SONDAGE. Primaires, intérêt, duel Macron Le Pen... L'avis des Français sur la présidentielle

Une majorité de Français seraient "déçus" si le 2e tour de l'élection présidentielle opposait Marine Le Pen à Emmanuel Macron, selon un sondage YouGov pour Linternaute. L'enquête donne aussi des indications sur l'intérêt des Français pour la campagne qui s'ouvre.

Les Français comptent bien voter en avril prochain à l'élection présidentielle 2022. Selon le sondage YouGov pour Linternaute, effectué du 25 au 27 août 2021, il faut s'attendre à un niveau de participation très élevé, bien plus que celui enregistré lors des élections régionales et départementales. 83% des sondés disent en effet qu'ils iront voter (64% disent "oui, certainement", 19% "oui, probablement"), seulement 10% ne pensent pas participer au scrutin quand 7% affirment ne pas encore savoir. A noter que 75% des personnes interrogées se disent "intéressées" par l'élection présidentielle qui est organisée au printemps prochain (43% "très intéressés", 32% "un peu intéressés").

L'organisation de primaires est également vue d'un bon oeil par les citoyens, qui se disent plutôt favorables à ce type de consultations. Selon notre enquête, 54% des sondés se disent "prêts à voter" pour ce type de scrutin pour désigner des candidats à l'élection présidentielle ; 18% affirment même qu'ils souhaitent voter à des primaires organisées par un parti politique dont ils ne sont pas sympathisants (36% souhaitent voter "uniquement pour un parti avec des idées auxquelles ils adhèrent").

Le Français "déçus" en cas de 2e tour Macron / Le Pen

Autre enseignement du sondage YouGov pour Linternaute : la perspective d'un duel de second tour entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen n'enthousiasme pas vraiment les Français. 54% des sondés indiquent ainsi qu'ils seraient "déçus" que cette opposition qui a déjà eu lieu en 2017 se réitère (34% "très déçus", 20% "assez déçus", 17% "pas vraiment déçus", 13% "pas du tout déçus", 16% ne "savent pas").

Méthodologie : l'enquête a été réalisée sur 1014 personnes représentatives de la population nationale française âgées de 18 ans et plus. Le sondage a été effectué en ligne, sur le panel propriétaire YouGov France du 25 au 27 août 2021, après la diffusion des résultats des élections régionales. Pour en savoir savoir plus sur cette étude, contactez YouGov ici