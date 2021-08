Discours de Véran : des annonces ? Prise de parole à 18h30

VERAN. Le ministre de la Santé Olivier Véran fera son grand retour face à la presse ce jeudi 26 août pour faire un point sur la situation sanitaire en France.

[Mis à jour le 26 août 2021 à 12h06] C'est la rentrée pour le gouvernement, y compris pour les conférences de presse ! Ce jeudi 26 août, le ministre des Solidarités et de la Santé Olivier Véran en tiendra une pour faire un point de situation sur l'épidémie de coronavirus en France comme l'explique le communiqué du ministère. Ce dernier explique qu'il s'agira d'un point sur la situation sanitaire avec "beaucoup de sujets couverts sur la vaccination avec des précisions sur des questions qui se posent". Il ne devrait pas y avoir de nouvelles annonces mais un vrai message de prudence pour la rentrée alors que le variant Delta est toujours majoritaire et fait des ravages en Outre-mer.

Le ministre des Solidarités et de la Santé devrait également évoquer la campagne de vaccination dans les établissements scolaires mais surtout la troisième dose de vaccin qui sera mise en place dès le 13 septembre prochain selon les mots du Premier ministre ce matin sur RTL. Pour ce point presse, Olivier Véran sera entouré de François Angoulvant, pédiatre et membre de la Société Française de Pédiatrie (SFP), puis d'Odile Launay, infectiologue et membre du comité vaccin Covid-19.