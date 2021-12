"DIRECT. Primaire LR : résultats surprises ? Le 1er tour du Congrès rend son verdict"

Les militants LR qui n'ont pas encore voté pour départager Valérie Pécresse, Xavier Bertrand, Philippe Juvin, Michel Barnier et Eric Ciotti disposent encore d'un peu plus d'1h30 pour se prononcer. Pour voter, il faut se rendre sur le site officiel créé pour le congrès LR ( sur cette page ), mais il faut être adhérent pour participer. Si vous ne parvenez pas à vous connecter, sachez que le parti Les Républicains ont pensé à un support en ligne et à un numéro de téléphone pour, le 0.805.69.16.43 (service et appel gratuits).

Et si elle devenait la première femme à représenter la droite à une élection présidentielle ? Veste rouge sur les épaules à chaque débat, Valérie Pécresse a cherché à se démarquer de ses concurrents masculins dans la course à l'investiture LR, affichant une candidature sérieuse et une image de bosseuse. Répétant son slogan de "dame de faire", son programme "2/3 Merkel, 1/3 Thatcher" pourrait séduire avec son "choc d'autorité", ses coupes dans les effectifs des fonctionnaires, sa retraite à 65 ans ou encore ses 10% nets en plus sur les salaires de moins de 3000 euros. Armée de sa veste rouge pour se démarquer, la présidente de la région Île-de-France vante son bilan local sous un air de première de la classe qui pourrait faire pencher la balance en sa faveur.

Il voulait s'imposer naturellement, sans passer par une quelconque primaire, ouverte ou fermée, il a finalement dû s'y plier. Xavier Bertrand a longtemps milité pour être intronisé comme le candidat de la droite et du centre pour la présidentielle sans passer devant les adhérents. Mais en l'absence d'un score élevé dans les intentions de vote au premier tour du scrutin élyséen, le président des Hauts-de-France a mené campagne dans les fédérations LR du pays et a défendu son projet au cours des quatre débats. Fin septembre, il avait lancé sur le plateau de France 2 : "Je suis celui qui peut porter ce changement. Vous pensez sérieusement que si je n’étais pas aujourd’hui le mieux placé... vous pensez que je serais devant vous ce soir pour vous expliquer mon projet ?" La réponse d'Anne-Sophie Lapix sur sa non-qualification au second tour dans les sondages l'avait laissé sans voix.

Avec son programme très à droite, Eric Ciotti s'est imposé dans le débat, avec le revers de la médaille indéniable : celui de ne pas faire l'unanimité. Le député des Alpes-Maritimes, s'il venait à remporter le congrès, ne serait pas soutenu par le maire LR de Saint-Etienne (Loire), comme il l'a affirmé au Progrès. Alors que le vainqueur devrait représenter la droite et le centre, "je ne lui apporterai pas mon soutien", a également assuré l'UDI François Sauvadet sur Public Sénat, tandis que le président du Nouveau centre Hervé Morin assurait sur France 2: "Si on veut avoir une chance de gagner, mieux vaut être avec Pécresse, Bertrand, Barnier, qu'avec Ciotti".

Alors que le premier tour se clôture ce jeudi à 14 heures, les adhérents seront à nouveau appelés à voter dès vendredi 8 heures. Un entre-deux tours très bref, volontairement voulu par les instances des Républicains, pour éviter les divisions. D'ailleurs, aucun débat n'est prévu entre les deux finalistes jeudi soir. "On n'a pas envie qu'il y ait du sang sur les murs. On ne veut pas de tractations, de couteaux sous la gorge, il faut que ça aille vite et bien", a affirmé mercredi le porte-parole du parti Gilles Platret sur BFMTV.

Car tout juste crédité de 6% d'intentions de vote au premier tour, l'ancien président des Alpes-Maritimes et député du 06 arriverait très loin derrière Emmanuel Macron, Eric Zemmour et Marine Le Pen, se faisant même doubler par Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot. Une perspective peu emballante chez LR. Ouest-France laisse ainsi entendre, ce jeudi, qu'une hypothèse serait à l'étude : "il pourrait se désister au profit de son concurrent ou de sa concurrente". Si le scénario serait "très étonnant", il "commence à circuler dans le parti" affirment nos confrères.

Une grande incertitude plane sur l'issue du premier tour du congrès des Républicains. Monté en puissance au fil de la campagne et porté par des débats au cours desquels ils s'est détaché, Eric Ciotti pourrait être la surprise de cette première phase de vote et se qualifier pour le second tour. Une éventualité qui n'est pas réfutée. "Ciotti va faire un très bon score", glissait au JDD un président de fédération. Mais un maire encarté LR s'interrogeait : "le problème, c'est s'il devait gagner. Qu'est-ce qu'il se passe ?"

L'image sera symbolique au regard du calendrier. Après avoir taclé les prétendants à l'investiture LR -"On me dit 'il faut aider le leader'... Mais si le leader a besoin d'être aidé, ce n'est pas un leader !", Nicolas Sarkozy s'affichera aux côtés d'Emmanuel Macron peu avant l'annonce des résultats. L'ex-chef de l'Etat est en effet convié à une cérémonie d'hommage européen à Valéry Giscard d'Estaing au Parlement européen de Strasbourg, un an jour pour jour après le décès de l'ancien président de la République. A-t-il voté avant de se déplacer ?

Plus l'heure de fermeture du scrutin se rapproche, plus le nombre de votants augmente. A 10 heures, le taux de participation au premier tour du congrès des Républicains s'élevait à 73,6%, a annoncé le parti. Cela représente environ 103 000 personnes, parmi les près de 140 000 adhérents.

Les adhérents LR se mobilisent depuis mercredi pour désigner celui ou celle qui les représentera à la présidentielle. Mercredi soir, Philippe Bas, chargé du contrôle du congrès LR et sénateur de la Manche, a assuré que la participation était de 64%, ce qui représente plus de 90 000 votants, selon ses dires sur Franceinfo .

Pour cette primaire fermée qui rassemble près de 140 000 adhérents, Les Républicains ont opté pour un vote entièrement en ligne. C'est via la plateforme Néovote, la même que celle utilisée pour la primaire EELV, que les suffrages sont enregistrés. Avant de pouvoir choisir son candidat, il faut montrer en patte blanche, en plus d'avoir adhéré avant le 16 novembre, comme l'a indiqué le président du parti, Christian Jacob : "chaque électeur doit fournir un numéro de portable, une adresse mail et une adresse postale pour pouvoir voter."

01/12/21 - 18:42 - Un résultat attendu.. et décisif ?

Que de turbulences ont traversé Les Républicains depuis ce 27 novembre 2016 et l'investiture de François Fillon comme candidat LR à la présidentielle. Deux mois plus tard, l'affaire Fillon était révélée par le Canard enchaîné, concernant des emplois présumés fictifs de son épouse Pénélope en tant qu'attachée parlementaire. Contre vents et marées, l'ancien Premier ministre est allé au bout pour échouer au premier tour, finissant derrière Emmanuel Macron et Marine Le Pen. S'en est suivie une dislocation progressive d'un parti pourtant au pouvoir pendant 17 ans avec, en point d'orgue, le fiasco François-Xavier Bellamy aux Européennes de 2019 et ses 8,48%, venant ponctuer une présidence décriée de Laurent Wauquiez. Depuis, sous la houlette de Christian Jacob, Les Républicains ont fait le dos rond, conservé mairies, départements et régions au fil des élections locales successives, avant de voir réapparaître certains qui avaient quitté le navire pour s'adonner à une ambition présidentielle, avec le soutien logistique et financier que cela nécessite. Les Républicains n'ont pas fermé la porte à Xavier Bertrand ni Valérie Pécresse, alors que seul Eric Ciotti était au Trocadéro aux côtés d'un François Fillon dans la tourmente.

Alors que 40% des Français n'ont pas entendu parler de la primaire des Républicains selon un sondage Yougov pour Linternaute, l'enjeu pour LR est de mettre sur le devant le scène une personnalité en mesure de devenir une figure politique de premier plan et capable de créer une émulation autour d'une offre politique empêchant la fuite des électeurs vers Emmanuel Macron ou Eric Zemmour. Ainsi, il s'agit par ce scrutin interne de définir la ligne que souhaite incarner le parti. Si les prétendants à l'investiture sont, dans l'ensemble, sur la même longueur d'ondes, des différences sont apparues, sur le plan économique ou sécuritaire. Alors qu'aucun favori ne se dégage, la candidature d'un vainqueur non-plébiscité pourrait avoir du mal à décoller, en dépit d'une union sacrée derrière le champion comme le souhaite le patron Christian Jacob. Mettre toutes les forces en présence derrière le leader, c'est l'objectif chez LR pour éviter une troisième défaite de rang à la présidentielle et tenter de retrouver un certain aura, perdu depuis la défaite de Nicolas Sarkozy en 2012.