront-ils plus mobilisés pour le 2e tour des élections régionales et départementales que pour le 1er ? Selon le sondage Ifop pour le JDD publié ce jeudi 24 juin, il ne faut pas s'attendre à un sursaut démocratique. 64% des électeurs n'envisagent pas de voter ce dimanche 27 juin, selon les résultats de cette enquête. A peine 3 points de moins que dimanche dernier. Il faut tout de même s'attendre à des niveaux de participation sans doute plus élevé dans certaines élections à enjeux et à suspense, comme dans la région Provence-Alpes-Cote d'Azur, où le RN semble en mesure de remporter une régionale, pour la première fois de son histoire.