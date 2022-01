Primaire populaire : la gauche morcelée, un vote déterminant ou pour la forme ?

PRIMAIRE POPULAIRE. La liste des candidats à la primaire populaire a été dévoilée, mais certains ont annoncé ne pas reconnaître le résultat. Alors, quel crédit apporter à la primaire populaire ?

Une primaire avec plus de participants qu'à celle d'Europe Ecologie-Les Verts ou à celle des Républicains, mais un scrutin qui n'est pas reconnu par une partie des candidats. C'est dans un épais brouillard que va se tenir la primaire populaire, initiative citoyenne lancée avec pour objectif de réunir la gauche derrière une seule et même candidature. Mais l'union sacrée prônée a viré au puzzle bien morcelé, dont une partie des pièces ne peut (ni veut) s'imbriquer avec le reste. Sept candidats ont été officialisés par les organisateurs : Anna Agueb-Poterie, militante écologiste, Anne Hidalgo, maire de Paris et candidate du PS, Yannick Jadot, député européen et candidat EELV, Pierre Larrouturou, député européen, Charlotte Marchandise, experte dans le domaine de la santé, Jean-Luc Mélenchon, candidat LFI, et Christiane Taubira, ancienne ministre de la Justice.

Ces noms seront soumis au vote (du 27 au 30 janvier 2022) d'au moins 250 000 personnes, comme l'ont annoncé les organisateurs lundi 17 janvier 2022. Pour autant, certaines personnalités politiques retenues ont annoncé qu'elles feraient fi du résultat et qu'elles maintiendraient coûte que coûte leur candidature jusqu'au bout : Anne Hidalgo, Yannick Jadot et Jean-Luc Mélenchon. L'ambition d'un projet unique a viré à la guerre de chapelle (et d'égo), annihilant toute possibilité de rassemblement. Le mariage aurait été trop forcé. Plutôt qu'un divorce qui aurait pu éclater en pleine campagne, chacun a préféré continuer à vivre de son côté. Au grand dam des organisateurs.

Fin janvier, il s'agira d'un scrutin particulier. D'un appel aux urnes (électroniques) pour choisir le candidat investi, la primaire populaire est passée à un vote par mention qu'elle soutiendra. Les électeurs devront répondre à une question : " Pour faire gagner l'écologie et la justice sociale, ces candidats sont ? ". Ce à quoi, ils devront attribuer l'une des mentions pour chacun : " très bien, bien, assez bien, passable, insuffisant ". Celui ayant recueilli le plus de mentions positives sera déclaré vainqueur.

Mais qu'attendre concrètement de cette primaire populaire au lendemain des résultats ? Si Anne Hidalgo, Yannick Jadot ou Jean-Luc Mélenchon arrive en tête, cela pourrait leur permettre d'un donner un coup d'accélérateur à leur campagne, bien qu'ils ne souhaitent pas reconnaître le résultat du scrutin. En revanche, si Christiane Taubira l'emporte, cela ajoutera une candidature de plus à gauche, l'ex-garde des Sceaux souhaitant elle aussi aller au bout, bien qu'elle ne voulait pas être " une candidature de plus ". L'ancienne locataire de la place Vendôme pourrait être en mesure de récolter les 500 parrainages pour se présenter le 10 avril prochain. En revanche, si l'un des trois autres candidats l'emporte, difficile d'imaginer que le projet présidentiel irait à son terme. La primaire qui réunirait le plus d'électeurs pour la campagne de 2022 pourrait bien être un coup d'épée dans l'eau.

Qu'est-ce que la primaire populaire ?

La paternité d'une primaire pour un candidat unique à gauche ne revient pas à Anne Hidalgo et sa proposition mort-née de "primaire de la gauche" formulée début décembre. En février 2021, la primaire populaire a été lancée avec l'objectif de définir un "socle commun de dix mesures de rupture avec 13 partis politiques et inspirées des revendications des mouvements sociaux de ces dernières années". Les mesures sont alors réparties dans trois thématiques : une république écologique, une république sociale et une république démocratique.

Depuis l'émergence du projet, 300 000 personnes ont adhéré à l'initiative d'une primaire populaire, des noms de personnalités susceptibles de porter un tel programme ont été proposés, avec ou sans leur validation. Un système de parrainages a alors été mis en place jusqu'au 11 octobre, date à laquelle 10 personnalités (5 hommes et 5 femmes) ont été désignées après avoir reçu le plus de parrainages.

Elles avaient ensuite jusqu'à fin novembre pour dire si elles souhaitaient participer ou non à la primaire. "Elles n'ont pas été assez nombreuses à s'engager dans le processus. Nous avons donc, avec validation de nos signataires par une consultation massive, choisi de continuer le projet sous la forme d'une investiture citoyenne, avec ou sans l'accord des candidats et candidates", précise l'organisation. La troisième étape consistera à la désignation d'une personnalité parmi celles officiellement déclarées candidates à la primaire populaire au 15 janvier 2022.

Qui sont les candidats à la primaire populaire ?

Le système de parrainages de la primaire populaire a donc permis de définir dix personnalités en mesure, selon les votants, de porter le socle commun défini à l'élection présidentielle. Plusieurs politiques de premier plan ont été nommés, quand d'autres acteurs moins connus ont également été intégrés à la liste des personnalités pour lesquelles voter (sans qu'ils en soient nécessairement candidats). Il s'agit d'Anne Hidalgo, Yannick Jadot, Pierre Larrouturou, Charlotte Marchandise, Jean-Luc Mélenchon, Anna-Agueb Poterie et Christiane Taubira.

Cependant, pour voir son nom apparaître lors du vote, il faut avoir officialisé sa candidature d'ici le 15 janvier. Le vote aura ensuite lieu en ligne du 27 au 30 janvier, avec un scrutin à un seul tour 100 % en ligne. La participation est gratuite.

Qui participe à la primaire populaire ?

Tout le monde peut participer à la primaire populaire. Il suffit de s'inscrire sur le site. Trois prérequis : avoir 16 ans, être Français et "se reconnaître dans l'esprit du socle commun".