Alain Griset : le ministre démissionne, qui est Jean-Baptiste Lemoyne, son remplaçant ?

Suite à sa condamnation à une peine de prison avec sursis pour "déclaration incomplète ou mensongère de sa situation patrimoniale", le ministre délégué aux PME, Alain Griset, a démissionné. L'Élysée a annoncé le nom de son remplaçant : il s'agit de Jean-Baptiste Lemoyne.

Sommaire Alain Griset démissionne Alain Griset Condamné Qui est Jean-Baptiste Lemoyne ?

[Mis à jour le 8 décembre à 19h15] L'Élysée n'aura pas mis beaucoup de temps à réagir. Alors qu'Alain Griset a démissionné dans l'après-midi de son poste de ministre délégué aux PME (Petites et moyennes entreprises), ce mercredi 8 décembre, un remplaçant a d'ores et déjà été annoncé. Il s'agit de Jean-Baptiste Lemoyne. Jusqu'ici secrétaire d'État chargé du Tourisme, des Français de l'étranger et de la Francophonie, il est, depuis septembre 2014, sénateur de l'Yonne. Apparenté Les Républicains lors de sa première élection à cette fonction, il avait rejoint le gouvernement d'Edouard Philippe en juin 2017. Il occupait alors le poste de secrétaire d'État auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères.

Alain Griset démissionne

Le retrait d'Alain Griset est intervenu moins de deux heures après l'annonce de sa condamnation pour "déclaration incomplète ou mensongère de sa situation patrimoniale". Pour rappel, il était reproché au ministre de ne pas avoir déclaré une partie de son patrimoine et de ses intérêts à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, en août 2020. Plus tôt dans la journée, aux alentours de 15 heures, l'ancien minsitre avait publié un communiqué de presse, reproduit ici-même : "Ce jour la 11ème chambre du tribunal judiciaire de Paris a condamné Alain Griset à une peine d'emprisonnement de 6 mois avec sursis et 3 ans d'inéligibilité également avec sursis pour déclaration incomplète de sa situation patrimoniale. Il a immédiatement fait appel de cette décision. Alain Griset a donc remis sa démission en tant que membre du Gouvernement au Président de la République et au Premier ministre. Alain Griset remercie le président de la République et le Premier ministre de l'avoir nommé en tant que ministre délégué chargé des Petites et Moyennes Entreprises depuis juillet 2020. Depuis lors, il s'est attaché, auprès du Premier ministre et de ses collègues, à mener à bien la mission qui lui a été confiée au service des artisans, des commerçants et des entrepreneurs français qu'il a eu à cœur d'accompagner pendant toute sa vie professionnelle. Son engagement a été total durant ces 18 mois".

Alain Griset condamné

Ce mercredi 8 décembre, les juges du tribunal correctionnel de Paris avaient sans grande surprise condamné Alain Griset pour "déclaration incomplète ou mensongère de sa situation patrimoniale", à 6 mois de prison avec sursis et 3 ans d'inéligibilité avec sursis. Une peine de 10 mois de prison avec sursis avait été auparavant requise. Le ministre délégué chargé des petites et moyennes entreprises s'attendait à être reconnu coupable, il avait même évoqué son avenir politique sur France Info en septembre, avant les réquisitions du parquet. "Je ne pense pas que j'ai manqué au rendez-vous que m'a fixé le président de la République. Je continuerai tant que le président me fait confiance sur ce travail", avait-il indiqué, lorsqu'on lui demandait s'il démissionnerait en cas de condamnation.

Alain Griset avait donc mis son avenir entre les mains d'Emmanuel Macron, qui a très probablement donné quelques consignes. C'est la première fois qu'un ministre en exercice est condamné par un tribunal correctionnel, pour manquement auprès de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP), créée sous l'impulsion de François Hollande durant son mandat de président. L'actuel locataire de l'Elysée était face à une certitude : si Alain Griset restait à ses fonctions, la HATVP en serait sortie affaiblie, tout comme l'exigence d'exemplarité des ministres. Alain Griset a fait savoir qu'il allait interjeter appel, mais a officiellement présenté sa démission.

Alain Griset a été condamné pour avoir effectué une déclaration incomplète de son patrimoine, en août 2020, à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Les juges ont considéré qu'il a intentionnellement dissimulé la détention d'un plan d'épargne en actions de 171 000 euros et des participations à la Française des jeux et à Natixis. Le ministre n'avait pas non plus déclaré 130 000 euros, appartenant à la Confédération nationale de l'artisanat des métiers et des services (Cnams) du Nord, que dirigeait Alain Griset. "J'ai été mal conseillé", s'est défendu le ministre devant le tribunal, pointant la responsabilité de ses comptables et des "sachants qui ne (lui) disaient rien".

Qui est Jean-Baptiste Lemoyne ?

Ce mercredi 8 décembre au soir, l'Élysée a annoncé qui est le remplaçant d'Alain Griset. Il s'agit de Jean-Baptiste Lemoyne. Jusqu'ici secrétaire d'État chargé du Tourisme, des Français de l'étranger et de la Francophonie, il est, depuis septembre 2014, sénateur de l'Yonne. Apparenté Les Républicains lors de sa première élection à cette fonction, il avait rejoint le gouvernement d'Edouard Philippe en juin 2017. Il occupait alors le poste de secrétaire d'État auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères.