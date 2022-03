"Sondages sur la présidentielle 2022 : 1er tour, 2e tour... Dernier sondage et compilation des enquêtes"

SONDAGE PRESIDENTIELLE. A quelques jours du premier tour de l'élection présidentielle 2022, les sondages donnent Emmanuel Macron et Marine Le Pen en tête des intentions de vote. Retrouvez le dernier sondage et notre compilation des enquêtes.

Les sondages font partie d'une élection et la présidentielle 2022 ne fait pas exception. Décriées par certains observateurs pour leur propension à orienter l'opinion - désireuse de voter de manière efficiente et efficace -, les enquêtes d'intentions de vote se sont multipliées ces dernières semaines. De nombreuses photographies de l'opinion sont effectuées, publiées, commentés, avec des résultats parfois - marginalement - contradictoires alors que l'appel aux urnes pour désigner le locataire de l'Elysée approche. Deux candidats à cette élection présidentielle 2022 se détachent dans les sondages : Emmanuel Macron et Marine Le Pen, donnés nettement devant leurs rivaux au premier tour.

S'ils permettent de livrer une vision des opinions des Français à un moment donné, les différences de panels testés ainsi que les marges d'erreur à prendre en compte offrent un lot d'incertitudes sur la finalité des résultats. A noter également que si plusieurs instituts de sondages testent les intentions de vote, Linternaute propose également un grand baromètre effectué avec l'institut YouGov, et synthétise, sur cette page, les grandes tendances sondagières.

Les instituts de sondages qui publient des études d'intentions de vote (Ifop-Fiducial, Elabe, Harris Interactive, Ipsos Sopra Steria, BVA, Odoxa, Cluster 17) réalisent des "vagues" sur un modèle fixe, selon des méthodologies propres. Voici le dernier sondage effectué sur le premier tour de l'élection présidentielle 2022.

Tous les sondages effectués jusqu'à présent donnent Emmanuel Macron qualifié pour le second tour de l'élection présidentielle 2022, et tous le placent même depuis l'été 2021 en tête des intentions de vote.

Depuis quelques semaines, tous les sondages donnent en deuxième position Marine Le Pen, la candidate du Rassemblement national. L'institut Harris Interactive a placé Eric Zemmour devant la présidente du parti d'extrême droite à quelques reprises en octobre, tout comme Ipsos pour Le Monde, fin octobre et Ifop Fiducial pour LCI et Le Figaro début novembre. Valérie Pécresse a profité d'une dynamique sondagière forte en décembre, elle apparaît désormais loin du second tour de l'élection présidentielle.

Les instituts de sondage testent plusieurs hypothèses lors d'une même enquête, les résultats des sondages évoluent donc en fonction des personnalités testées, avec des effets sur les candidatures des autres formations politiques.

Dans l'éventualité d'une confrontation de second tour à l'élection présidentielle entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron, tous les sondages effectués jusque-là donnent Emmanuel Macron vainqueur.

Dans l'éventualité d'un second tour opposant Emmanuel Macron à Valérie Pécresse, candidate de la droite, encore une fois Emmanuel Macron est donné en position de remporter l'élection présidentielle.

Tous les sondages d'intention de vote donnent le chef de l'Etat dans la meilleure des positions possible pour un chef de l'Etat en exercice. Le baromètre politique de Linternaute.com, effectué avec YouGov, donne du crédit à la perspective de voir Emmanuel Macron jouer les tout premiers rôles durant cette élection présidentielle. Selon notre sondage, aucun rival n'apparaît, aux yeux des Français, en mesure de faire un meilleur président de la République.

Rappelons que les sondages ne constituent en rien un pronostic sur les résultats à venir en avril 2022 : ces enquêtes permettent de mesurer les rapports de force et de prendre le pouls de l'opinion à un instant donné. Les dynamiques de campagne et les faits d'actualité qui ponctuent les quelques mois avant l'élection font souvent évoluer les intentions de vote et l'avis des Français sur ce vote.