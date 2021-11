Débat LR : date, chaîne, sujets... tout ce qu'il faut savoir

DEBAT LR. Le premier des quatre débats entre les candidats à l'investiture des Républicains aura lieu lundi 8 novembre 2021. L'organisation du rendez-vous est déjà ficelée. Ce qu'il faut savoir.

Après les déclarations d'intention et la course aux parrainages, l'heure est désormais au grand oral. Ou plutôt, aux grands oraux. Les cinq candidats à l'investiture des Républicains pour l'élection présidentielle 2022, officialisés jeudi 4 novembre, vont en effet défendre leur projet et confronter leurs points de vue en face-à-face et publiquement lors quatre débats télévisés avant le premier tour du congrès, à l'image de ce qui avait été fait lors de la primaire de 2016 (trois débats avant le premier tour et un débat d'entre-deux tours). Michel Barnier, Xavier Bertrand, Eric Ciotti, Philippe Juvin et Valérie Pécresse se retrouveront pour la première fois en plateau lundi 8 novembre 2021 devant les caméras de LCI, en partenariat avec Le Figaro et RTL.

L'occasion pour eux de présenter leurs propositions et d'essayer de faire pencher la balance en leur faveur, alors que Xavier Bertrand serait le candidat de droite récoltant le plus de voix au premier tour du scrutin élyséen. Mais, porté par de nombreux soutiens d'élus LR (il a récolé le plus de parrainages avant le congrès), Michel Barnier pourrait bien se faire connaître du grand public avec l'ambition de conforter sa progression croissante depuis plusieurs jours. Valérie Pécresse tentera elle aussi de jouer des coudes pour se démarquer, tandis qu'Eric Ciotti et Philippe Juvin devraient essayer de se frayer un chemin au milieu du trio de tête. Les contours de l'organisation ont déjà été défini entre les organisateurs du débat et les équipes de campagne des candidats. De quoi vont-ils parler ? Quels sera l'ordre de passage ? Voici comment se déroulera ce premier rendez-vous.

Le premier des quatre débats entre les candidats à l'investiture LR sera à suivre sur LCI. L'émission débutera à 20h45 et devrait durer environ deux heures. Elle sera animée par les deux présentateurs vedettes de la chaîne d'info en continu du groupe TF1, Ruth Elkrief et David Pujadas.

Entre le timing restreint et le nécessaire respect d'un temps de parole équitable (et minimum pour dérouler ses idées), impossible d'aborder tous les thèmes inhérents à une campagne présidentielle. Ainsi, quatre grands sujets seront abordés tour à tour par les cinq candidats : le pouvoir d'achat, l'immigration, la sécurité et l'international. Chaque thème sera abordé pendant vingt minutes. Chaque candidat aura donc quatre minute pour s'exprimer.

Oui. Un tirage au sort a été effectué pour déterminer qui prendra la parole en premier sur chaque question, qui le suivrait et lequel fermera la marche. Le hasard a fait qu'Eric Ciotti ouvrira le bal, avant que Philippe Juvin ne s'exprime, talonné par Michel Barnier et Valérie Pécresse, Xavier Bertrand clôturant les discussions.

Après ce premier débat, Michel Barnier, Xavier Bertrand, Eric Ciotti, Philippe Juvin et Valérie Pécresse débattront à nouveau à trois reprises : le dimanche 14 novembre sur BFMTV/RMC à 20h45, le dimanche 21 novembre sur CNews/Europe 1 et le mardi 30 novembre sur France 2/France Inter à 21h05.