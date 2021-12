Vox Populi : à quoi devrait ressembler le parti d'Eric Zemmour ?

VOX POPULI. Désormais officiellement candidat à l'élection présidentielle de 2022, Eric Zemmour doit annoncer l'organisation de son parti politique ce dimanche 5 décembre 2021, à l'occasion de son premier meeting en tant que candidat, à Villepinte (Seine-Saint-Denis).

Officiellement candidat à la présidentielle depuis ce mardi 30 novembre, Eric Zemmour tient son premier meeting politique en tant qu'aspirant président de la République ce dimanche 5 décembre 2021. L'occasion de dévoiler nom, logo, organisation et site Internet de son futur parti, lui qui s'est lancé dans la bataille en dehors de toute famille politique. Le Parisien révélait le 2 décembre plusieurs informations. Entre autres, l'adhésion au parti coûterait 30 euros - avec des tarifs adaptés pour les jeunes, les membres d'honneur, etc. - et 2 millions de tracts et 500 000 affiches de campagnes seraient distribués ou collés dès lundi 6 décembre. Surtout, c'est la composition du futur parti politique qui est attendue : si le nom de Sarah Knafo, plus proche conseillère du désormais candidat, revient énormément depuis le début de la campagne de l'ex-chroniqueur du Figaro, de nombreux autres patronymes gravitent autour d'Eric Zemmour et seront probablement intégrés à l'organigramme du parti.

Par ailleurs, la formation veut se déployer dans toute la France et présenter des candidats aux législatives dans les 577 circonscriptions, "selon une règle des trois tiers", indique le quotidien régional : "un tiers de candidats venus des rangs de LR, un tiers du RN et un autre d'horizons différents et de la 'société civile'", précise-t-il encore. Des coordinateurs régionaux sont également déjà mis en place. Pour la grande majorité, ce sont d'anciens élus Rassemblement National (RN), mais la formation est aussi parsemée à l'échelle régionale de quelques élus Les Républicains (LR).

Pour pouvoir légitimer une candidature, les prétendants à l'Élysée ont besoin d'un parti. Bien que le nom du parti soit jalousement gardé, nos confrères d'Europe 1 indiquaient il y a quelques semaines qu'il pourrait être nommé "Vox Populi" (NDLR, "La voix du peuple", selon la locution latine). Un nom qui n'est pas sans rappeler celui du parti de la droite conservatrice espagnole "Vox", en pleine ascension.

Le lancement du parti en bonne et due forme aura lieu ce dimanche 5 décembre 2021, à l'occasion du premier meeting politique d'Eric Zemmour à Villepinte (Seine-Saint-Denis).

La composition officielle de la formation politique d'Eric Zemmour devrait avoir lieu lors de son premier meeting politique en tant que candidat à l'élection présidentielle de 2022, qui aura lieu à Villepinte (Seine-Saint-Denis) ce dimanche 5 décembre. Si aucun nom n'a, jusqu'ici, fuité, certaines personnes sont fortement pressenties pour faire partie de l'organigramme du parti. Ainsi, parmi les soutiens proches du polémiste, le nom de Sarah Knafo est celui qui revient le plus. Cette jeune énarque de 28 ans est la plus proche conseillère et la directrice de campagne du polémiste, "celle qui recrute les collaborateurs, organise ses rencontres et son agenda, part à la recherche de parrainages auprès des élus locaux", précise LCI. Tour à tour directrice de campagne, stratège, directrice de la communication, conseillère spéciale et plume du candidat, elle était aux commandes de toute la campagne de celui qui vient de se déclarer candidat aux présidentielles.

Olivier Ubéda, le directeur national des événements d'Eric Zemmour, pourrait également être de la partie. Ancien collaborateur de personnalités de la droite française comme Alain Juppé ou Rachida Dati, il s'est occupé de l'organisation et de la communication des meetings Nicolas Sarkozy et de l'ex-ministre de la culture Franck Riester. Julien Madar fait également potentiellement partie de l'organisme de la formation politique. Responsable de la levée de fons pour la candidatures d'Eric Zemmour, il a tour à tour soutenu Nicolas Sarkozy et Emmanuel Macron, avant de se tourner vers le polémiste. Avec le discret Jonathan Nadler, coordinateur depuis deux ans du pôle programme d'Eric Zemmour et Sarah Knafo, ils forment, à eux quatre, ceux qui sont désignés comme les "quatre mousquetaires" d'Eric Zemmour, selon Le Figaro. Ces quatre conseillers feront donc très probablement partie de l'organigramme de la formation politique du désormais candidat.

Samuel Lafont, son responsable de communication numérique, est aussi cité parmi les pressentis membres du parti à venir. Ancien membre de la campagne de François Fillon en 2017, il est par ailleurs militant au Printemps français, un mouvement dissident de La Manif pour Tous. Il a encouragé ses 33 000 abonnés Twitter à soutenir l'écrivain en relayant ses messages ou en diffusant les affiches de sa campagne.

Stanislas Rigault, le président de "Génération Z", sera peut-être également sur la liste. Louis Marenaud, un communicant politique, en charge des événements et déplacements, Paul Rougeron, ancien étudiant des Arts et Métiers chargé des opérations, Johanna Humphrey, chargée de l'organisation logistique de la campagne, sont tout autant de noms que l'on pourra entendre ce dimanche lors de l'annonce de la composition du parti. Mais ce n'est pas tout. Antoine Diers est également une figure qui prendra potentiellement encore plus d'ampleur. Il s'agit du porte-parole des Amis d'Éric Zemmour - association créée et présidée par François Miramont qui jouera sans doute un rôle important dans la composition du parti - que l'on voit souvent sur des plateaux où il défend le potentiel candidat à l'élection présidentielle. C'est grâce à Sarah Knafo, qu'il a rencontrée lorsqu'il militait à l'UNI, qu'il a été introduit dans ce cercle politique. Il a également défilé avec La Manif pour tous.

Michel Loussouarn, un ancien militaire, serait quant à lui chargé de s'occuper "d'organiser le maillage territorial", selon LCI. Enfin, les noms de Gilbert Payet est aussi évoqué par nos confrères. Il est "le responsable financier et juridique de la campagne", également recruté par Sarah Knafo.