Taux d'abstention à 17h des régionales et départementales : 73,28%, l'abstention vers un record

ABSTENTION. Les chiffres de l'abstention dans ces élections régionales et départementales s'annoncent très commentés. A 17 heures, le taux d'abstention était de 73,28% selon le ministère de l'Intérieur. Confirmation que ce scrutin n'attire pas les foules dans les bureaux de vote...

[Mis à jour le 20 juin 2021 à 17h08] Les chiffres du ministère de l'Intérieur sur l'abstention à 17 heures confirment la tendance déjà vue à midi à la mi-journée, l'abstention s'annonce extrêmement forte dans ces élections régionales et départementales. Le ministère de l'Intérieur vient de rendre publics les chiffres du niveau de l'abstention. Il s'établit très précisément à 17h à 73,28%, soit 16 points de plus qu'aux dernières élections régionales de 2015. Des chiffres encore très élevés donc, comme attendu par les sondeurs, qui avaient, cette semaine, prédit des records de non participation. Il semble que les électeurs aient décidé de bouder les urnes et ces deux élections. Les résultats de ce soir pourraient peut-être amenés les citoyens à se rendre plus nombreux dans leur bureau de vote pour le second tour, qui aura lieu, rappelons le, la semaine prochaine. Selon un sondage Ifop/LCI publié à 17h, l'abstention à 20h pourrait s'établir à 68% !

A midi, les premiers grands chiffres de ces élections régionales et départementales 2021 indiquaient déjà un taux d'abstention très important puisqu'il s'élevait très précisément à 87,78% pour ces élections régionales et départementales, selon les chiffres transmis par le ministère de l'Intérieur. En 2015, lors des dernières élections régionales, le taux d'abstention était de 83,73% à midi. Lors des dernières élections départementales, le taux d'abstention à la mi-journée lors du premier tour était de 82,07%. Si l'on se fie à la cartographie électorale, à la sociologie et à l'histoire des scrutins, lors des élections régionales et des élections départementales, ce sont les départements plus ruraux qui votent les plus. Les abstentionnistes sont sur-représentés chez les plus jeunes, chez les employés et les ouvriers. Les observateurs ne manqueront pas d'analyser l'abstention pour ces élections 2021, à un an de l'élection présidentielle. Le niveau de mobilisation des électeurs d'Emmanuel Macron, notamment, pourrait être l'une des données importantes de ces élections dites intermédiaires.

Il faut bien avoir à l'esprit que les élections régionales sont toutefois des élections qui attirent peu de monde dans les bureaux de vote. Lors du dernier scrutin, en 2015 seulement 49,91% des inscrits sur les listes électorales s'étaient déplacés pour voter au premier tour. Les élections départementales n'attirent pas beaucoup plus : lors du dernier scrutin, 50,17% seulement des électeurs inscrits avaient participé à l'élection au premier tour. L'une des interrogations de cette grande journée d'élection, ce dimanche 20 juin, est donc celle-ci : l'abstention sera-t-elle encore plus élevée qu'en 2015 ? Rappelons que le scrutin se clôt à 18h dans l'immense majorité des communes de France, mais à 19h ou bien 20h dans les plus grandes communes du pays.

Le niveau de l'abstention devrait donc fondre encore, mécaniquement, jusqu'à ce que le dernier votant ait participé aux deux scrutins. Il s'agit de l'un des enjeux importants de cette journée d'élection 2021 : avec une mobilisation faible dans les urnes, c'est bien entendu l'ensemble du processus de désignation des élus qui sera affaibli. Comment expliquer ce niveau très élevé de l'abstention ? D'abord du fait de la crise sanitaire, bien entendu, et des craintes liées, encore, à la circulation du virus. L'inquiétude est toutefois, ce dimanche, bien moindre que celle qui s'était manifestée lors du premier et du second tour des municipales. Il faut donc bien mesurer le désintérêt des citoyens pour ces élections régionales et pour ces élections départementales : le manque de lisibilité et de compréhension des compétences des élus à ces deux échelons est marquant et participe de cette potentielle désertion des électeurs. Et ces élections 2021 s'inscrivent également dans un contexte de défiance de plus en plus affirmée avers les responsables politiques...