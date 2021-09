Primaire LR : candidats, date, sondages... Tout savoir sur le scrutin

PRIMAIRE LR. Qui pour représenter la droite en 2022 ? Aux Républicains, la course interne est lancée pour obtenir le soutien du parti lors de l'élection présidentielle. Plusieurs candidats se sont déclarés pour la primaire, dont les modalités seront connues fin septembre.

Qui pour prendre la succession de Nicolas Sarkozy et François Fillon ? Pour la troisième fois de son histoire - après 2007 et 2016 -, Les Républicains (ex-UMP) devraient organiser une primaire pour désigner leur candidat à l'élection présidentielle 2022. Une élection interne qui fait déjà des remous. Car si plusieurs candidats ont annoncé participer au scrutin (lire plus bas), celui qui est le mieux placé dans les sondages refuse de s'y soumettre. Xavier Bertrand, président de la région Hauts-de-France, a toujours affiché son opposition à la primaire, tout en demandant le soutien de sa famille politique dans la course à l'Elysée.

Pour l'heure, l'ancien ministre récolterait le plus de voix en tant que candidat de la droite et du centre avec 15% des intentions de vote, devançant Valérie Pécresse (13%), Michel Barnier (9%), Eric Ciotti (6%), Philippe Juvin (5%) et Denis Payre (1%), tous candidats déclarés à la primaire. Toutefois, personne ne parviendrait à se hisser au second tour ni même bousculer Emmanuel Macron ou Marine Le Pen avec, au minimum, 7 points de retard sur la candidate du Rassemblement national et 9 sur le chef de l'Etat. Une situation impossible ?

Entre les achoppements sur la désignation du candidat et l'absence de dynamique autour d'une candidature LR (Xavier Bertrand stagne entre 14 et 18%, Valérie Pécresse autour de 14%), la droite semble au point mort. D'autant qu'avant même de faire campagne autour de celui qui représentera Les Républicains en avril 2022, cadres du parti et militants doivent voter pour déterminer celui qui briguera le palais au printemps prochain. Et là encore, aucun consensus ne se dégage. Mardi 14 septembre 2021 s'est tenue une réunion dans les hautes sphères de la rue de Vaugirard pour proposer deux scenarii : une primaire ouverte ou un congrès interne.

La première option consisterait à ouvrir l'élection du candidat du parti à tous les militants, adhérents et sympathisants "qui accepteront de figurer dans le fichier du vainqueur" a précisé au Monde Christian Jacob, patron des LR, et moyennant 2,50 euros après la signature d'une charte des "valeurs de la droite et du centre". Pour la seconde, il s'agirait de la désignation d'un chef de file via un congrès, c'est-à-dire que seuls les adhérents LR à jour de cotisation pourraient voter. Cette option pourrait faire rentrer Xavier Bertrand dans le rang de la compétition interne. Le mode de scrutin sera choisi par les militants lors d'un congrès le 25 septembre. Chez Les Républicains, l'heure est donc aux tractations et aux votes. La fumée blanche n'est pas près de sortir. D'autant que le spectre du déchirement de la primaire de 2016 plane au-dessus du parti.

Le calendrier de la primaire des Républicains n'a pas encore été établi. Il dépendra en effet du mode de scrutin désigné par les militants, appelés à le choisir samedi 25 septembre 2021. L'élection interne entrera ensuite dans une nouvelle phase.

Le mode de scrutin n'étant pas encore entériné, les règles de l'élection n'ont pas encore été établies. Cependant, en cas de primaire, cette dernière sera ouverte à tous les militants, adhérents et sympathisants du parti. Il faudra, pour voter, accepter de voir son nom apparaître "dans le fichier du vainqueur", signer une charte des "valeurs de la droite et du centre" et payer 2,50 euros. En cas de congrès, seul les adhérents LR à jour de leur cotisation pourront voter. Le scrutin pourrait être élargi à deux partis du centre droit : l'Union des démocrates indépendants (UDI), présidée par Jean-Christophe Lagarde, et Les Centristes (LC), parti présidé par Hervé Morin. La question doit encore être tranchée dans chaque camp.

Savoir quel candidat pourrait se hisser au second tour, découvrir lequel serait le plus apte à battre Emmanuel Macron ou Marine Le Pen dans le duel final, mesurer la popularité de chacun… autant de questions qui font l'objet d'un sondage commandé par Les Républicains auprès de l'IFOP et lancé le 30 août. L'institut de sondage doit interroger 15 000 personnes "se déclarant sympathisant d'un parti de droite" et tester les candidats déclarés à la primaire, ainsi que Xavier Bertrand. Les résultats seront dévoilés lundi 20 septembre 2021.

En dehors de cette demande maison, les divers candidats LR sont testés chaque semaine. Selon la dernière enquête Harris Interactive pour Challenges publiée mercredi 15 septembre, Xavier Bertrand recueille 15% des intentions de vote au 1er tour, Valérie Pécresse 13%, Michel Barnier 9%, Eric Ciotti 6%, Philippe Juvin 5% et Denis Payre 1%.

Du côté des parlementaires LR (députés et sénateurs confondus), la plupart (84) n'a pas encore fait son choix, selon une étude menée par France info. Xavier Bertrand obtiendrait le soutien de 52 d'entre eux, devant Michel Barnier (41), Valérie Pécresse (40), Eric Ciotti (6) et Philippe Juvin (1).

Xavier Bertrand

Après s'être retiré de la primaire de 2016 à la suite de sa victoire aux régionales de 2015 en Nord-Pas-de-Calais (alors qu'il avait annoncé sa candidature dès 2012 !), le patron des Hauts-de-France veut désormais aller jusqu'au bout de sa candidature à la présidentielle. Mais l'élu de 56 ans entend bel et bien représenter la droite et le centre, sans passer par la primaire. Il l'a martelé a plusieurs reprises, arguant que "ma primaire sera le scrutin régional des Hauts-de-France", région où il a été réélu en 2021 avec 52% des suffrages dans une triangulaire. Pour autant, "pas question de faire sans les partis politiques" a-t-il lancé, question de logistique... et de finances.

Si le micmac autour de sa candidature n'est pas encore résolu, Xavier Bertrand distille son programme au fil de ses prises de paroles. Parmi les mesures fortes, la mise en place de référendums nationaux et locaux, l'accélération de la décentralisation, le remplacement des conseillers départementaux et régionaux par un conseiller territorial unique, ramener la majorité pénale à 15 ans ou encore rétablir les courtes peines de prison.

Valérie Pécresse

Elle est celle qui pourrait perturber le plus Xavier Bertrand. Valérie Pécresse s'est portée candidate à la primaire le 22 juillet 2021, dans les colonnes du Figaro. "Je suis prête à être la première femme présidente de la République" avait-elle lancé. Une candidature "pour restaurer la fierté française" mais aussi "rompre avec dix ans de mauvais choix, de demi-mesures, d'indécisions et, en fin de compte, l'affaissement de notre pays."

Au programme de la présidente de la région Ile-de-France, une augmentation progressive des salaires nets durant le quinquennat pour arriver à une hausse globale de 10% nets via, notamment une baisse des cotisations ; une pension de retraite "digne, au moins égale au SMIC" ou encore une volonté de "remettre de l'ordre : un clandestin doit être renvoyé chez lui".

Michel Barnier

Le Monsieur Brexit vise l'Elysée. A 70 ans, et après avoir été à plusieurs reprises ministre de Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy, député français et européen, sénateur et même commissaire européen, Michel Barnier postule pour être le chef de file des Républicains à la présidentielle. Avec des propositions qui détonnent. Car cet habitué de Bruxelles veut "retrouver notre souveraineté juridique", pointant notamment du doigt la Cour de justice européenne, souhaite un moratoire sur l'immigration "de trois à cinq ans" et propose l'instauration d'une taxe carbone "aux frontières de l'Union européenne, immédiatement applicable à l'ensemble des produits importés."

Eric Ciotti

Incarner "un sursaut pour que la France reste la France". Voilà pourquoi Eric Ciotti a annoncé sa candidature à la primaire de la droite et du centre le 26 août, à l'avant-veille de sa rentrée politique dans son fief des Alpes-Maritimes dont il est député. L'élu de 55 ans se lance pour la première fois dans la course à la primaire. L'ancien président du conseil général souhaite alléger l'impôt sur le revenu, miser sur le nucléaire, inscrire "nos origines chrétiennes" dans la Constitution, abolir le droit du sol pour le remplacer par le droit du sang ou encore interdire le voile pour les mineurs.

Philippe Juvin

Médecin et politique ou politique et médecin ? Très médiatisé depuis le début de la crise du coronavirus, Philippe Juvin se lance dans la course à la primaire LR. Le chef des urgences de l'hôpital Georges-Pompidou à Paris et maire de La Garenne-Colombes (Hauts-de-Seine) s'est déclaré candidat le 26 juillet 2021 "parce que la crise nous oblige à tout changer. Il faut penser avec des méthodes, des visages et des parcours nouveaux" avait confié au Figaro celui qui est premier magistrat depuis 2001 (et conseiller municipal depuis 1983), ancien député européen (2009-2019) et ex-conseiller général des Hauts-de-Seine (2004-2009).

A 57 ans, le patron de la section départementale des Républicains a fixé son cap autour de trois grandes lignes : "une baisse d'impôts massive, un plan d'égalité des territoires – pour 1 euro versé aux villes, il faut 1 euro pour les campagnes – et le transfert de nouveaux pouvoirs aux collectivités locales, notamment en matière de santé et de sécurité." Auprès d'Actu Hauts-de-Seine, il a par ailleurs confié vouloir allonger le calendrier scolaire de quatre semaines.

Denis Payre

C'est l'inconnu du scrutin et l'invité de dernière minute. Denis Payre, 58 ans, entrepreneur, s'est lui aussi porté candidat. Originaire de Lyon (Rhône), ce diplômé de l'ESSEC a multiplié les créations d'entreprises, à chaque fois avec succès. D'abord dans l'informatique dans les années 1990, puis dans le conseil quelques années plus tard, avant de se lancer dans la distribution de colis au début des années 2000. Désormais, il est à la tête d'une société basée sur une technologie de stockage d'énergie par l'eau.

Chef d'entreprise aux multiples succès, il lance en 2013 le mouvement "Nous citoyens", un parti social-libéral qui ne compte que quelques élus locaux et dont il quitte la présidence un an plus tard. En posutlant à la primaire LR, Denis Payre veut "sortir du Tout-Etat bureaucratique pour retrouver la sécurité, la prospérité et l'excellente éducative ; réparer les fractures territoriales et réunifier le pays ; réussir une transition énergétique acceptable socialement et économiquement".