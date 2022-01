DIRECT. Primaire populaire : les résultats dévoilés ce dimanche, une grosse surprise ?

PRIMAIRE POPULAIRE. Ce dimanche 30 janvier, c'est le grand jour ! Les inscrits à la Primaire populaire ont jusqu'à 17 heures pour voter. Les résultats seront dévoilés à 19 heures.

15:57 - Plus de 100 000 personnes n'ont toujours pas voté A 2h30 de la clôture des votes, plus de 100 000 inscrits n'avaient toujours pas voté à 15 heures selon les derniers chiffres des organisateurs. Ainsi, seuls 355 000 personnes sur 466 000 inscrits ont joué le jeu de la Primaire populaire. 14:40 - Adrien Quatennens tacle la Primaire populaire Invité sur le plateau de Franceinfo ce dimanche midi, le député La France insoumise Adrien Quatennens a taclé la Primaire populaire : "Cette histoire n'est pas très sérieuse à 70 jours d'une élection présidentielle." Et d'ajouter : "Nous on est parti en campagne en novembre 2020, parce qu'une campagne électorale ça n'est pas ni une opération éclair de séduction, ni une formalité administrative. Ancrer un programme dans la durée ça demande du temps, d'aller voir les gens." Pour rappel, Jean-Luc Mélenchon a demandé aux organisateurs de retirer son nom des candidats à ce processus, sans succès. 13:50 - 336 000 personnes ont voté pour la Primaire populaire Sur les 460 000 inscrits, 336 000 ont voté à 12 heures annoncent les organisateurs. ces derniers rappellent qu'il ne reste que quelques heures pour exprimé sa voix et "désigner ensemble la campagne que nous soutiendrons pour gagner la présidentielle". 12:55 - Un conseil du rassemblement de la gauche en formation ? La journaliste Nina Jackowski a annoncé sur son compte Twitter qu'"un courrier appelant à la fondation du "Conseil du Rassemblement de la gauche sociale et écologique" dès lundi, au lendemain des résultats du vote, a été envoyé à tous les partis de gauche."

Un courrier appelant à la fondation du "Conseil du Rassemblement de la gauche sociale et écologique" dès lundi, au lendemain des résultats du vote, a été envoyé à tous les partis de gauche. — Nina Jackowski (@Nina__Jacks) January 29, 2022 11:59 - Combien y-a-t-il de candidats ? Le système de parrainages de la Primaire populaire a donc permis de définir, au final, sept personnalités en mesure, selon les votants, de porter le socle commun défini à l'élection présidentielle. Plusieurs politiques de premier plan ont été nommés, quand d'autres acteurs moins connus ont également été intégrés à la liste des personnalités pour lesquelles voter (sans qu'ils en soient nécessairement candidats). Il s'agit d' Anna-Agueb Poterie, Anne Hidalgo, Yannick Jadot, Pierre Larrouturou, Charlotte Marchandise, Jean-Luc Mélenchon, Christiane Taubira. 11:18 - Les résultats seront annoncés à 19 heures Les résultats de la Primaire populaire seront annoncés ce dimanche 30 janvier à 19 heures. Les quelque 460 000 inscrits ont jusqu'à 17 heures pour exprimer leur vote sur la plateforme en ligne. 29/01/22 - 20:59 - Combien d'inscrits ont voté ? Sur le compte Twitter de la Primaire populaire, les organisateurs se sont félicités du nombre de votants actualisé à 10 heures ce samedi 29 janvier. Ainsi, 215 000 inscrits ont exprimé leur vote pour le moment. Pour rappel, tous les inscrits ont jusqu'à ce dimanche à 17 heures pour voter. 29/01/22 - 20:30 - En jeu à l'issue de la Primaire populaire : la signature du contrat de rassemblement Sur leur compte Twitter, les organisateurs de la Primaire populaire ont rappelé le déroulé des évènements après que le candidat issu de leur processus sera désigné, et de rappeler : "Cela dépendra de sa volonté de signer notre contrat de rassemblement."



???? Dimanche à 19h, nous connaitrons le ou la vainqueure du vote d'investiture de la #PrimairePopulaire. Que se passera-t-il ensuite ?

???? Cela dépendra de sa volonté de signer notre contrat de rassemblement, que vous trouverez ici : https://t.co/yteL4rcN89 pic.twitter.com/ozpP8WKZhE — La Primaire Populaire (@PrimairePop) January 29, 2022 29/01/22 - 20:29 - Comment s'organisera l'union à l'issue de la Primaire populaire ? Après l'annonce des résultats, le candidat désigné vainqueur pourra se rendre au QG parisien de la Primaire populaire à partir de 21h et jusqu'au lendemain pour être officiellement investi par le vote de l'initiative citoyenne. Cette investiture ne pourra être validée que si le candidat signe "le contrat de rassemblement" qui oblige le candidat à mener l'union de la gauche dans les conditions prévues par les organisateurs de la Primaire populaire. Si le candidat victorieux accepte de représenter l'union de la gauche et le socle commun, des discussions pourraient être entamées pour affiner les conditions de l'union. 29/01/22 - 19:25 - Quand peut-on voter pour la Primaire populaire ? Depuis ce jeudi 27 janvier à 10 heures, le vote, 100 % numérique, est ouvert et se clôturera dimanche 30 janvier à 17 heures. 29/01/22 - 18:36 - Qu'est ce que la Primaire populaire ? (3) Elles avaient ensuite jusqu'à fin novembre pour dire si elles souhaitaient participer ou non à la primaire. "Elles n'ont pas été assez nombreuses à s'engager dans le processus. Nous avons donc, avec validation de nos signataires par une consultation massive, choisi de continuer le projet sous la forme d'une investiture citoyenne, avec ou sans l'accord des candidats et candidates", précise l'organisation. Le 15 janvier 2022, la liste définitive des noms retenus a été annoncée. 29/01/22 - 17:47 - Qu'est ce que la Primaire populaire ? (2) Depuis l'émergence du projet, 300 000 personnes ont adhéré à l'initiative d'une Primaire populaire, des noms de personnalités susceptibles de porter un tel programme ont été proposés, avec ou sans leur validation. Un système de parrainages a alors été mis en place jusqu'au 11 octobre, date à laquelle 10 personnalités (5 hommes et 5 femmes) ont été désignées après avoir reçu le plus de parrainages. 29/01/22 - 17:27 - Comment sera désigné le vainqueur ? Lors du dépouillement, les organisateurs noteront quelle mention a été attribuée majoritairement (dans plus de 50% des votes) à chaque candidat. Un classement sera ensuite établi selon la position, dans la hiérarchie, de la mention attribuée. Si deux personnes ont la même mention majoritaire en tête, celle avec le plus de pourcentage sera classée devant l'autre. C'est ainsi que sera désigné le vainqueur. 29/01/22 - 17:01 - Qu'est ce que la Primaire populaire ? (1) La paternité d'une primaire pour un candidat unique à gauche ne revient pas à Anne Hidalgo et sa proposition mort-née de "primaire de la gauche" formulée début décembre. En février 2021, la Primaire populaire a été lancée avec l'objectif de définir un "socle commun de dix mesures de rupture avec 13 partis politiques et inspirées des revendications des mouvements sociaux de ces dernières années". Les mesures sont alors réparties dans trois thématiques : une république écologique, une république sociale et une république démocratique. 29/01/22 - 16:24 - 612 bénévoles sont disponibles poru répondre à vos quetions Sur leur compte Twitter, les organisateurs de la Primaire populaire ont dévoilés les chiffres de leur SAV téléphoniques, à savoir : 4 894 appels, une minute d'attente en moyenne et 612 bénévoles dans toute la France inscrits et inscrites pour répondre à toutes les questions.

Ce dimanche 30 janvier 2022, à 19 heures, on connaîtra enfin le grand gagnant de la Primaire populaire. Depuis ce jeudi 27 janvier, les quelque 460 000 inscrits au processus de désignation d'un candidat capable de "faire gagner l'écologie et la justice sociale à l'élection présidentielle" peuvent voter en ligne pour le candidat de leur choix. Il s'agit d'un vote particulier puisque les électeurs doivent donner pour chaque candidat la mention "très bien, bien, assez bien, passage, ou insuffisant" en réponse à la question : "Pour faire gagner l’écologie et la justice sociale à l’élection présidentielle, j’estime que chacune de ces personnalités serait :".

A l'instar des primaires EELV et LR, aucun sondage sur les intentions de vote à la Primaire populaire n'a été réalisé. Si Christiane Taubira fait office de grand favori dans les médias, le résultat est donc assez indécis. En outre, on n'a absolument aucune idée du corps électoral des 460 000 inscrits à la Primaire populaire. D'autant plus qu'un grand nombre de personnes ont adhérer à ce processus dans les derniers jours. Lors de l'annonce des résultats, on pourrait donc avoir une surprise.

Si dans les médias Christiane Taubira fait office de favori, les dernières enquêtes pour la présidentielle ne la crédite pas d'un grand soutien... Le dernier sondage sur les intentions de vote au premier tour de l'élection présidentielle, réalisé par BVA et publié vendredi 28 janvier 2022, crédite Christiane Taubira de 4% des suffrages. L'ancienne garde des Sceaux arriverait très loin d'Emmanuel Macron et des candidats de droite, ne bousculant pas davantage les équilibres à gauche.

La paternité d'une primaire pour un candidat unique à gauche ne revient pas à Anne Hidalgo et sa proposition mort-née de "primaire de la gauche" formulée début décembre. En février 2021, la Primaire populaire a été lancée avec l'objectif de définir un "socle commun de dix mesures de rupture avec 13 partis politiques et inspirées des revendications des mouvements sociaux de ces dernières années". Les mesures sont alors réparties dans trois thématiques : une république écologique, une république sociale et une république démocratique.

Elles avaient ensuite jusqu'à fin novembre pour dire si elles souhaitaient participer ou non à la primaire. "Elles n'ont pas été assez nombreuses à s'engager dans le processus. Nous avons donc, avec validation de nos signataires par une consultation massive, choisi de continuer le projet sous la forme d'une investiture citoyenne, avec ou sans l'accord des candidats et candidates", précise l'organisation. Le 15 janvier 2022, la liste définitive des noms retenus a été annoncée.

Le système de parrainages de la Primaire populaire a donc permis de définir, au final, sept personnalités en mesure, selon les votants, de porter le socle commun défini à l'élection présidentielle. Plusieurs politiques de premier plan ont été nommés, quand d'autres acteurs moins connus ont également été intégrés à la liste des personnalités pour lesquelles voter (sans qu'ils en soient nécessairement candidats). Il s'agit d' Anna-Agueb Poterie, Anne Hidalgo, Yannick Jadot, Pierre Larrouturou, Charlotte Marchandise, Jean-Luc Mélenchon, Christiane Taubira.

"Nous demandons que son nom soit retiré de tous les supports physiques et numériques". Le communiqué de Manuel Bompard du mercredi 19 janvier 2022 est limpide : Jean-Luc Mélenchon ne veut pas être associé à la Primaire populaire. Le directeur de campagne du candidat LFI à la présidentielle juge que "ce vote s'apparente à une sorte de sondage sans qu'aucune des règles de base permettant d'en garantir la sincérité ne soit respectée". Depuis le lancement de l'initiative, et bien que son nom ait été proposé, Jean-Luc Mélenchon ne veut pas entendre parler de ce scrutin. Le député des Bouches-du-Rhône s'y est toujours montré opposé, jugeant que des divergences trop importantes existaient entre les prétendants de gauche à l'Elysée, rendant impossible toute union, qu'elle soit via la primaire populaire ou pas. Malgré sa fin de non-recevoir, le nom de l'Insoumis sera proposé au vote et pourrait recueillir des voix.

Pour pouvoir participer au vote lors de la Primaire populaire, il était nécessaire de remplir trois conditions : avoir au moins 16 ans, être Français et " se reconnaître dans l'esprit du socle commun " bâti par l'organisation du vote. Il était possible de s'inscrire jusqu'au dimanche 23 janvier. Le listing des participants étant désormais clôturé, 467 000 personnes seront aptes à prendre part au scrutin selon les chiffres communiqués par les organisateurs.

Comme pour les primaires EELV et LR, aucun sondage sur les intentions de vote à la Primaire populaire n'a été réalisé. En revanche, une étude réalisée en exclusivité par YouGov pour Linternaute a permis de montrer que les électeurs de gauche souhaitaient en majorité que les candidats de leur obédience politique se soumettent au résultat de cette primaire (65%), quand 20 % ont jugé que non et 15 % n'ont pas exprimé d'opinion sur le sujet. En revanche, les électeurs de gauche jugent à 59 % que le processus ne permettra pas l'union derrière le candidat vainqueur (26 % de oui, 11 % ne savent pas, 4 % n'ont pas entendu parler de la primaire).