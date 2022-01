DIRECT. Primaire populaire : résultat ce week-end, avec ou sans conséquence

???? Le SAV téléphonique depuis l'ouverture du vote de la #PrimairePopulaire , c'est notamment : ???? 4894 appels ???? 1min d'attente en moyenne ???? 612 bénévoles dans toute la France inscrits et inscrites pour répondre à toutes les questions. Bon vote à toutes et à tous !

Il n'est plus possible de s'inscrire pour participer aux votes. Les inscriptions sont restées ouvertes durant plusieurs semaines mais ont été clôturées dimanche 23 janvier. Comme pour tout vote, il faut faire la démarche avant l'ouverture du scrutin. 466 895 personnes ont été recensées comme étant en mesure de voter.

Parmi les candidats en liste à la Primaire populaire, seulement quatre ont accepté de se plier au résultat du scrutin : Christiane Taubira, Pierre Larrouturou, Anna-Agueb Poterie et Charlotte Marchandise. Ils disent donc être prêts à se ranger derrière le candidat qui sortira vainqueur à condition que ce dernier accepte de mettre en place les conditions de l'union. Yannick Jadot, Jean-Luc Mélenchon et Anne Hidalgo ont eux affirmé leur volonté de continuer la course à la présidentielle quoi qu'il arrive.

Yannick Jadot estime que l'issue la plus probable à la Primaire populaire est l'ajout d'une nouvelle candidature à gauche, celle de Christiane Taubira. Ce matin sur Franceinfo, le candidat écologiste a indiqué qu'il pensait que l'ancienne Garde des Sceaux pouvait sortir gagnante du scrutin. Il n'a aucunement évoqué l'hypothèse d'un rassemblement derrière un candidat a préféré inviter "toutes les personnes qui se sont inscrites [au scrutin] pour la justice sociale et l’écologie" à rallier sa candidature et son projet.

L'union espérée par la Primaire populaire repose en parti sur le socle commun. Un projet composé de 10 "ruptures" soit 10 propositions 0 propositions "inspirées des revendications des mouvements sociaux de ces dernières années" et de conversations avec des organismes civils et divers partis politiques de gauche. Le socle commun comporte trois volets pour agir pour créer une république "écologique", "sociale" et "démocratique" conformément aux objectifs et aux thèmes de campagnes de la Primaire populaire.

Après l'annonce des résultats, le candidat désigné vainqueur pourra se rendre au QG parisien de la Primaire populaire à partir de 21h et jusqu'au lendemain pour être officiellement investi par le vote de l'initiative citoyenne. Cette investiture ne pourra être validée que si le candidat signe "le contrat de rassemblement" qui oblige le candidat à mener l'union de la gauche dans les conditions prévues par les organisateurs de la Primaire populaire. Si le candidat victorieux accepte de représenter l'union de la gauche et le socle commun, des discussions pourraient être entamées pour affiner les conditions de l'union.

Le scrutin prendra fin le dimanche 30 janvier à 17h. Les cofondateurs de la Primaire populaire ont fait savoir que le dépouillement commencera dans la foulée pour une annonce des résultats aux alentours de 19h. Samuel Grzybowski et Mathilde Imer ont précisé que le résultat du vote sera proclamé par la Haute Autorité de Contrôle de Vote, une façon d'assurer la légitimité et la légalité du scrutin mais aussi de garantir le bon calcul des votes en ligne.

C'est une quasi-certitude, non. L'ambition était pourtant de rassembler tous les candidats de ce flanc politique dans cette primaire pour les pousser à s'unir et porter un seul projet commun à cette obédience politique est vite tombé à l'eau, chacun défendant sa paroisse et indiquant avoir trop de différences avec ses concurrents pour se ranger derrière. "Ils parlent tous de rassemblement, mais ils se cachent trop souvent derrière l'adage 'le rassemblement, oui, mais derrière moi'. Or, nous savons tous que, quand chacun des candidats dit cela et qu'ils sont si nombreux, ça ne peut pas marcher", regrette Mathilde Imer, dans un échange avec des lecteurs du Monde, mercredi 26 janvier. Et poursuit : "Alors, ce qu'on dit aux candidats et candidates est simple : pourquoi ne nous laissez-vous pas, nous, vos électeurs et électrices, être le juge de paix entre vous ?" Pas sûr qu'elle soit entendue.

28/01/22 - 18:05 - Qui est le favori de l'élection ?

Bien que leur nom ait été inscrit sur la liste de départ, Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot ont toujours refusé de se soumettre à la Primaire populaire, quand Anne Hidalgo avait dit oui avant de changer d'avis. La faute à une vidéo privée de l'un des membres des l'organisation, Samuel Grzybowski, porte-parole, dans laquelle il appelait à tout faire empêcher le trio d'obtenir les 500 parrainages. L'irruption de Christiane Taubira dans le jeu est également venue troubler un peu plus la gauche… et biaiser le sort de cette primaire ? Mélenchon, Jadot et Hidalgo ayant annoncé refusé de reconnaître les résultats et ne pas tenir compte de ce scrutin, l'ex-ministre semble être favorite face à trois autres candidats de la "société civile" Anna Agueb-Porterie, Charlotte Marchandise et Pierre Larrouturou. Aucun sondage n'a été fait mais la victoire de Christiane Taubira, égérie d'une partie de la gauche, fait figure d'évidence. Du moins à priori.

"Les jeux ne sont pas faits, et on n'est pas du tout dans une 'primaire Taubira'" tempère le porte-parole. "Je ne crois pas qu'elle ait capté (la lumière) pour elle. Je sais qu'il y a énormément d'Insoumis qui vont voter, énormément de gens qui ne sont pas d'un parti" avance, par ailleurs, Charlotte Marchandise. Car en dépit de l'aura de la principale candidate, l'inconnue règne autour des électeurs. Aucune donnée n'a été communiquée sur le profil de ceux qui seront en mesure de voter de jeudi à dimanche. Sont-ils réellement inscrits pour voter pour le projet porté par l'un des sept noms ? Un "bourrage" des inscriptions visant à tronquer le résultat est-il envisageable ? Un coup politique ne serait-il pas dans les tuyaux ? Car même si Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot et Anne Hidalgo ont annoncé qu'ils feraient fi de leur sort lors de ce scrutin, rien ne dit que des électeurs de ces candidats n'ont pas été poussés à s'inscrire pour faire sortir en tête leur chef de file afin d'obtenir de nouveaux soutiens pour la campagne.