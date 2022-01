Éric Zemmour : une déclaration sur sa vie privée et des coups politiques

ZEMMOUR. Lors d'une interview sur BFM TV mercredi 12 janvier 2022, Eric Zemmour a fait une annonce sur sa relation avec Sarah Knafo, avant de distribuer les coups contre ses adversaires politiques et de donner quelques lignes de son programme.

Programme d'Eric Zemmour L'essentiel Mercredi 13 janvier 2022, Eric Zemmour était l'invité de "Face à BFM". L'occasion pour le polémiste de redonner de l'élan à une campagne qui stagne depuis qu'il s'est officiellement déclaré candidat.

Interrogé sur sa vie privée, le prétendant à l'Elysée a annoncé sa relation avec Sarah Kanfo, source de rumeurs depuis des mois : "c'est ma collaboratrice, ma compagne".

Eric Zemmour a aussi taclé tour à tour ses adversaires : d'abord Marine Le Pen, "Alette Laguiller de la droite nationale" avec sa "candidature de routine", puis Emmanuel Macron, un "adolescent qui jongle avec des idées contradictoires", mais aussi Valérie Pécresse, "un clone d'Emmanuel Macron".

Soutenant la grève organisée ce jeudi dans les écoles, il s'est toutefois dit opposé à tout protocole sanitaire : "les profs n'ont pas 70 ans, n'ont pas 80 ans [...] à moins d'avoir vraiment d'autres maladies graves, [...] ils n'ont pas besoin (de protocole, ndlr) puisqu'ils sont de jeunes actifs", jugeant que les gestes barrière suffisent.

Côté programme, il a dit assumer des propositions économiques peu développé, uniquement axé sur "le pouvoir d'achat des plus modestes", "le poids très excessif des impôts et charges sur les entreprises" et "le problème majeur de compétitivité". Lire l'article DIRECT. Présidentielle 2022 : un sondage envoie (presque) Pécresse à l'Elysée

10:57 - Eric Zemmour ironise sur Marine Le Pen, "Arlette Laguiller de la droite nationale" Le temps n'est pas franchement au beau fixe entre Eric Zemmour et Marine Le Pen. Alors que cette dernière s'est interrogée mercredi matin sur la "sincérité" de la candidature du polémiste, estimant que "Valérie Pécresse est [son] actionnaire majoritaire", le polémiste lui a répondu indirectement, mercredi soir, dans l'émission "Face à BFM". Le candidat d'extrême-droite n'a "pas vraiment de leçon à recevoir de Mme Le Pen. C'est quand même à cause d'elle et de son débat calamiteux que nous avons eu cinq ans d'Emmanuel Macron. C'était déjà d'ailleurs à cause d'elle, parce qu'elle avait refusé d'appeler à voter Nicolas Sarkozy, qu'on avait eu François Hollande (elle avait dit voter blanc, ndlr)". Surtout, Eric Zemmour a évoqué une "candidature de routine" de la part de la candidate du RN, avant de poursuivre, de manière ironique : "elle était là la dernière fois, l'avant-dernière fois, elle sera là la prochaine fois. J'ai une pensée émue pour les électeurs du RN : est-ce qu'ils sont prêts à perdre avec Marine Le Pen en 2032 ? C'est un peu notre Arlette Laguiller de la droite nationale Marine Le Pen". 10:36 - Eric Zemmour officialise sa relation avec Sarah Knafo C'était, semble-t-il, un secret de polichinelle, objet de nombreuses rumeurs depuis des mois et de diverses Unes de magazines people. Mercredi 13 janvier 2022, Eric Zemmour a mis fin à toutes les spéculations autour de sa vie privée, en officialisation sa relation avec Sarah Knafo, lors de son passage sur BFM TV : "c'est ma collaboratrice, ma compagne". "Il n'y aurait pas eu de campagne sans Sarah Knafo", a-t-il ajouté, dénonçant toutefois "un harcèlement permanent de la presse people". 12/01/22 - 10:59 - 12,5 ou 13% et une troisième place pour Zemmour selon le dernier sondage Si vous ne voyez pas l'image, cliquez ici Chronique de campagne du 12 janvier. 10h59. Un nouveau sondage sur l'élection présidentielle 2022 est paru mercredi 12 janvier 2022. Réalisé par Elabe, ce dernier crédite Eric Zemmour de 12,5 ou 13% des voix au premier tour du scrutin. Il serait devancé par Valérie Pécresse et Marine Le Pen et serait loin de se hisser au second tour. Désormais officiellement candidat, le polémiste apparaît en perte de vitesse et ne vient plus bousculer les candidatures des Républicains et du Rassemblement national, bien que l'ancien journaliste parviendrait à capter une partie de l'électorat votant traditionnellement pour la droite et l'extrême-droite, affaiblissant malgré tout les scores de ses deux rivales. Mais face à diverses polémiques, le prétendant à l'Elysée patine, même si son équipe de campagne continue de se former autour, notamment, de deux préfets. De là à bousculer totalement une campagne qui semblait écrite depuis des mois ?

Eric Zemmour a officialisé sa candidature à l'élection présidentielle de 2022 le mardi 30 novembre 2021, dans une vidéo postée sur Internet et relayé dans les médias. L'ex-journaliste ne s'en était pas caché ces derniers mois, il comptait jouer un rôle dans cette campagne présidentielle. Le 28 août, il affirmait sans sourciller qu'il avait "envie" d'unir les droites. Après être allé à "la rencontre des Français" en tant qu'essayiste pour promouvoir son livre, après avoir multiplié les séances de dédicaces voire les réunions publiques, après avoir début septembre mis entre parenthèses sa collaboration avec Le Figaro, il s'est déclaré candidat dans une vidéo de 10 minutes où on a pu l'observer assis à un bureau, dans un décor de bibliothèque un rien suranné, lisant son texte devant un micro. Une posture que d'aucuns auront comparée à celle du général de Gaulle lors de l'appel du 18 juin. Surtout, la vidéo de candidature d'Eric Zemmour a été entrecoupée de dizaines d'images et d'extraits vidéo, visant à illustrer le déclin de la France ou à l'inverse la grandeur perdue du pays. De nombreux extraits utilisés sans l'accord des auteurs et qui a provoqué de nombreuses protestations et menaces de plainte de la part des ayants droit.

Eric Zemmour va-t-il venir dynamiter la campagne présidentielle et rebattre toutes les cartes ? S'il a attendu plusieurs mois avant de se déclarer officiellement candidat au scrutin, le polémiste avait été identifié comme un acteur de la vie politique dès le mois de septembre en raison de ses prises de parole et déplacements multiples. Ainsi, dès le mois de septembre, il a été intégré dans les enquêtes d'opinion réalisées par les sondages. Et sa présence a d'emblée suscité un réel attrait d’une partie des électeurs. Les idées de l’ancien journaliste semblent infuser dans l’opinion publique. Au point que, tout juste crédité de 5,5 % des voix le 9 juin (sondage Ifop), Eric Zemmour est désormais donné aux alentours de 15 % dans les intentions de vote. Il a parfois même été donné devant Marine Le Pen à l'automne, mais connait un coup de frein dans les sondages depuis la mi-novembre. Découvrez la compilation des sondages réalisée par le journal Contexte ci-dessous.

Eric Zemmour a d'ores et déjà distillé une partie de son programme pour la présidentielle. Dans le domaine de l'immigration qu'il évoque constamment, le polémiste dit vouloir mettre fin au droit du sol et instaurer la préférence nationale pour les allocations, mais aussi supprimer l'Aide médicale d'Etat. Raillé pour ses faiblesses en matière d'économie, l'ancien journaliste se dit favorable à la retraite à 64 ans, à l'instauration des 39 heures dans la fonction publique ou encore à la baisse massive des impôts de production. Il prône également la création d'un grand ministère de l'Industrie pour orienter les commandes publiques vers les entreprises françaises et fat de la réindustrialisation du pays une priorité. Sur la question des salaires, Eric Zemmour propose une diminution de la CSG de 9% à 2,5% pour les salaires entre le Smic et 2000 euros net et se dit contre un retour de l'ISF. Prônant la simplification administrative via la création d'un Haut-commissariat chargé de la mettre en oeuvre, le candidat veut un retour aux 90km/h et le port de l'uniforme à l'école.