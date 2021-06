Taux de participation à 12h des régionales et départementales (2e tour) : 12,66%, c'est faible

PARTICIPATION. La participation au 2e tour des élections régionales et départementales sera-t-elle plus forte ce dimanche 27 juin qu'au premier tour, dimanche dernier ? C'est mal parti... A midi, le ministère de l'Intérieur a transmis un premier chiffre à peine supérieur à celui enregistré la semaine dernière.

Toute cette semaine, les candidats engagés dans ces élections régionales et ces élections départementales et nombre de personnalités politiques ont appelé à aller voter ce dimanche 27 juin. A midi, aujourd'hui, alors que les bureaux de vote sont ouverts depuis 8h partout en France, le taux de participation au 2e tour des deux scrutins s'élève à 12,66%. Ce chiffre demeure faible puisque la participation est à peine plus élevée que la semaine dernière. A midi dimanche 20 juin lors du premier tour, la participation était alors de 12,22%. Des différences notables sont à signaler en fonction des régions. En PACA ou en Corse, la participation est ainsi plus forte à la même heure que lors du premier tour (2 points de plus) alors qu'en Ile de France, elle semble particulièrement faible (8,59% à midi).

Ce n'est pas vraiment une surprise, le sursaut démocratique dans les urnes n'a pas vraiment eu lieu, ce qui laisse entendre que les citoyens ne se mobilisent pas sur injonction des candidats ou de la classe politique. Il faudra aller chercher des causes profonde à cette désaffection des urnes. Rappelons qu'à l'issue du premier tour, le taux de participation aux élections régionales et aux élections départementales était historiquement bas, seulement 32,8% des électeurs se sont déplacés jusqu'aux bureaux de vote dimanche dernier. Le chiffre de participation pour ces régionales et pour ces départementales est le même : il s'agit en réalité d'une moyenne effectuée sur les deux scrutins, le ministère de l'Intérieur de prend en compte les petites divergences de participation apparues entre les deux scrutins, puisque les citoyens votent au même endroit.