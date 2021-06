Laurent Wauquiez : quel résultat aux régionales en Auvergne-Rhône-Alpes ? Dernier sondage

Le président sortant de la région Auvergne-Rhône-Alpe brigue un deuxième mandat. Les sondages lui prêtent une avance considérable dans les suffrages du premier tour et le donne vainqueur au second scrutin.

Laurent Wauquier compte bien se faire réélire à la présidence de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Les président sortant sont souvent donnés favoris lorsqu'ils briguent un nouveau mandat et c'est particulièrement le cas pour Laurent Wauquiez. L'ancien président du parti Les Républicains jouit d'une forte notoriété selon l'enquête Ipsos pour France Télévision et Radio France, 53% des personnes habitant la région et interrogées disent avoir une bonne opinion de lui, contre 31% pour la socialiste Najat Vallaud-Belkacem et moins de 10% pour tous les autres candidats.

Plus de 10 points d'avance dans les sondages

Toutes les enquêtes donnent Laurent Wauquiez en tête au premier et au second tour des élections régionales, et le dernier sondage OpinionWay pour CNEWS, publié le 14 juin, lui accorde 13 points d'avance sur le candidat du Rassemblement national. Le Républicain engrangerait 35% des suffrages contre 22% pour Andréa Kotarac. Bruno Bonnell (LREM) donné à 15%, la socialiste Najat Vallaud-Belkacem (donnée à 11%) et Fabienne Grébert (EELV) donnée à 10% pourraient également se maintenir au second tour. Fort d'une avance considérable dans les sondages, le candidat à sa succession pourrait creuser l'écart lors du deuxième scrutin. L'institut de sondage lui prête cette fois 39% des intentions de vote soit 16 points de plus sur son adversaire du RN (23%). La gauche se replumerait grâce au rassemblement des candidats, et l'écologiste talonnerait André Kotarac avec 22% des voix, Bruno Bonnell (LREM) est crédité de 16% des voix.

Laurent Wauquiez VS Europe-Ecologie-Les Verts

Le Républicain ne manque pas une occasion de remettre en question la politique des écologistes, renforcés depuis la vague verte des municipales où ils avaient remporté la mairie de Lyon. La dernière passe d'arme remonte au 31 mai lors du déplacement de la tête de liste LR devant le pont de Vernaison. Le candidat avait alors proposé de débloquer cinq millions pour la rénovation de l'infrastructure fragilisée par le l'usure, avant de critiquer la décision des écologistes d'instaurer la circulation en sens unique. La stratégie lui a permis de s'installer sur le terrain des Verts en dénonçant la création de "90 000 kilomètres de bouchon chaque jour". Laurent Wauquiez a également laissé sous-entendre que la décision arrivait trop tard : "On ne découvre pas que le pont va fermer, qu'il est en mauvais état. Le maire de Vernaison a tiré la sonnette d'alarme depuis le début de l'année 2020. Qu'on fait les élus qui sont en place depuis un an et qui avaient les rapports sur leur table ?" Les élus visés ont répliqué en glissant sur l'aspect sécuritaire de la mesure décrite comme temporaire "avant une solution plus durable". ""La Métropole de Lyon a parfaitement conscience des conséquences du passage à sens unique pour les usagers du pont. Mais elle a aussi conscience de ses responsabilités en matière de sécurité des habitants de son territoire".