Sondages des régionales : quel candidat a été donné en tête durant la campagne ?

Les élections régionales ont lieu ce dimanche. Qu'ont donné les sondages dans les 13 régions concernées durant la campagne de 1er tour ? Attention, rien n'est figé. Tour d'horizon.

Le jour J est arrivé ! Ce dimanche 20 juin, le premier tour des élections régionales 2021 se déroule dans tout l'Hexagone. Les Français sont appelés aux urnes afin de voter pour leurs nouveaux conseillers régionaux et territoriaux. Le second tour aura ensuite lieu le dimanche 27 juin. Mais qu'en est-il des positions qui avaient donné à chacun des principaux candidats selon les derniers sondages ? Le détail région par région. Attention il s'agit d'un rappe, pas de nouvelles enquêtes. Ces sondages sont parus durant la campagne et ne donnaient que des indications sur l'opinion à un instant T, rien n'est figé, les votes ce dimanche peuvent être très différents selon les dynamiques de derniers jours

Quel était le dernier sondage dans les Hauts-de-France ?

Le président sortant des Hauts-de-France, Xavier Bertrand, semble en mesure de remporter cette élection régionale 2021 dans les Hauts-de-France. Le scrutin devrait néanmoins être serré, selon les sondages. Dans le cas d'une quadrangulaire, le candidat de la droite a été donné concurrencé pour la victoire finale par le candidat du RN. A noter que Xavier Bertrand est aussi candidat déclaré pour l'élection présidentielle en 2022. Il a indiqué qu'il renoncerait à sa candidature en cas de défaite aux régionales dans les Hauts-de-France. Le dernier sondage OpinionWay réalisé par CNews et dévoilé ce mercredi 6 juin donnait le président sortant vainqueur des élections.

Intentions de vote pour le premier tour :

Xavier Bertrand (LR, UDI, MoDem) : 33%

Sébastien Chenu (RN) : 32%

Karima Delli (EELV-PS-LFI) : 20%

Laurent Pietraszewski (LREM) : 11%

Intentions de vote lors du deuxième tour dans le cadre d'une quadrangulaire

Xavier Bertrand (LR, UDI, MoDem) : 35%

Sébastien Chenu (RN) : 34%

Karima Delli (EELV, PS, LFI, PCF) : 21%

Laurent Pietraszewski (LREM) : 11%

Intentions de vote lors du deuxième tour dans le cadre d'une triangulaire

Xavier Bertrand (LR, UDI, MoDem) : 43%

Sébastien Chenu (RN) : 34%

Karima Delli (EELV, PS, LFI, PCF) : 23%

Quel était le dernier sondage en Normandie ?

Les 20 et 27 juin prochain, les citoyens normands peuvent choisir parmi sept candidats, la plupart faisant cavalier seul pour leur propre parti. L'ancien ministre de la Défense et actuel président de Région Hervé Morin souhaite rempiler avec un second mandat. Les sondages lui ont donné l'avantage aux deux tours mais Nicolas Bay, candidat du Rassemblement national le suivait de très près. Seule la gauche s'est organisée en union mais deux équipes s'affrontent là encore avec l'alliance du Parti socialiste et d'Europe-Ecologie-Les Verts d'un côté, et la France Insoumise associée au Parti communiste de l'autre. Selon le sondage Ipsos Sopra Steria exclusif pour France 3 publié mercredi 9 juin, le président sortant Hervé Morin candidat à sa réélection arrivait en tête des intentions de vote au premier, comme au second tour des élections régionales des 20 et 27 juin 2021.

Les intentions de vote pour le premier tour :

Hervé Morin (LC, soutenu par LR) : 32%

Nicolas Bay (RN) : 28%

Laurent Bonnaterre (sans étiquette, soutenu par LREM) : 16%

Mélanie Boulanger (PS, EELV) : 11%

Sébastien Jumel (PCF, LFI) : 10%

Pascal Le Manach (LO) : 2%

Les intentions de vote pour le deuxième tour :

Hervé Morin (LC, soutenu par LR) : 32%

Nicolas Bay (RN) : 29%

Mélanie Boulanger (PS, EELV, soutenu par PCF et LFI) : 26%

Laurent Bonnaterre (sans étiquette, soutenu par LREM) : 13%

Quel était le dernier sondage en Ile-de-France ?

Les élections régionales en Île-de-France, comme dans toutes les régions, ont lieu les 20 et 27 juin 2021. Les Franciliens doivent désigner à travers cette élection les 209 conseillers régionaux et élire le président de la région pour les 6 prochaines années. Parmi les six candidats, Valérie Pécresse semble en bonne position pour rempiler sur un second mandat à la présidence du Conseil régional selon les résultats des sondages. Soutenue par LR et par l'UDI dans cette élection, elle ne cache pas ses ambitions nationales, et est considérée par les observateurs politiques comme un présidentiable pour l'élection de 2022. Mais une défaite dans ces régionales 2021 en Île-de-France pourrait bien l'empêcher de concrétiser ses velléités.

Les intentions de vote au premier tour (OpinionWay pour CNEWS publié le 15 juin)

Valérie Pécresse (SL!-LR-MODEM-UDI) : 34%

Jordan Bardella (RN) : 17%

Laurent Saint-Martin (LREM) : 15%

Julien Bayou (EELV) : 13%

Clémentine Autain (LFI) : 10%

Audrey Pulvar (PS) : 10%

Nathalie Arthaud (LO) : 1%

Les intentions de vote pour le deuxième tour :

Valérie Pécresse (SL!-LR-MODEM-UDI) : 39%

Julien Bayou (PS-LFI-EELV) : 27%

Jordan Bardella (RN) / 17%

Laurent Saint-Martin (LREM) : 17%

Quel était le dernier sondage dans le Grand-Est ?

Dans la région, Jean Rottner (LR) espère bien rempiler un nouveau mandat. D'après les derniers sondages, son plus sérieux concurrent serait Laurent Jacobelli, investi par le RN. Le Pacte Grand Est d'Eliane Romani et L'Appel Inédit d'Aurélie Filippetti se font face lors du premier tour des élections. Le dernier sondage sur les intentions de vote pour les élections régionales 2021 dans le Grand Est a été réalisé début juin par Ipsos pour France 3.

Les intentions de vote au premier tour :

Jean Rottner (LR) : 27%

Laurent Jacobelli (RN) : 25%

Brigitte Klinkert (LREM, MoDem) : 14%

Eliane Romani (EELV, PCF, PS) : 14%

Florian Philippot (Les Patriotes) : 8%

Aurélie Filippetti (LFI, parti radical de gauche) : 5%

Laurent Meyer (UnserLand) : 4%

Les intentions de vote pour le deuxième tour, dans une quadrangulaire :

Laurent Jacobelli (RN) : 32%

Jean Rottner (LR) : 29%

Eliane Romnai (Union de la gauche) : 20%

Brigitte Klinkert (LREM) : 19%

Quel était le dernier sondage en Bretagne ?

Loïg Chesnais-Girard, actuel président de la région Bretagne a été donné favori, mais l'élection sera disputée, selon les résultats des sondages parus durant la campagne. Au second tour, en fonction des choix d'alliance, tout semble possible. Au premier tour, le RN a été donné en tête de ces régionales 2021 en Bretagne. Le sondage Ipsos pour France 3 publié le 9 juin montrait que l'élection est indécise, au premier tour comme au second tour. Cette régionale 2021 pourrait créer une surprise.

Les intentions de vote pour le premier tour :

Gilles Pennelle (RN) : 20%

Thierry Burlot (LREM-MoDem-UDI) : 19%

Loïg Chesnais-Girard (PS-PCF) : 19%

Isabelle Le Callennec (LR) :14%

Claire Desmares-Poirrier (EELV) : 12%

Pierre-Yves Cadalen (LFI) : 5%

Daniel Cueff (Bretagne ma vie) : 4%

David Cabas (DLF) : 3%

Valérie Hamon (LO) : 2%

Les intentions de vote pour le second tour (hypothèse fusion des listes de gauche) :

Loïg Chesnais-Girard (PS-PCF avec EELV) : 39%

Gilles Pennelle (RN) : 24%

Thierry Burlot (LREM-MoDem-UDI) : 21%

Isabelle Le Callennec (LR) : 16%

Les intentions de vote pour le second tour (hypothèse fusion liste PS et LREM)

Loïg Chesnais-Girard (PS-LREM) : 29%

Gilles Pennelle (RN) : 26%

Isabelle Le Callennec (LR) : 24%

Claire Desmares-Poirrier (EELV) : 21%

Quel était le dernier sondage dans les Pays de la Loire ?

L'élection permettra d'élire le successeur (ou non) de Christelle Morançais, actuelle présidente de la région. Au-delà du président de la région, cette élection permettra d'élire 93 sièges de conseillers régionaux. Le scrutin s'annonce particulièrement indécis dans la région et pourrait se débloquer grâce à une alliance de la gauche avec les écologistes de Matthieu Orphelin. Au premier tour, la présidente sortante a été donnée en tête des intentions de vote.

Selon un sondage réalisé IPSOS Sopra Steria pour France 3, la présidente sortante serait en tête des intentions de vote, les résultats :

Christelle Morançais (LR) : 25 %

François de Rugy (LREM) : 19%

Matthieu Orphelin (EELV) : 19%

Hervé Juvin (RN) : 17%

Guillaume Garot (Gauche) : 14%

Cécile Bayle (Debout la France) : 4%

Voici le résultat du sondage pour le second tour des élections régionales dans les Pays de la Loire si Matthieu Orphelin est tête de liste :

Matthieu Orphelin (EELV) : 32%

Christelle Morançais (LR) : 25 %

François de Rugy (LREM) : 23%

Hervé Juvin (RN) : 20%

Voici le résultat du sondage pour le second tour des élections régionales dans les Pays de la Loire si Guillaume Garot est tête de liste :

Guillaume Garot (PS, EELV) : 32%

Christelle Morançais (LR) : 25 %

François de Rugy (LREM) : 22%

Hervé Juvin (RN) : 21%

Quel était le dernier sondage dans le Centre-val de Loire ?

Le socialiste chevronné et actuel président du conseil régional, François Bonneau, est candidat à sa réélection. En 2015, l'union des partis de gauche avait permis de remporter la région et cette stratégie pourrait connaitre un acte deux. Europe Ecologie - Les Verts fait cavalier seul pour le premier tour. Quant au parti présidentiel, le ministre Marc Fesneau a été choisi comme tête de liste. Le sondage Ipsos pour France 3 publié le 9 juin donnait le RN vainqueur du premier tour et les scores seraient très serrés lors du deuxième scrutin. La partie pourrait se jouer à peu de choses entre le RN et le PS.

Les intentions de vote au premier tour :

Aleksandar Nikolic (RN) : 28%

François Bonneau (PS, à la tête d'une alliance de la gauche) : 21%

Marc Fesneau (LREM, MoDem) : 19%

Nicolas Forissier (LR) : 18%

Charles Fournier (EE-LV) : 9%

Christelle de Crémiers (Démocratie EcoLogique) : 3%

Ferida Megdoud (LO) : 2%

Les intentions de vote au second tour dans l'hypothèse d'une quadrangulaire :

Aleksandar Nikolic (RN) : 30%

François Bonneau (PS) : 30%

Marc Fesneau (LREM, MoDem) : 22%

Nicolas Forissier (LR) : 18%

Quel était le dernier sondage en Bourgogne-Franche-Comté ?

Un sondage Ipsos pour France 3 publié le 9 juin donnait la liste PS victorieuse au deuxième tour mais rien n'est joué.

Les intentions de vote pour le 1er tour :

Julien ODOUL (RN) : 28%

Gilles PLATRET (LR) : 21%

Marie-Guite DUFAY (PS-PRG) : 21%

Denis THURIOT (LREM-MODEM) : 16%

Stéphanie MODDE (EELV) : 8%

Claire ROCHER (LO) : 2%

Les intentions de vote pour le 2ème tour :

Marie-Guite DUFAY (PS-PRG) : 32%

Julien ODOUL (RN) : 29%

Gilles PLATRET (LR) : 21%

Denis THURIOT (LREM-MODEM) : 18%

Quel était le dernier sondage en Nouvelle-Aquitaine ?

Parmi les candidats, le président sortant Alain Rousset (PS) a été donné en tête des intentions de vote au second tour et vise un cinquième mandat. La région Nouvelle-Aquitaine met également en "compétition" un membre du gouvernement avec Geneviève Darrieussecq, la ministre déléguée auprès de la ministre des Armées, chargée de la Mémoire et des Anciens combattants.

Selon le dernier sondage Ipsos / Sopra Steria publié pour France 3 le 9 juin dernier, Edwige Diaz était donnée vainqueur au premier tour.

Edwige Diaz (RN) : 27 %

Alain Rousset (PS) : 25 %

Geneviève Darrieussecq (MoDem / LREM) : 17 %

Nicolas Florian (LR) : 12 %

Nicolas Thierry (EELV) : 9 %

Clémence Guetté (LFI) : 4%

Eddie Puyjalon (LMR) : 4%

Sondage sur le deuxième tour des régionales :

Alain Rousset (PS) : 36 %

Edwige Diaz (RN) : 28 %

Geneviève Darrieussecq (MoDem / LREM) : 21 %

Nicolas Florian (LR) : 15 %

Quel était le dernier sondage en Auvergne-Rhône-Alpes ?

Selon un sondage OpinionWay pour CNEWS publié le 15 juin, Laurent Wauquiez a été donné en tête au premier et au second tour avec une avance confortable sur ses adversaires.

Sondage sur le premier tour des élections régionales 2021 en Auvergne-Rhône-Alpes :

Laurent Wauquiez (LR) : 35%

Andréa Kotarac (RN) : 22%

Bruno Bonnell (LREM) : 15%

Fabienne Grebert (EELV) : 10%

Najat Vallaud-Belkacem (PS) : 11%

Cécile Cukierman (LFI) : 6%

Chantal Gomez (L0) : 1%

Farid Omeir (UDMF) : 0,5%

Shella Gill (sans étiquette) : 0,5%

Sondage sur le deuxième tour des régionales :

Laurent Wauquiez (LR) : 39%

Najat Vallaud-Belkacem et Fabienne Grebert (union de gauche) : 23%

Andréa Kotarac (RN) : 22%

Bruno Bonnell (LREM) : 16%

Quel était le dernier sondage en Occitanie ?

Parmi les candidats, la présidente sortante de la région Carole Delga est tête de liste mais est obligée de composer avec une liste de Europe-Écologie-les-Verts ainsi que de la France Insoumise.

Selon le dernier sondage réalisé par Sopra Steria Ipsos pour France 3, les intentions de vote au premier tour de l'élection régionale 2021 en Occitanie ont été les suivantes :

Jean-Paul Garraud (RN) : 33%

Carole Delga (PS, PC, PRG): 30%

Aurélien Pradier (LR) : 11%

Vincent Terrail-Noves (LREM) : 11%

Antoine Maurice (EELV) : 8%

Pour le 2e tour, la présidente sortante a été donnée en tête dans une quadrangulaire :

Carole Delga (PS, PC, PRG et EELV) : 41%

Jean-Paul Garraud (RN) : 34%

Aurélien Pradier (LR) : 12%

Vincent Terrail-Noves (LREM) : 13%

Quel était le dernier sondage en Provence-Alpes-Côte-d'Azur ?

Le dernier sondage OpinionWay pour CNEWS publié le 18 juin donnait Thierry Mariani vainqueur au second tour dans l'hypothèse d'une triangulaire mais prévoyait un également coude-à-coude entre le frontiste et le républicain.

Thierry Mariani (RN) : 42%

Renaud Muselier (LR) : 32%

Jean-Laurent Felizia (EELV) : 16%

Jean-Marc Governatori (Cap écologie) : 4%

Noël Chuisano : 4%

Isabelle Bonnet (LO) : 1%

Valérie Laupies (liste souverainiste) : 1%

Hervé Guerrera (liste régionaliste) : 1%

Pour le deuxième tour, le sondage prévoyait deux scénarios : celui d'une triangulaire avec la présence de LREM et un duel entre la droite et l'extrême-droite.

Thierry Mariani (RN) : 47%

Renaud Muselier (LR): 34%

Jean-Laurent Felizia (EELV) : 19%

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Même dans l'hypothèse d'un duel, l'écart se creuserait entre le deux candidat au profit de Thierry Mariani.