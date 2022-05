"Taux d'abstention au 2e tour de la présidentielle 2022 : quel chiffre ce dimanche soir ?"

ABSTENTION. L'abstention au second tour de la présidentielle 2022 est estimée à environ 30%. Comment les chiffres s'affinent-il et comment les analyser en comparaison des précédents scrutins ?

[Mis à jour le 24 avril 2022 à 23h17] Selon une estimation Ipsos-Sopra Steria pour France Télévisions ce dimanche soir, le taux d'abstention au 2e tour de la présidentielle 2022 s'élève à 28,2%. Près de 3 électeurs sur 10 ne sont donc pas allés voter. Cela représente une hausse de 2,8 points par rapport à 2017 au même stade (25,4%). A la présidentielle 2012, l'abstention en fin de 2e tour se chiffrait à 19,6% ; à 16% en 2007 et à 20,3% en 2022. Au premier tour de la présidentielle 2022, c'est une abstention à 26,3% des électeurs inscrits qui a été constatée, contre 22,2% au même moment de la présidentielle 2017.

Le calcul du taux d'absention, comment ça marche ? Les services du ministère de l'Intérieur, qui sont en charge de l'organisation et de la bonne tenue du scrutin, donnent des taux actualisés de la participation et de l'abstention à 17h puis à 20h. Plus tard dans la nuit, le niveau de l'abstention est consolidé avec des chiffres définitifs, une fois l'ensemble des données des bureaux de vote comptabilisées.

Quelle abstention à 17h au 2e tour ?

Les estimations du ministère de l'Intérieur pour le taux d'abstention au second tour de la présidentielle 2022 à 17h ont été les suivantes : 36,77 %. Un chiffre en hausse de près de deux points par rapport au taux d'abstention à 17h lors du premier tour du scrutin de la présidentielle 2022 : 35%. Quant au taux d'abstention du 2e tour de la présidentielle à 17h, lors du scrutin 2017, il s'élevait pour sa part très précisément à 34,7%. Il y a deux semaines, lors du premier tour, le taux d'abstention était par ailleurs, pour rappel, au total de 26,31%. Un chiffre qui se montrait tout de même supérieur de quatre points à celui de 2017. Mais un taux restant malgré tout faible : plus d'un électeur sur quatre n'a pas voté au premier tour de l'élection présidentielle 2022. D'après une estimation Ipsos-Sopra Steria réalisée pour France Télévisions, l'abstention au second tour est estimée à 27,8%, soit 2,4 points de plus qu'au second tour de l'élection présidentielle en 2017 (25,4%).

Quelle abstention à midi pour ce second tour ?

Voici donc le premier chiffre officiel de ce 2e tour de l'élection présidentielle 2022 : le taux de l'abstention est à 12h de 73,59%, selon le relevé effectué et communiqué en début d'après-midi par les services du ministère de l'Intérieur. Il s'agit d'un chiffre élevé, qui a vocation à se réduire nettement au fil de la journée, puisque le scrutin ne se clôture qu'à 20h ce dimanche dans les plus grandes communes de France. Rappelons qu'à la même heure, lors du 1er tour il y a deux juste deux semaines, le taux d'abstention s'élevait à 74,52% en France. Autre chiffre à avoir à l'esprit : le taux d'abstention du 2e tour de la présidentielle à midi, il y a 5 ans, s'élevait quand à lui à 71,77% très exactement.

Pourquoi l'abstention est-elle aussi élevée ?

Historiquement, depuis 1974, l'abstention au 2e tour est plus faible qu'au 1er tour d'une élection présidentielle, mais il y a 5 ans, ce ne fut pas le cas. La qualification de Marine Le Pen, candidate de l'extrême droite, face à Emmanuel Macron, n'avait pas provoqué une mobilisation significative. Il semble qu'aujourd'hui encore, les Français ne se rendent pas massivement aux urnes pour faire barrage à l'extrême droite, comme ils l'avaient fait en 2002, où la participation avait bondi de 8 points entre les deux tours de la présidentielle.

L'institut de sondage Ipsos a publié le 10 avril une grande analyse du scrutin, en l'appelant "comprendre le vote des Français". Y est longuement abordée la question de la diminution du taux de participation au scrutin, les abstentionnistes évoquant un " faisceau de raisons " qui semblent toutes se valoir. Pour 28%, notamment les plus âgés, "les candidats disent les mêmes choses que lors des élections précédentes, il n'y a rien de nouveau dans leurs propositions". Environ un sur quatre regrette que "les candidats ne soient pas à la hauteur de la fonction" (26%), que "les jeux sont déjà faits, il n'y a pas de suspens sur le résultat" (26%), ou "qu'aucun candidat ne correspond à leurs idées" (24%).

Un sur cinq pense encore que "les candidats ne parlent pas assez des sujets qui les préoccupent", 18% "que le candidat dont ils sont le plus proche n'a pas de chances de se qualifier pour le second tour", 16% sont encore d'avis que "cette élection n'aura pas d'impact sur leur vie ou la situation du pays", 16% également déclare "ne pas s'intéresser à la politique de manière générale" et 12% "n'étaient pas disponibles le jour du vote". "Ce n'est pas un si mauvais chiffre compte tenu du fait que de nombreux électeurs estiment que la campagne n'a pas été bonne, qu'elle a eu une place relativement limitée dans l'espace public ", relativise Vincent Tiberj, chercheur en sociologie électorale, dans un entretien accordé à 20minutes le 11 avril. En outre, la particularité de la campagne présidentielle 2022 (souvent décrite comme en demi-teinte ou inhabituelle dans les médias) a été l'absence de débats et de confrontation directe entre les candidats. "Normalement, les débats politiques ruissellent dans la société", expliquait, toujours pour 20minutes, Thomas Vitiello, chercheur associé au Centre de recherches politiques de Sciences-po. Il a ajouté : "cette fois-ci, l'information a moins circulé, la population était moins au courant des programmes, des enjeux".