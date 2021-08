Primaire EELV : date, sondage, candidats... Toutes les infos

Les Journées d'été des écologistes ont débuté avec en ligne de mire l'élection présidentielle de 2022. Avant celle-ci, cinq candidats tenteront de convaincre leur famille politique pour remporter la primaire qui aura lieu mi-septembre.

[Mis à jour le 20 août 2021 à 16h15] L'élection présidentielle 2022 est dans la ligne de mire d'Europe Écologie-Les Verts (EELV). Mais avant cela, il faudra passer par la case des primaires qui voit s'affronter cinq candidats : Yannick Jadot, Sandrine Rousseau, Eric Piolle, Delphine Batho et Jean-Marc Governatori. Hier, jeudi 19 août 2021, les sympathisants du parti écologiste se sont retrouvés, à l'occasion de leurs Journées d'été, à Poitiers. Celles-ci permettront aux cinq candidats écologistes d'exprimer leurs idées, leurs différences et tout ce qui pourrait ressembler à l'esquisse d'un programme présidentiel, au cours d'une séquence "carte blanche".

Un tour de chauffe, en somme, avant la primaire qui se tiendra dans la deuxième quinzaine de septembre. Ce scrutin, très ouvert, fera émerger un candidat écologiste déclaré pour le premier tour de l'élection présidentielle 2022. Tous les Français ayant 16 ans ou plus (affirmant être sympathisants écologistes) peuvent ainsi voter pour départager Yannick Jadot, Sandrine Rousseau, Eric Piolle, Delphine Batho et Jean-Marc Governatori. Ce scrutin, qui doit initier la dynamique de campagne de EELV, va également inscrire la présidentielle au sommet de l'agenda médiatique dès la rentrée prochaine. Qui en ressortira vainqueur ? Combien de personnes comptent participer ? YouGov et Linternaute ont sondé les Français pour disposer de premiers éléments de réponse, voici les résultats de notre grand sondage.

De nombreux Français se disent intéressés par la primaire EELV

L'enquête YouGov pour Linternaute montre que l'organisation de cette grande consultation suscite un certain écho chez les Français. 23% des sondés envisagent d'aller voter pour départager les 4 candidats en lice. Cela peut paraître peu, mais cela laisse entendre que plusieurs millions de citoyens pourraient se prononcer, ce qui ferait de cet exercice un immense succès politique pour les écologistes. Les sondés se disant "sympathisants de gauche" sont même 37% à penser voter à cette primaire.

Jadot plutôt favori de cette primaire

Les écologistes ont quelques semaines pour faire la promotion de leur primaire, mais ils font déjà face à un obstacle important, celui de la faible notoriété des candidats. Si Yannick Jadot est manifestement un visage plus connu, 43% des sondés affirment n'avoir "jamais entendu parlé d'un des candidats".

Lorsqu'on leur demande quel serait selon eux le meilleur candidat écologiste pour cette élection présidentielle, ils sont ainsi 70% à répondre ne pas savoir (56% chez les électeurs de gauche). Les 30% qui se prononcent sur un nom sont nettement plus nombreux à opter pour Yannick Jadot (18%). 6% choisissent Delphine Batho, 4% Sandrine Rousseau et 3% Eric Piolle.

Si l'on s'intéresse spécifiquement aux sondés se disant sympathisants de gauche, c'est encore Jannick Jadot apparaît comme plutôt favori de ce scrutin. Si 56% d'entre eux ne "savent pas" qui serait le meilleur candidat EELV, ceux qui se prononcent sont nettement en faveur de l'eurodéputé : 29% répondent Yannick Jadot, 5% Delphine Batho, 5% Sandrine Rousseau et 5% Eric Piolle.

Le graphique ci-dessous illustre les réponses données par les 44% des sondés sympathisants de gauche qui font un choix (attention, rappelons par ailleurs que "seulement" 37% des sympathisants de gauche comptent voter).

Si le sondage ne s'affiche pas, cliquez ici

Les électeurs de gauche prêts à une union autour du candidat EELV ?

A la question "Selon vous, le candidat écologiste pourrait-il incarner l'union des gauches à l'élection présidentielle de 2022 ?", les sondés sont 21% à répondre "oui", 43% à répondre "non" , 35% de savent pas. Si l'on s'intéresse aux réponses des sympathisants de gauche, le résultat est nettement plus favorable aux écologistes : 40% disent "oui" ; 37% disent "non" et 23% disent ne pas savoir.

Méthodologie : l'enquête a été réalisée sur 1018 personnes représentatives de la population nationale française âgées de 18 ans et plus. Le sondage a été effectué en ligne, sur le panel propriétaire YouGov France du 26 au 27 juillet 2021. Pour en savoir savoir plus sur cette étude, contactez YouGov ici

Tout savoir sur lA primaire EELV

À l'issue des élections régionales et départementales, tous les partis s'inscrivant dans le "pole écologiste" français, des Verts à Génération.s, en passant par le Mouvement des progressistes, ont lancé leur dynamique de rassemblement pour l'élection présidentielle de 2022. Un scrutin interne aura lieu à partir de la mi-septembre et les votants pourront choisir parmi quatre personnalités pour déterminer qui incarnera le mouvement écologiste au premier tour de la présidentielle 2022.

Les dates de la primaire écologiste ont été fixées du 16 au 19 septembre pour le premier tour, et du 25 au 28 septembre pour le second tour. Les résultats seront connus le 29 septembre.

Les modalités de cette primaire écologiste ont été détaillées le 12 avril, lors d'une conférence de presse. Toute personne de plus de 16 ans peut voter pour choisir le futur candidat écologiste à la présidentielle. Il suffit de signer une "charte des valeurs écologistes" avant le 12 septembre fondée sur les principes suivants : "la responsabilité de l'humanité dans la sauvegarde de la biodiversité et du vivant ; la reconnaissance de l'état d'urgence climatique ; l'indispensable réduction des inégalités sociales ; la laïcité, la liberté d'opinion et de conscience ; Le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes ; le féminisme comme valeur émancipatrice". Il faut par ailleurs payer une participation à prix libre, d'un minimum de 2 euros.

Le vote a lieu en ligne, sur le site officiel créé par Europe Ecologie-Les Verts. Le votant participe en ayant à sa disposition des "codes secrets pour les deux phases de vote".

La première écologiste à s'être déclarée candidate est Sandrine Rousseau. L'ancienne numéro 2 d'EELV fait son retour en politique après trois ans de mise en retrait de la vie publique. "Moi qui prétendais aider les femmes, quel message au fond leur envoyais-je en délaissant le terrain politique auquel j'avais pourtant choisi de consacrer une partie considérable de ma vie ?", a écrit Sandrine Rousseau, dans une lettre aux militants. L'économiste, vice-présidente de l'université de Lille, membre d'EELV depuis 2009, était l'une de celles qui ont accusé le député Denis Baupin d'harcèlement et d'agressions sexuelles.

"S'ouvre une nouvelle page pour moi, qui va nous lancer collectivement vers la primaire des écologistes en septembre", a déclaré le maire de Grenoble, mardi 29 juin, sur France Bleu Isère. Sans surprise, Éric Piolle est le deuxième candidat de cette primaire écologiste. "Je suis là pour fédérer un arc humaniste, comme à Grenoble en 2014 et en 2020. Je viens apporter cette expérience de la victoire, de l'exercice du pouvoir, validée par ma réélection en 2020", a-t-il expliqué à 20 Minutes.

Le troisième candidat officiel est le député européen Yannick Jadot. Lors de l'annonce de sa candidature sur TF1, mercredi 30 juin, il a déjà évoqué une alliance avec d'autres membres de la gauche. "Je veux construire une grande équipe de France de l'écologie qui gagnera l'élection présidentielle. Toutes celles et ceux de gauche qui voient bien que la question de l'écologie est centrale y compris avec sa façon de revitaliser la démocratie. Et c'est autour de ce projet que je veux rassembler", a-t-il déclaré. En 2017, Yannick Jadot s'était retiré au profit de Benoît Hamon.

"Tous ensemble, appeler les Français à s'inscrire massivement afin de donner à l'écologie l'élan dont elle a besoin pour gagner l'élection présidentielle ", a lancé Delphine Batho, députée et présidente de Génération Ecologie juste après l'obtention des parrainages. La députée souhaite "que la primaire ne soit pas dans les faits "réservée aux adhérents des partis", consciente que la base militante d'EELV ou encore de Génération.s ne sera pas prioritairement portée sur elle. La raison est simple, Delphine Batho est une ancienne socialiste, Conseillère de Ségolène Royal pendant sa campagne présidentielle en 2007, elle était également porte-parole de l'ancien président de la République François Hollande en 2012 et ministre de l'Environnement sous le quinquennat du socialiste.

Jean Marc-Governotari, l'ovni de la primaire

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Le coprésident du parti Cap-Ecologie aura finalement obtenu le feu vert de la justice qui a jugé ses parrainages obtenus recevables. Après avoir été membre de l'UDF, il fonde son propre parti, La France d'en bas, dont il prend la présidence, en 2004. Ce cinquième candidat, qui s'est déjà présenté, sans succès, à plusieurs élections législatives, européennes et a même tenté une candidature à des présidentielles, dénote un peu parmi ses camarades. En effet, ses récents propos sur le Covid-19 les ont quelque peu embarrassés.