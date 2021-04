SONDAGE. L'option Edouard Philippe séduit pour l'élection présidentielle 2022

L'ancien Premier ministre le sait, il jouit d'une côte de popularité très importante. Et le sondage YouGov réalisé pour Linternaute.com pourrait bien nourrir sa réflexion s'il entend se porter candidat à l'élection présidentielle 2022.

Edouard Philippe peut-il être la grande surprise de la campagne présidentielle qui se profile ? L'ancien locataire de l'Elysée s'est autorisé début avril une tournée médiatique pour promouvoir son ouvrage, Impressions et lignes claires (JC Lattès) et s'est amusé des questions franches des journalistes sur ses ambitions nationales. De ce jeu-là, qu'il savait inévitable, Edouard Philippe s'est régalé, répétant à l'envi qu'il appréciait, comme maire du Havre, sa "liberté de ton et de pensée". L'ancien Premier ministre jure qu'il ne sera pas déloyal à Emmanuel Macron, mais semble prêt à entrer dans la course si une candidature de l'actuel président est empêchée - d'une manière ou d'une autre.

Il faut dire que les diverses études d'opinion le créditent d'une côte de popularité réjouissante, qui rendrait jaloux n'importe quel impétrant au marathon d'une campagne présidentielle. Et le sondage YouGov réalisé pour Linternaute.com, du 26 au 27 avril, donne des indications encore plus claires sur le scénario qui se profilerait en cas de candidature d'Edouard Philippe.

36% des sondés prêts à voter pour Edouard Philippe 1er tour

C'est bien simple, interrogés sur le souhait d'une candidature d'Edouard Philippe, les sondés répondent favorablement à 37% (15% souhaitent "tout à fait" qu'il se présente, 22% sont "plutôt favorables). Et à la question "Voteriez vous pour Edouard Philippe au premier tour de l'élection présidentielle de 2022 si Emmanuel Macron venait à ne pas être candidat ?" 36% des sondés répondent "oui". Ce n'est pas un plébiscite (46% de "non"), mais beaucoup de candidats potentiels ou déclarés rêveraient sans doute d'atteindre ce niveau.

Dans l'hypothèse, certes peu probable, d'une candidature d'Edouard Philippe en plus de celle d'Emmanuel Macron et donc d'une confrontation entre le chef de l'Etat et son ancien Premier ministre au premier tour, le maire du Havre resterait à des niveaux honorables, à 30%.

Les électeurs de droite et du centre conquis par Edouard Philippe

Dans le détail, les enseignements de cette enquête sont encore plus significatifs lorsque l'on se penche sur les réponses des sondés classés par obédience politique. 50% des sympathisants du "centre", 41% des sympathisants de droite et tout de même 23% des sympathisants de gauche se disent prêts à voter pour l'ancien Premier ministre si Emmanuel Macron n'est pas candidat. Et dans le cas où le chef de l'Etat briguerait un nouveau mandat, Edouard Philippe pourrait compter sur 34% des sympathisants du centre, 35% des sympathisants de droite et 23% des sympathisants de gauche qui se disent prêts à choisir un bulletin à son nom.

Edouard Philippe jugé meilleur locataire de Matignon que Jean Castex

Plus globalement, 50% des Français jugent qu'Edouard Philippe était un meilleur Premier ministre que Jean Castex quand 27% ne s'expriment pas et que seuls 22% jugent l'actuel locataire de Matignon meilleur. Ce sont chez les jeunes, sur les tranches 18-24 et 25-34, qu'Edouard Philippe enregistre les meilleurs résultats

Méthodologie : l'enquête a été réalisée sur 1006 personnes représentatives de la population nationale française âgées de 18 ans et plus. Le sondage a été effectué en ligne, sur le panel propriétaire YouGov France du 26 au 27 avril 2021. Pour en savoir savoir plus sur cette étude, contactez YouGov ici