"Eric Zemmour : un mauvais résultat... et un rapprochement avec Le Pen ?"

ZEMMOUR. Eric Zemmour est éliminé de cette élection présidentielle 2022. Le tonitruant polémiste a finalement recueilli 7,1% des voix selon TF1 / Ifop, un score loin de ses ambitions de dynamiteur de l'élection, qui ne lui permet pas d'aller plus loin. Un rapprochement avec Marine Le Pen est désormais attendu.





7,1%. C'est le score du candidat de Reconquête! au premier tour de l'élection présidentielle qui a eu le dimanche 10 avril. Ce résultat presque définitif a été transmis par le ministère de l'Intérieur via dpa-infocom à 99% des bureaux dépouillés. Le résultat d'Eric Zemmour est clairement une déception pour ses soutiens. Le polémiste, qui entendait dynamiter l'élection présidentielle à l'extrême droite avec un discours plus radical que Marine Le Pen, a martelé qu'il allait déjouer tous les pronostics et se qualifier pour le 2e tour de l'élection. Manifestement, le "vote utile" des électeurs d'extrême droite a profité à Marine Le Pen. Eric Zemmour, reconnaissant ses divergences avec le RN mais soulignant qu'il "ne se tromperait pas d'adversaire", a appelé à voter pour Marine Le Pen au second tour de l'élection présidentielle.

Le discours d'Eric Zemmour à l'annonce des résultats du premier tour

"Merci est un bien trop petit mot pour exprimer toute l'admiration que je vous porte et toute la reconnaissance que je vous dois", a lancé Eric Zemmour à ses soutiens lors de son discours à la Maison de la mutualité le dimanche 10 avril au soir, après l'annonce des premiers résultats du premier tour de l'élection. N'ayant obtenu que 7,1% des voix, d'après les chiffres actualisés du ministère de l'Intérieur ce lundi 11 avril, il est clairement passé à côté de ses ambitions de créer la surprise en se hissant au second tour. Pour autant, le polémiste a voulu montrer sa gratitude : "Félicitations à tous pour cette magnifique campagne". Avant d'ajouter : "L'aventure ne fait que commencer". Il s'est montré optimiste pour la suite du "mouvement" qui a été "bâti" pendant cette campagne. "Je prends chacune de vos voix comme le cri d'un peuple qui ne veut pas mourir", a-t-il assené, se disant fier que ses électeurs aient été "2 millions à soutenir un homme parti de rien" et estimant que cela montrait que son "message a été entendu, un élément fondamental qui ne pourra être négligé à l'avenir, quelle que soit l'issue du second tour". Il a voulu rappeler que son idéologie s'était propagée puis ancrée en France, répétant : "Tout le monde comprendra que nos idées valent plus que notre score aujourd'hui".

Puis, est venu le moment de prendre ses responsabilités. "J'ai commis des erreurs, je les assume toutes". Pour ses soutiens, hors de question de lui faire porter le chapeau : des "non" sonores et des sifflements se sont fait entendre dans la salle. Il a alors évoqué le "traitement médiatique" qui a été réservé à son parti et sa personne durant cette campagne, mais aussi "l'absence de débats". Eric Zemmour avait aussi quelques fiertés à exprimer, notamment celle de ne "pas être devenu un politicien", rappelant qu'il n'a "jamais travesti sa pensée" ni "menti pour grimper dans les sondages". Enfin, il s'est voulu optimiste en clôture de discours : "Je vous demande de garder la foi, votre vote est un vote pionnier, c'est un vote d'avenir et d'espoir."

"Je ne peux pas rester les bras croisés face aux maux qui guettent notre pays", a-t-il débuté lorsqu'il a été le moment de donner sa consigne de vote. Admettant qu'il a eu ses "désaccords" avec Marine Le Pen, il a rappelé à ses soutiens qu'il y a face à elle un "homme qui a fait entrer deux millions d'immigrés et qui n'a pas parlé d'immigration et d'identité pendant sa campagne", sous les sifflements d'approbation et les applaudissements de ses électeurs. Il a finalement appelé à voter Marine Le Pen au second tour, se justifiant par : "Je ne me tromperai pas d'adversaire", une décision elle aussi applaudie par ses soutiens.

Avec Nicolas Dupont-Aignan, le candidat de Debout la France! qui a fini avec 2,1% des votes, Eric Zemmour est le seul aspirant déchu à avoir appelé à voter pour la candidate RN en lice pour le second tour. De fait, que ce soit à gauche (de Jean-Luc Mélenchon à Fabien Roussel) ou à droite (Valérie Pécresse), on s'est empressé de vouloir faire "barrage à l'extrême-droite" en demandant aux électeurs de se "servir du scrutin Macron" au second tour. Eric Zemmour, s'il se range donc derrière sa rivale d'extrême-droite, ne peut être certain du choix que feront ses soutiens. Ni de la réception de son appui côté RN, où l'on est pas certain que Marine Le Pen accueille à bras ouverts les électeurs de Reconquête!.

Lorsque le résultat de 7,1% pour le candidat de Reconquête! est tombé, les personnalités soutenant Eric Zemmour ont fait part de leurs ressentis sur cette défaite, mais aussi de leurs ambitions pour l'avenir. Interviewée par France 2 quelques heures après l'annonce des résultats le dimanche 10 avril au soir, Marion Maréchal, la femme politique nièce de Marine Le Pen qui avait rallié Eric Zemmour début mars a réaffirmé qu'elle le soutenait. Elle s'est dite "déçue" par les pronostics déjoués "même si l'ascension a été fulgurante". Pour elle, ce n'est que "le début du mouvement" : elle a assuré que ce qui a été "construit" ces derniers mois sera repris et travaillé. Elle a également estimé qu'Eric Zemmour avait "prouvé sa cohérence", mais aussi le fait qu'il n'était pas un "homme politique", mais plutôt le leader d'un mouvement, avec une "singularité de programme", un "ADN", mais aussi une "cohérence". Selon elle, c'est au nom de cette cohérence que son parti appelle, à l'issue de ce premier tour, à voter pour Marine Le Pen qui a été "l'adversaire" mais "pas l'ennemie" de Reconquête! durant cette campagne. "La balle est dans son camp", a-t-elle assuré à propos de sa tante, rappelant qu'Eric Zemmour "a envoyé des signaux positifs d'union et d'ouverture aux alliances", tandis que Marine Le Pen a préféré se "tourner vers d'autres personnes" ; elle cite alors Arnaud Montebourg, se disant étonnée de ce rapprochement avec un homme qui est "pourtant très immigrationniste". Durant sa tournée des plateaux hier soir, elle a plusieurs fois appelé Marine Le Pen à "tendre la main" aux électeurs de Reconquête!, mais aussi "ceux des Républicains", comme elle l'a expliqué au micro de BFTMV.

Quant à Oliver Ubeda, le conseiller d'Eric Zemmour, il a émis des doutes sur la des choix des électeurs d'Eric Zemmour. Au micro de BFMTV, il a confié : "Il donné des consignes de vote, mais je ne sais pas si elles seront suivies". "Je ne suis pas certain que l'électorat suive ces consignes en bloc. J'ai vu les salles pendant des mois, des gens qui, je pense, ne voteront pas Marine Le Pen, peut-être resteront chez eux, voteront Macron. Je crois que c'est beaucoup plus compliqué que ça, l'électorat de Z". Olivier Ubeda lui-même refuse de dire pour qui il votera, mais il déclare : "Je suis quand même un libéral assumé, je sais ce que j'ai à faire." Puis, ce fut au tour de Florian Philippot, allié de Nicolas Dupont-Aignan et ex-membre du FN, d'appeller à voter Marine Le Pen sur BFMTV : "Il faut voter Marine Le Pen pour se donner une chance de dégager Macron!", a-t-il martelé. Pour Tugdual Denis, le directeur adjoint de Valeurs Actuelles : "on a affaire à un pays en colère mais ils ont cru à un pays fatigué, ils ont voulu faire des Français des grands apathiques. Je suis choqué des résultats de Macron qui pour moi a beaucoup déçu".