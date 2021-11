Congrès Les Républicains (LR) : qui sont les candidats, que disent les sondages ?

CONGRES LR. Il seront cinq sur la ligne de départ. Les Républicains ont officialisé, jeudi 4 novembre 2021, la liste des candidats à l'investiture LR pour la présidentielle. Le premier tour s'ouvrira le 1er décembre.

[Mis à jour jeudi 4 novembre 2021 à 15h21] Il n'y avait plus de suspens, mais c'est désormais officiel. Cinq candidats vont se disputer l'investiture des Républicains en vue de l'élection présidentielle 2022. Le parti de droite a publié la liste des prétendants jeudi 4 novembre 2021 à la mi-journée. Michel Barnier, Xavier Bertrand, Eric Ciotti, Philippe Juvin et Valérie Pécresse se retrouvent donc en compétition pour porter les couleurs du parti dans la course à l'Elysée. Seul Denis Payre, entrepreneur, n'est pas parvenu à récolter les 250 parrainages d'élus nécessaires pour postuler au congrès. Le vote aura lieu du 1er au 4 décembre prochains.

Désormais, la phase de campagne officielle débute alors que l'incertitude plane au-dessus du résultat du vote interne. En effet, alors que Xavier Bertrand est affiché comme le candidat de droite qui récolterait le plus de voix au premier tour (entre 13 et 14%, insuffisant pour se qualifier au second tour), les échos rue de Vaugirard laissent à penser que l'hypothèse Michel Barnier pourrait devenir de plus en plus envisageable. C'est en effet l'ancien commissaire européen qui a récolté le plus de signatures pour se présenter au congrès. Cependant, il arrive derrière le président des Hauts-de-France et Valérie Pécresse dans les enquêtes d'intentions de vote, plafonnant à 8/9%.

Les prochains jours s'annoncent donc décisifs, alors que d'un premier débat télévisé est organisé dimanche 8 novembre sur LCI, en partenariat avec Le Figaro et RTL. Les cinq candidats confronteront leurs projets et opinions autour de quatre thèmes : le pouvoir d'achat, l'immigration, la sécurité et l'international. L'occasion de se démarquer et de faire les premières différences auprès des militants ? Trois autres débats (14 novembre sur RMC/BFM, 21 novembre sur CNews/Europe 1 et 30 novembre sur France 2).

Xavier Bertrand

Après s'être retiré de la primaire de 2016 à la suite de sa victoire aux régionales de 2015 en Nord-Pas-de-Calais (alors qu'il avait annoncé sa candidature dès 2012 !), le patron des Hauts-de-France veut désormais aller jusqu'au bout de sa candidature à la présidentielle. Après plusieurs atermoiements, l'élu de 56 ans passera bien par la primaire, bien qu'il ait martelé a plusieurs reprises que "ma primaire sera le scrutin régional des Hauts-de-France", région où il a été réélu en 2021 avec 52% des suffrages dans une triangulaire. Pour autant, il n'était "pas question de faire sans les partis politiques", question de logistique… et de finances.

Si le micmac autour de sa candidature est désormais résolu, Xavier Bertrand distille son programme au fil de ses prises de paroles. Parmi les mesures fortes, la mise en place de référendums nationaux et locaux, l'accélération de la décentralisation, le remplacement des conseillers départementaux et régionaux par un conseiller territorial unique, ramener la majorité pénale à 15 ans ou encore rétablir les courtes peines de prison.

S'il présentera bien sa candidature devant les adhérents, Xavier Bertrand n'en démord pas : il veut l'union derrière lui, a-t-il encore lancé lundi 11 octobre sur TF1 : "Je propose que l'on se rassemble. Pourquoi derrière moi ? Tout simplement parce que c'est assez clair depuis longtemps : je suis celui qui est le plus capable de se qualifier au second tour et de l'emporter." Des propos tenus alors que jamais l'ancien ministre de la Santé n'a dépassé Marine Le Pen, stagnant autour de 15% des suffrages.

Valérie Pécresse

Elle est celle qui pourrait perturber le plus Xavier Bertrand. Valérie Pécresse s'est portée candidate à la primaire le 22 juillet 2021, dans les colonnes du Figaro. "Je suis prête à être la première femme présidente de la République" avait-elle lancé. Une candidature "pour restaurer la fierté française" mais aussi "rompre avec dix ans de mauvais choix, de demi-mesures, d'indécisions et, en fin de compte, l'affaissement de notre pays."

Au programme de la présidente de la région Ile-de-France, une augmentation progressive des salaires nets durant le quinquennat pour arriver à une hausse globale de 10% nets via, notamment une baisse des cotisations ; une pension de retraite "digne, au moins égale au SMIC" ou encore une volonté de "remettre de l'ordre : un clandestin doit être renvoyé chez lui". Elle souhaite également augmenter le nombre d'heures de français et mathématiques en primaire ou encore créer une réserve citoyenne d'enseignants.

Michel Barnier

Le Monsieur Brexit vise l'Elysée. A 70 ans, et après avoir été à plusieurs reprises ministre de Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy, député français et européen, sénateur et même commissaire européen, Michel Barnier postule pour être le chef de file des Républicains à la présidentielle. Avec des propositions qui détonnent. Car cet habitué de Bruxelles veut "retrouver notre souveraineté juridique", pointant notamment du doigt la Cour de justice européenne, souhaite un moratoire sur l'immigration "de trois à cinq ans" et propose l'instauration d'une taxe carbone "aux frontières de l'Union européenne, immédiatement applicable à l'ensemble des produits importés."

Il pourrait être la surprise du scrutin interne, dont les résultats seront dévoilés le 4 décembre. Selon un sondage interne réalisé par le député LR Julien Aubert auprès de 10 370 personnes, dont 7 775 adhérents - et dont L'Opinion se fait l'écho -, l'ex-négociateur du Brexit arriverait en tête (27,6%), devant le duo Pécresse-Bertrand à quasi-égalité (autour de 20%), et battrait le patron des Hauts-de-France (43,4% à 26,2%) et celle de l'Île-de-France (40,5% contre 31,4%).

Eric Ciotti

Incarner "un sursaut pour que la France reste la France". Voilà pourquoi Eric Ciotti a annoncé sa candidature à la primaire de la droite et du centre le 26 août, à l'avant-veille de sa rentrée politique dans son fief des Alpes-Maritimes dont il est député. L'élu de 55 ans se lance pour la première fois dans la course à la primaire. L'ancien président du conseil général souhaite alléger l'impôt sur le revenu, miser sur le nucléaire, inscrire "nos origines chrétiennes" dans la Constitution, abolir le droit du sol pour le remplacer par le droit du sang ou encore interdire le voile pour les mineurs.

Philippe Juvin

Médecin et politique ou politique et médecin ? Très médiatisé depuis le début de la crise du coronavirus, Philippe Juvin se lance dans la course à la primaire LR. Le chef des urgences de l'hôpital Georges-Pompidou à Paris et maire de La Garenne-Colombes (Hauts-de-Seine) s'est déclaré candidat le 26 juillet 2021 "parce que la crise nous oblige à tout changer. Il faut penser avec des méthodes, des visages et des parcours nouveaux" avait confié au Figaro celui qui est premier magistrat depuis 2001 (et conseiller municipal depuis 1983), ancien député européen (2009-2019) et ex-conseiller général des Hauts-de-Seine (2004-2009).

A 57 ans, le patron de la section départementale des Républicains a fixé son cap autour de trois grandes lignes : "une baisse d'impôts massive, un plan d'égalité des territoires – pour 1 euro versé aux villes, il faut 1 euro pour les campagnes – et le transfert de nouveaux pouvoirs aux collectivités locales, notamment en matière de santé et de sécurité." Auprès d'Actu Hauts-de-Seine, il a par ailleurs confié vouloir allonger le calendrier scolaire de quatre semaines.

Denis Payre, ex-candidat

C'était l'inconnu du scrutin et l'invité de dernière minute. Denis Payre, 58 ans, entrepreneur, s'était lui aussi porté candidat. Il n'est cependant pas parvenu à atteindre son objectif, ne récoltant pas assez de signatures. Originaire de Lyon (Rhône), ce diplômé de l'ESSEC a multiplié les créations d'entreprises, à chaque fois avec succès. D'abord dans l'informatique dans les années 1990, puis dans le conseil quelques années plus tard, avant de se lancer dans la distribution de colis au début des années 2000. Désormais, il est à la tête d'une société basée sur une technologie de stockage d'énergie par l'eau.

Chef d'entreprise aux multiples succès, il lance en 2013 le mouvement "Nous citoyens", un parti social-libéral qui ne compte que quelques élus locaux et dont il quitte la présidence un an plus tard. En postulant à la primaire LR, Denis Payre voulait "sortir du Tout-Etat bureaucratique pour retrouver la sécurité, la prospérité et l'excellente éducative ; réparer les fractures territoriales et réunifier le pays ; réussir une transition énergétique acceptable socialement et économiquement".

Le premier tour du congrès se tiendra du mercredi 1er décembre 2021 (à partir de 8 heures) au jeudi 2 décembre 2021 (14 heures). Le second tour s'enchainera dès le vendredi 3 décembre 2021 (à partir de 8 heures) et se clôturera le samedi 4 décembre 2021 à 14 heures. Les résultats seront annoncés peu de temps après.

Les adhérents LR ayant opté pour le congrès fermé, des règles ont ainsi été établies pour pouvoir participer au vote. Seuls les adhérents des Républicains à jour de cotisation au 16 novembre pourront prendre part au scrutin. La cotisation est fixée à 30 euros (10 euros après déduction fiscale).

Un sondage réalisé par l'Ifop et publié dans le Journal du dimanche dimanche 30 octobre 2021 place Xavier Bertrand en tête des intentions de vote pour le congrès LR (34% des Français, 45% des sympathisants LR) et serait la personnalité de droite pour laquelle le plus d'électeurs serait susceptible de voter (39% / 72%). Au Congrès, il devancerait ainsi Valérie Pécresse (26%/23%), Michel Barnier (21%/26%), Philippe Juvin (10%/2%) et Eric Ciotti (9%/4%). L'enquête a été réalisée auprès de 1507 personnes.

Une grande enquête commandée par LR, et dévoilée fin septembre, donnae Xavier Bertrand légèrement devant la présidente de l'Ile-de-France Valérie Pécresse en termes de popularité en étant crédité de 53% contre 51% pour l'ancienne ministre. Par ailleurs, 40% des Français de droite font confiance à l'ancien ministre de la Santé pour agir sur la sécurité et le terrorisme (contre 21% à Valérie Pécresse et à Eric Ciotti), 39% sur la délinquance (contre 24% à Valérie Pécresse), 36% pour lutter contre l'immigration clandestine (contre 24% à Eric Ciotti et 22% à Valérie Pécresse), et enfin 35% en matière de santé (contre 30% à Valérie Pécresse). Le président des Hauts-de-France apparait aussi le mieux placé dans la course à la présidentielle, 71% des électeurs de droite le jugeant capable de battre Emmanuel Macron, contre 56% pour Valérie Pécresse et 38% pour Michel Barnier.

Du côté des parlementaires LR (députés et sénateurs confondus), la plupart (84) n'a pas encore fait son choix, selon une étude menée par France info. Xavier Bertrand obtiendrait le soutien de 52 d'entre eux, devant Michel Barnier (41), Valérie Pécresse (40), Eric Ciotti (6) et Philippe Juvin (1). L'ancien commissaire européen est par ailleurs plébiscité selon les résultats d'une enquête menée par le député LR Julien Aubert, qui le donne vainqueur devant Xavier Bertrand et Valérie Pécresse, après être arrivé en tête au premier tour.