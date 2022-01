Eric Zemmour : condamné, il "ne regrette pas" ses propos sur les mineurs isolés

Chronique de campagne du 18 janvier. 10h50 . Fraichement condamné pour provocation à la haine et injures raciale pour ses propos sur les mineurs isolés, Eric Zemmour persiste et signe. Au micro de BFMTV, ce matin, le candidat d'extrême-droite a maintenu sa position et son discours : "Je ne regrette absolument pas d'avoir prononcer cette phrase." "Je suis l'objet d'une justice politique, qui veut m'interdire non seulement de parler d'immigration mais de lier l'immigration à l'insécurité" a soutenu le polémiste avant de s'appuyer sur un rapport sénatorial qui d'après lui soutient sa thèse. Eric Zemmour a précisé sa pensée qu'il défend comme humaniste : "J'essaie de protéger le peuples français des exactions de ces bandes de jeunes". Des jeunes qu'il décrit comme de "prétendus mineurs isolés qui sont en fait des clandestins, et qui pour la plupart ne sont pas mineurs ni isolés puisqu'ils sont manipulés par des bandes mafieuses ou envoyés par leurs parents". Le candidat a aussi tenté d'éluder et de retourner le problème en soulevant la condamnation pour "injures raciales". "Je savais pas que les mineurs étrangers isolés étaient une race", a-t-il aussi ironisé pour décaler les accusations racistes que certains portent sur lui sur la décision de justice. La décision d'une "justice politique" qu'Eric Zemmour dénonce.

En attendant cette confrontation à distance, le candidat à l'élection présidentielle sera ce week-end à Nice et à Cannes, villes importantes des Républicains Eric Ciotti et David Lisnard. Le but à peine caché est bien de se rapprocher de certaines idées d'Eric Ciotti, finaliste des primaires LR comme sur la suppression des droits de succession. Appelée par le député des Alpes-Maritimes "l'impôt sur la mort", l'expression a été reprise par le candidat de "Reconquête!", le week-end dernier. Stagnant dans les sondages, Éric Zemmour a donc décidé de chasser sur les terres de ses principaux rivaux.

Chronique de campagne du 17 janvier. 19h42. Le combat à distance se poursuit. Le 5 février prochain sera organisé la convention présidentielle de la candidate du Rassemblement Nationale, Marine Le Pen à Reims. Sauf que selon RTL, Éric Zemmour a également prévu un grand meeting ce jour-là. La convention de la candidate à la présidentielle qui devait avoir lieu ce week-end mais qu'elle a reportée à cause de la crise sanitaire, devrait réunir 3 000 personnes alors dans l'équipe d'Éric Zemmour, on évoquerait 6 à 7 000 personnes. Les réactions à ce changement de programme ne se sont pas fait attendre au RN. "Son obsession à nous imiter démontre une chose: il est obsédé par la candidature de Marine Le Pen, et roule donc pour Valérie Pécresse et le système puisqu’avec ce type de mesquinerie il dévoile sa volonté d’affaiblir le camp national. C’est peut-être parce qu’aujourd’hui il est a 11% qu’il cherche à copier Marine Le Pen?", a indiqué un proche de la candidate du RN auprès de BFMTV. Ce n'est pas la première fois qu'Éric Zemmour vient sur les terres de Marine Le Pen. Aux Sables-d'Olonne le week-end dernier, alors que sa rivale avait prévu de s'y rendre, le candidat d'extrême-droite s'était invité au dernier moment contraignant la candidate à changer ses plans.

Elle n'est décidée, en complément d'une peine carcérale, que dans des jugements pour crime ou plusieurs délits, tels que la corruption, les agressions sexuelles, le harcèlement, l'usage de faux, la fraude fiscale ou encore la prise illégale d'intérêt. C'est dans ce cadre là que, notamment, Patrick et Isabelle Balkany avaient été déchus de leurs mandats de maire et première adjointe de Levallois-Perret (Hauts-de-Seine). Les chefs d'accusation retenus contre Eric Zemmour n'entrant pas dans ce cadre, le polémiste peut toujours prétendre à la fonction suprême. D'autant qu'il a fait appel de la décision et est à nouveau présumé innocent.

Après sa condamnation, Eric Zemmour se pose en victime expiatoire

Chronique de campagne du 17 janvier. 16h15. La jugement rendu par le tribunal de Paris va-t-il venir troubler un peu plus la campagne d'Eric Zemmour ? Alors que le polémiste semble au point mort, le délibéré rendu ce lundi vient s'ajouter aux difficultés connues ces dernières semaines, entre perte de vitesse dans les sondages, vidéo d'annonce de candidature diffusée sans avoir les autorisations pour les images ou encore propos polémiques sur la scolarisation des enfants handicapés. Condamné en première instance pour avoir déclaré au sujet des mineurs étrangers isolés (dits "mineurs non accompagnés") que "ces jeunes, tous, n'ont rien à faire ici. Ils sont voleurs, ils sont assassins, ils sont violeurs, c'est tout ce qu'ils sont. Il faut les renvoyer. Il ne faut même pas qu'ils viennent" sur CNews, en septembre 2020, le polémiste a été déclaré coupable de "complicité de provocation à la haine ou à la violence" et "complicité d'injures publiques envers un groupe de personnes, à raison de leur origine ou de leur appartenance".

Déjà condamné... et plusieurs fois relaxé

Bien qu'il avait tempéré ses propos -"tous les mineurs isolés ne sont pas des voleurs et des violeurs, mais la responsabilité de la France et du gouvernement, c'est de ne pas prendre le risque. Tant qu'il y en aura, il ne faut pas les laisser entrer"-, Eric Zemmour voit une ligne de plus apparaître sur son casier judiciaire. Pour l'heure, il ne s'agit que de sortir le carnet de chèque en guise de dédommagement. Le candidat d'extrême-droite a été condamné à 100 jours-amende à 100 euros. Mais en cas de non paiement, il pourrait être envoyé derrière les barreaux. Les versements ne vont, pour autant, pas commencer tout de suite, le fondateur de Reconquête ayant interjeté appel. « La plupart du temps, nous avons obtenu des relaxes en appel et en cassation », a relevé son avocat, Me Olivier Pardo, à l’issue de l’audience.

En effet, Eric Zemmour a été relaxé après plusieurs condamnations en première instance, pour "incitation à la haine raciale" en 2014 sur RTL, "provocation à la haine envers les musulmans" lors d’une interview au Corriere della Serra la même année ou encore pour "injure et provocation à la haine" à la suite de son discours à la Convention de la droite en 2019. Il a toutefois été condamné à deux reprises, jugé coupable de "provocation à la discrimination raciale" à la suite de propos tenus le 6 mars 2010 sur France Ô puis dans "Salut les terriens" (Canal +), mais également pour "provocation à la haine religieuse envers les musulmans", dans "C à vous" (France 5) en 2016.

Victime expiatoire ?

Cette nouvelle condamnation en première instance arrive le jour de la sortie d’un sondage réalisé par Kantar Public pour Franceinfo et Le Monde dans lequel 62 % de sondés (1016 personnes interrogées au total) perçoivent le prétendant à l’Elysée comme un danger pour la démocratie. Mais qu’importe pour le polémiste qui brigue le Palais. Il veut même tenter de tirer profit de la situation en se posant en victime expiatoire pour convaincre les dubitatifs de le rejoindre. Dans son communiqué, Eric Zemmour étaye ses propos sur les mineurs étrangers isolés par un rapport d’information du Sénat, en date du 29 septembre 2021, indiquant que "sur la délinquance liée aux jeunes en errance, le constat est sans appel : les infractions commises sont de plus en plus nombreuses, graves et violentes".

Le candidat assure donc, entre les lignes, "dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas"… voire même au Parlement. "En tant que citoyens français, nous devons exiger le droit d’aborder cette question, qui concerne malheureusement de plus en plus de Français, sans risque d’être inquiétés par la Justice". Il estime même que la décision du tribunal de Paris est "la condamnation d’un esprit libre par un système judiciaire envahi par les idéologues" et milite pour "la fin de ce système qui resserre chaque jour un peu plus le garrot sur la liberté d’expression et le débat démocratique".

Accusé de tout bord, notamment par des associations "antiracistes" mais aussi des Départements "essentiellement de gauche" selon ses dires, Eric Zemmour tente de se servir de cette condamnation comme un tremplin pour essayer de repartir plus haut dans les intentions de vote, lui qui veut être le chantre de l’opposition aux "contre-pouvoirs qui sont devenus le pouvoir, c’est-à-dire la justice, les médias, les minorités". "Nous devons enlever le pouvoir à ces contre-pouvoirs", avait-il lancé à Béziers. L’adoption de cette posture sera-t-elle salvatrice pour le polémiste ou l’électorat qui pourrait être tenté par cette candidature nouvelle s’éloignera-t-il, au contraire, d’un postulant à la fonction suprême aux discours pour le moins singulier ?