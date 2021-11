DIRECT. Débat LR sur France 2 : ultime confrontation, les cartes rebattues ?

DEBAT LR. Ce mardi 30 novembre, les candidats à l'investiture LR s'affrontent dans un ultime débat, organisé par France 2. Les adhérents Les Républicains, eux, votent pour les départager dès ce mercredi.

En direct

Recevoir nos alertes live !

16:16 - Avant le débat Xavier Bertrand très confiant Le président des Hauts-de-France s'est montré très sûr de lui tout au long de la campagne. Au Figaro, il assure avoir été au contact de nombreux militants, ce qui pourrait jouer en sa faveur, alors qu'il avait quitté le parti en 2017. "J’ai beaucoup aimé cette campagne, j’ai fait près de 55 déplacements et plusieurs visioconférences. Au total, j’aurai rencontré 14.000 adhérents. J’ai le sentiment d’avoir pu expliquer mes propositions, d’avoir montré la force de mon projet et ma volonté. On a des différences entre les candidats, sur nos parcours et nos propositions, mais la campagne n’a jamais tourné à l’affrontement. On forme une équipe forte et prête à gouverner" assure-t-il au journal.

16:02 - Pécresse soutenue par 1300 élus le jour du dernier débat C'est ce qu'on appelle le sens du timing : Valérie Pécresse va pouvoir mettre en avant ce soir lors du débat LR la prise de position de 1300 élus qui appellent à voter pour elle, à partir de demain, à la primaire LR. Parmi les signataires, on retrouve députés, eurodéputés et sénateurs (dont Brice Hortefeux, Roger Karoutchi ou Guillaume Larrivé), mais aussi des maires, conseillers municipaux, départementaux et régionaux. "Parce qu'elle est une femme d'expérience, dont les Français connaissent l'engagement sans faille au service de l'État ;

Parce que, plus que jamais, nous avons besoin de remettre de l'ordre dans la rue et dans les comptes publics ; Parce qu'elle a le courage de dire et la volonté de faire ;

Parce qu'elle a fait la preuve de sa compétence dans l'action, de sa capacité à mener des réformes ambitieuses et à rassembler toutes les forces vives que compte une région comme l'Ile-de-France [...] Nous soutenons sans réserve la candidature de Valérie Pécresse" peut-on lire dans le document consulté par Le Figaro.