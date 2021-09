Débat Zemmour - Mélenchon : "Faussaire", "haineux"... Ça chauffe déjà

ZEMMOUR / MELENCHON. Pour Jean-Luc Mélenchon, ce n'est pas vraiment un débat, mais plutôt un "combat". Sa confrontation avec Eric Zemmour devrait être animée ce jeudi soir, sur BFMTV.

Le débat organisé par BFMTV ce jeudi 23 septembre entre Eric Zemmour et Jean-Luc Mélenchon constitue un petit événement politique, personne ne peut raisonnablement le contester. Cette confrontation, compte tenu de la personnalité des protagonistes, a forcément une dimension sensationnaliste : elle promet des échanges vifs et il ne faut pas exclure quelques injectives lorsque le ton va monter. Jean-Luc Mélenchon, qui craignait que l'entrée en campagne d'Eric Zemmour change la nature de cette présidentielle - avec une surmédiatisation de ses propositions d'extrême droite -, a finalement accepté de lui offrir l'occasion de faire le show en prime time, face à lui, donc, un orateur de talent qui a une nette propension à perdre son sang froid.

Le patron de la France insoumise a tenu à se justifier, le 21 septembre, sur LCI. "Je vis ce débat comme un combat. Avec Monsieur Zemmour on a du lepénisme concentré, un concentré de haine", a-t-il avancé, rappelant qu'il connaît le polémiste depuis des décennies. Les deux hommes ont même par le passé entretenu des relations très cordiales - voire amicales - jusqu'au début des années 2010. "Je l'ai connu brillant commentateur (…) et puis je l'ai vu s'effondrer (…) il a une idée de l'histoire de France qui est sectaire", a ainsi insisté Jean-Luc Mélenchon, considérant qu'Eric Zemmour et ses soutiens sont "des gens qui propagent une doctrine qui conduit à la violence". "Il est d'extrême droite et incarne tout ce que j'ai toujours combattu (...) Il fait 300 pages de cancan pour dire du mal des musulmans". Et le candidat des insoumis à la présidentielle prévient déjà : "Je ne vais pas débattre avec Monsieur Zemmour, je vais me confronter à lui ! (...) Je peux rester toute la nuit, je suis inépuisable !"

Pour Jean-Luc Mélenchon, Eric Zemmour est un faussaire

"Mon opposition à Zemmour, le point d'entrée, c'est sa lecture de l'histoire de France. C'est un faussaire. Je ne veux pas le laisser s'approprier l'histoire de France comme ça. Je trouve ça insultant. Ce qu'il raconte n'a jamais existé", a confié Jean-Luc Mélenchon. à BFMTV. La chaîne indique que le député des Bouches-du-Rhône se prépare et compte bien lui apporter une contradiction à laquelle il n'est pas habitué. Éric Coquerel, camarade de Jean-Luc Mélenchon à l'Assemblée nationale, explicite auprès du média : "Il a envie de confronter Éric Zemmour et les images que ce personnage colporte. Qu'il soit candidat ou pas, manifestement ses idées marquent la campagne". Le patron des Insoumis ne disait pas autre chose, dans l'émission des Grandes Gueules, sur RMC, lundi. "Monsieur Zemmour est devenu l'intellectuel organique de la droite. C'est lui qui fournit les argumentaires à tout le monde. Il produit le principal liant de la droite : c'est la peur de l'autre, en racontant n'importe quoi sans contradicteur pendant des heures".

Le débat de BFMTV très cadré

BFMTV organise le débat entre Eric Zemmour et Jean-Luc Mélenchon ce jeudi 23 septembre à 20h45. Manifestement, la chaîne veut éviter que la discussion ne tourne au spectacle et ne s'enfonce dans un débat de sourds sur l'immigration et l'islam. Deux thématiques ont ainsi été choisies : "La France est-elle en danger ?", un chapitre durant lequel seront abordés les sujets de la sécurité, des relations internationales et de l'immigration. L'autre moitié de l'émission concernera des sujets sur lesquels Eric Zemmour a moins l'habitude de s'exprimer, puisqu'il sera question de pouvoir d'achat, d'écologie et de politique sociale. Une "cellule de fact checking" est activée pour l'occasion, "afin d'examiner les chiffres et les informations énoncés par les débatteurs" prévient BVFTM.