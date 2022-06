"Résultat d'Aymeric Caron aux législatives 2022 : score fleuve surprise pour l'ex-journaliste"

CARON. Aymeric Caron, candidat dans la 18e circonscription de Paris, a rencontré un joli succès au 1er tour des législatives Le journaliste et écrivain, qui se présente sous la bannière de la Nupes, arrivera en force au 2e tour.

[Mis à jour le 12 juin 2022 à 01h04] Joli coup pour Aymeric Caron. L'ancien chroniqueur de Laurent Ruquier, faisait notamment face au député sortant Pierre-Yves Bournazel pour ce premier tour des élections législatives dans la 18e circonscription de Paris et a nettement devancé le candidat Ensemble ! selon les résultats publiés ce dimanche par le ministère de l'Intérieur. Avec 45,05% des suffrages, Aymeric Caron devance Pierre-Yves Bournazel crédité de 35,57%. Les deux candidats se retrouveront dimanche 19 juin pour le 2e tour.

Dans un entretien accordé au Parisien le 4 mai dernier, Aymeric Caron avait annoncé se présenter en tant que membre du mouvement la Révolution écologiste pour le vivant (REV), qu'il préside depuis quatre ans, mais briguant ce poste sous les couleurs de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, initiée par LFI et EELV et rejointe par le PS et le PCF à l'issue de longues négociations. En adéquation avec le programme de L'Avenir en commun, cet antispéciste militant s'est rapproché d'EELV, parti duquel il avait pourtant souhaité se distancier en pensant REV comme une alternative.

Au lendemain d'une présidentielle qui a porté Jean-Luc Mélenchon à 22% des voix au premier tour, la gauche française cherche à se réinventer pour faire des législatives un "troisième tour" décisif. A ce titre, des élus de tous les bords de la gauche ont été répartis dans les circonscriptions du territoire. C'est le cas d'Aymeric Caron, fondateur du mouvement Révolution écologique pour le vivant, lancé en 2018. En se présentant, il a rejoint la Nouvelle union populaire qui voit le jour, EELV, le PS et le PCF ayant récemment accepté une alliance avec les Insoumis. C'est pour lui l'occasion de s'engager pour les idées qu'il défend, comme le véganisme et l'antispécisme. Mais aussi une manière de combattre tout ce qu'il exècre, du productivisme au libéralisme qui "prend plus à la plante que ce qu'elle peut générer", comme il le confiait dans une interview accordée au Parisien.

Cette entrée en politique fait donc sens pour lui : "C'est un prolongement assez logique de mon parcours où je suis passé du journalisme au journalisme engagé, puis à l'écriture de livres où j'aborde des projets de société que je veux porter aujourd'hui sur le plan législatif", avait-il expliqué. Il a également révélé avoir conclu cet accord "il y a plusieurs mois", assurant que d'autres candidats issus de son mouvement d'écologie radicale tenteraient leur chance dans d'autres circonscriptions françaises. Il figure aujourd'hui parmi la liste des candidats dans la 12e circonscription de Paris.

Quelles sont les convictions politiques d'Aymeric Caron ?

Militant de la cause animale, Aymeric Caron ne cache pas ses engagements politiques. Végan, le journaliste publie dès 2013 "No Steak", un essai sur le rapport entre l'Homme et la viande. En 2016, il publie également "Antispéciste : réconcilier l'humain, l'animal, la nature". En 2018, il fonde le mouvement écologiste Révolution écologique pour le vivant (REV) qu'il veut comme une alternative à Europe Ecologie Les Verts. A ses yeux, l'homme est le "seul animal" qui a le "droit de vie et de mort sur les autres espèces". En ce sens, il a donc une "énorme responsabilité qui lui incombe, celle de préserver le vivant", comme il l'expliquait lors de son interview pour Thinkerview (retranscrite par le média Soulution). Anticapitaliste et anticonsumériste, Aymeric Caron prend également position pour les droits des minorités et milite notamment pour le mariage pour tous. Il partage en outre les points de vue de la Nupès sur l'urgence sociale et l'inclusivité politique.

Le mardi 3 mai, une vidéo d'Aymeric Caron devient virale sur les réseaux sociaux. Il s'agit d'un extrait de son passage à C à vous en 2017 réapparu sur Twitter. La présentatrice citait un passage de son livre "Utopia XXi" (paru en 2017), dans lequel il écrivait "Le citoyen inculte et irresponsable n'aura plus voix au chapitre" ; sur le plateau, il rétorquait en parlant du "permis de voter". Il avait développé sa pensée : "La société décide de qui peut être médecin, qui peut être avocat. Nous avons, nous-mêmes, crée des instances qui avec des sages, avec les plus avisées des personnes de chacun de ces domaines pour ensuite donner des diplômes aux uns et autres. De la même manière c'est la société qui décide qui peut conduire une voiture".

Cet extrait, qui a très vite circulé sur les réseaux sociaux, a suscité de vives réactions, en particulier à l'extrême-droite, avec des personnalités comme Gilbert Collard ou Florian Philippot qui ont insisté sur l'aspect anti-démocratique et élitiste d'une telle proposition. Aymeric Caron 'est expliqué au micro de Sud Radio le 4 mai, expliquant qu'un tel permis n'était "pas du tout une mesure" qu'il porterait dans le cadre de sa candidature au nom de la Nouvelle union populaire. Il s'est justifié en décrétant qu'il estimait que le critère de l'âge, "seule législation" autour du droit de vote, était "trop limitatif".

Aymeric Caron est un journaliste et écrivain français né le 4 décembre 1971 à Boulogne-sur-Mer en France. Après son baccalauréat, il se rend un an à Amsterdam puis intègre l'Ecole supérieur de journalisme (ESJ) de Lille en 1995. Deux ans plus tard, il enchaîne les petits boulots pour les chaînes de télévision TF1, LCI ou encore France 3. C'est en 1998 qu'il entre chez Canal+ où, en tant que reporter, il se rendra sur différents théâtre d'opération dont le Kosovo, l'Afghanistan ou encore l'Irak. En 2001, il intègre la rédaction conjointe de Canal et iTélé, fusionnées par le groupe Canal pour des raisons de coûts. Plus tard, il anime les week-ends la plage de 8 heures à 10 heures de 2006 à 2008 avant de quitter la chaîne d'information en continu.

C'est à la radio qu'il poursuit sa carrière journalistique, chez Europe 1 plus précisément où il remplace dès l'été 2009 Marc-Olivier Fogiel le temps de ses congés matinaliers. Il présente dès la rentrée 2009 la matinale des week-ends. En 2010, il devient joker de Jean-Marc Morandini pour son émission Le Grand Direct des Médias. Il quitte Europe 1 en 2011 et fait un bref passage sur la chaîne Direct 8.

En 2012, il rejoint Laurent Ruquier dans son émission On n'est pas couché où il devient chroniqueur et, avec Léa Salamé, prend donc la relève d'Audrey Pulvar et de Natacha Polony. Souvent critiqué dans son rôle de chroniqueur, comme bon nombre de ses prédécesseurs, il est remplacé par Yann Moix à la rentrée 2015. En 2018, il fonde le mouvement écologiste Révolution écologique pour le vivant (REV) qu'il veut comme une alternative à Europe Ecologie Les Verts.