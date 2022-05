"DIRECT. Législatives 2022 : La gauche et la majorité face aux dissidences... Résultat des sondages et actus"

ELECTIONS LEGISLATIVES. Les formations politiques continuent de dévoiler leurs investitures aux législatives. Mais de nombreux candidats décident de faire cavalier seul. Les dernières infos en direct.

Résultat des élections législatives L'essentiel Les Français sont appelés aux urnes les 12 et 19 juin pour élire leurs députés lors des élections législatives.

Michèle Picard, maire communiste de Vénissieux, annonce retirer sa candidature aux législatives dans la 14e circonscription du Rhône. Elle l'avait maintenue un temps face à l'investiture par la Nupes de Taha Bouhafs, qui a finalement été remplacé par Idir Boumertit.

Une réunion s'est tenue vendredi soir entre membres du parti socialiste dissidents à l'accord de la Nupes, afin de coordonner les candidatures hors accord aux législatives. La présidente de la région Occitanie, Carole Delga, en était la principale instigatrice.

Dimanche sur France 3, Jean-Luc Mélenchon a annoncé son intention de revaloriser le Smic non pas à 1400 mais à 1500 euros net par mois, si la Nupes remportait les élections législatives.

Le patron des Républicains, Christian Jacob, croit en un "véritable rebond" de son parti aux législatives : dans un entretien avec Ouest France, il rappelle le solide ancrage des Républicains dans les territoires. LR a bouclé ses investitures et présentera 543 candidats communs avec l'UDI et les Centristes.

Un sondage de Cluster17, publié vendredi 13 mai, place la Nupes en tête des intentions de vote au 1e tour : 31% des sondés souhaitent soutenir un de ses candidats. Cependant, selon le sondage Harris Interactive du 11 mai, à l'issue des deux tours, la majorité présidentielle décrocherait entre 300 et 350 sièges, c'est-à-dire une majorité absolue.

Suivez sur cette page les dernières actualités de campagne, les sondages, et les informations sur le fonctionnement du scrutin.

12:30 - Pour François Ruffin, le virage écologiste d'Emmanuel Macron prendra fin après les législatives Invité de RTL, le député insoumis François Ruffin ironise sur les discours écologistes et sociaux d'Emmanuel Macron : selon lui, à l'approche des élections législatives, "le loup Macron doit montrer patte blanche à la porte de la bergerie, il doit se mettre du miel dans la voix pour dire 'regardez comme je vais faire de l’écologie, regardez comme je vais faire du social'". Mais "une fois qu’il aura la majorité à l’Assemblée, le loup redeviendra loup, il fera tout pour que les entreprises du CAC 40 gagnent de l’argent, pour qu’elles ne versent pas d’impôts", assure Ruffin. 12:14 - Michèle Picard retire sa candidature aux élections législatives dans le Rhône La maire communiste de Vénissieux avait décidé de se présenter en dissidence de la Nupes face à Taha Bouhafs dans la 14e circonscription de Vénissieux. Suite au désistement de Taha Bouhafs, Idir Boumertit, adjoint à la mairie de Vénissieux, a été investi par la France Insoumise. Aujourd'hui, Michèle Picard annonce dans un communiqué qu'elle retire sa candidature : "Je suis dans le camp de la gauche pour battre la droite et l'extrême droite. C'est pourquoi, avec Guillaume Dumoulin, nous retirons notre candidature à l’élection législative dans la 14ème circonscription du Rhône. Idir Boumertit sera donc le candidat de la NUPES." 12:08 - Jérôme Fourquet : aux législatives, "la marche est haute" pour la Nupes Jérôme Fourquet, de l'Ifop, commente sur France Inter les chances de la gauche d'obtenir une majorité aux élections législatives. Selon lui, "Jean-Luc Mélenchon a marqué des points et réussi une initiative politique forte, avec ce slogan "Elisez-moi Premier ministre", puis la capacité, en une dizaine de jours, à fédérer toutes les formations de gauche autour de lui." Cependant, il rappelle que "le total des sièges détenus aujourd'hui par l'ensemble des formations ralliées à la Nupes, c'est une soixantaine de sièges. La majorité absolue, c'est 289 sièges, donc on voit que la marche est très haute." Selon Jérôme Fourquet, les formations de gauche peuvent espérer une "dynamique", et les écologistes pourraient faire une "bonne opération", eux qui n'ont pas aujourd'hui de groupe parlementaire. Mais la seule possibilité qu'il envisage d'une victoire de la Nupes, c'est si Emmanuel Macron envoyait 'un message très à droite" dans les prochaines semaines, en lançant par exemple la réforme des retraite, ce qui provoquerait une "surmobilisation de la gauche". 11:45 - "Rien n'allait" : François Bayrou revient sur la photo prise lors du lancement d'"Ensemble" Quatre hommes visiblement ennuyés, avec en arrière-plan le slogan de campagne présidentielle d'Emmanuel Macron... Les premières images de la conférence de naissance de la confédération "Ensemble" ont suscité de vives critiques, y compris du côté d'Emmanuel Macron. Sur Franceinfo, François Bayrou admet une erreur de communication : "Franchement, la communication, ça fait partie de la politique. Rien n'allait, à mes yeux." Sur l'absence de femmes à la tête des trois partis de la confédération (LREM, Horizons et le MoDem), il se défend : "Richard Ferrand, Edouard Philippe et moi, nous sommes ce que nous sommes, génétiquement." En revanche, "je pense que nous avons l'équilibre femmes-hommes dans les investitures des législatives le plus précis et le plus parfait de tous les partis français." 11:27 - Philippe Juvin appelle à "reconstruire" une "droite libérale, européenne, modérée" Candidat LR aux élections législatives dans les Hauts-de-Seine, Philippe Juvin, invité de CNEWS, affirme la nécessité de son parti dans le paysage politique français : "Je pense que nous, les Républicains, sommes un parti de gouvernement. Le pays a le besoin d'une droite libérale, européenne, modérée. [...] C'est à nous de la reconstruire, cette droite. Vous savez, ça fait des années que nous perdons des élections et que nous disons 'on va en tirer les leçons'. Moi, j'aimerais qu'enfin, nous en tirions des leçons." A l'issue des législatives, Philippe Juvin souhaite que les Républicains incarnent une opposition "sage et modérée", en critiquant le gouvernement quand il le faut, mais en sachant "soutenir les bonnes décisions quand elles éclairent correctement l'avenir du pays". Philippe Juvin s'était abstenu lors du conseil stratégique des Républicains, sur la motion affirmant l'indépendance du parti vis-à-vis de toute autre formation politique à l'Assemblée nationale. 11:17 - Plusieurs favorites pour le poste de Premier ministre (2/2) D'autres noms reviennent dans toutes les conversations quand on parle du futur Premier ministre, celui d'Elisabeth Borne en tête. L'actuelle ministre du Travail n'en est pas à sa première expérience au gouvernement puisqu'avant elle a dirigé le ministère de la Transition écologique et a été à la direction du cabinet de Ségolène Royal lorsqu'elle était ministre de l'Ecologie. Cette ex-proche du Parti socialiste apparaît aussi en mesure de porter d'importances réformes telles que celle des retraites, déjà défendue dans sa première version lors du quinquennat écoulé d'Emmanuel Macron. Une autre socialiste pourrait également s'installer à Matignon : l'ex-ministre de la Santé de François Hollande, Marisol Touraine. L'ancienne membre du gouvernement pourrait signer son retour dans la vie politique après s'être investie dans la campagne présidentielle d'Emmanuel Macron, elle "prend de l'envergure en Macronie" a d'ailleurs indiqué un proche, à RMC. Lors de l'investiture d'Emmanuel Macron, Marisol Touraine était installée au premier rang, un signe de son ascension vers Matignon ? 10:57 - François Ruffin : "Si TF1 avait fonctionné comme la France Insoumise, on n'aurait pas eu PPDA pendant 20 ans" Sur RTL, le député insoumis François Ruffin réagit aux signalements de violences sexuelles visant Taha Bouhafs, éphémère candidat de la Nupes aux élections législatives. "Si TF1 avait fonctionné comme la France Insoumise, on n'aurait pas eu PPDA pendant 20 ans", lance-t-il, en référence aux nombreuses accusations de violences sexuelles qui visent l'ancien présentateur. Pour Ruffin, la France Insoumise a montré "une certaine efficacité" dans la gestion de ces signalements "quand il y a une alerte qui est lancée le samedi, et que le mardi il y a le retrait de la candidature". "Maintenant, c'est aux victimes de porter plainte, oui, si elles le souhaitent". 10:34 - Olivier Faure fait campagne sur une possible cohabitation à l'issue des législatives 2022 Sur son compte Twitter, Olivier Faure commente l'expectative autour de la succession de Jean Castex à Matignon : "Faux suspens sur la nomination du prochain premier ministre. Spoiler : quel que soit son genre et sa trajectoire politique, ce sera un collaborateur et le pouvoir demeurera à l’Elysée. Seule la NUPES peut redonner un sens à cette nomination." Olivier Faure s'engouffre ainsi dans le paris de Jean-Luc Mélenchon, qui consiste, pour la gauche, à obtenir une majorité absolue à l'Assemblée, contraignant Emmanuel Macron à nommer un Premier ministre dans leur rang. 10:22 - Christian Jacob croit à un "rebond" de la droite aux élections législatives Dans un entretien pour Ouest France, le patron de LR se montre optimiste en vue du scrutin des législatives, déterminant pour son parti après un tel échec à la présidentielle. Il réaffirme la ligne des Républicains : "Celle d’une droite indépendante, qui ne sera jamais dans le blocage des institutions, capable de voter des textes qui vont dans le bon sens, mais de s’y opposer durement si ce n’est pas le cas." Pour Christian Jacob, la force de son parti est son ancrage territorial : "On a besoin, à l’Assemblée nationale, d’avoir cette représentation que la droite a sur les territoires. On détient, aujourd’hui, à peu près 60 % des exécutifs : mairies, métropoles, départements, régions. Il faut que ces territoires soient représentés à l’Assemblée par des gens de convictions." Christian Jacob déplore d'ailleurs "l’interdiction du cumul des mandats, voulue par François Hollande, Édouard Philippe et Emmanuel Macron", qui "empêche un certain nombre de personnalités à se présenter, alors qu’elles ont un vrai savoir-faire, une vraie compétence". Il déclare que les investitures LR sont bouclées : 543 "candidatures uniques LR, UDI et les centristes." 10:01 - Jean-Luc Mélenchon veut désormais augmenter le Smic à 1500 euros net par mois Dimanche 15 mai sur France 3, Jean-Luc Mélenchon a reprécisé le programme de sa formation pour les élections législatives 2022. Il a annoncé deux modifications dans les mesures visant à augmenter le pouvoir d'achat des Français : désormais, il souhaite porter une hausse du Smic mensuel à 1500 euros net, au lieu de 1400 initialement. Une révision à la hausse qu'il explique par l'inflation forte. le smic est actuellement à un peu plus de 1300 euros net pour un temps plein. Jean-Luc Mélenchon a également promis la hausse du point d'indice des fonctionnaires. 09:53 - Pour François Bayrou, Jean-Luc Mélenchon a "un programme dangereux" Pour le haut commissaire au plan, "le programme de Jean-Luc Mélenchon entraînerait la France dans un gouffre". Interrogé sur Franceinfo sur les intentions de la Nupes aux législatives, il revient sur le principe de "désobéissance européenne" cher à la France Insoumise : "Le principe de l’Europe, comme le principe de toute association, c’est que quand on prend une décision ensemble, on la respecte", défend François Bayrou. Il insiste : "Ce programme-là est un programme dangereux, et je suis absolument persuadé que ce doit être une des responsabilités de l’élection législative que de le révéler." 09:46 - Le patron des radicaux de gauche réclame la nécessité d'un "espace de centre gauche" Guillaume Lacroix, président du Parti radical de gauche, fustige l'accord de la Nupes aux législatives, ce matin sur Public Sénat : "Ce qui a été décidé, c’est que chacune et chacun à gauche aille abjurer trente ans de vie politique et veuille bien se soumettre", déclare-t-il. Le PRG présentera quelques candidats aux élections législatives, et soutiendra certains candidats de gauche dissidents à la Nupes, comme la socialiste Lamia El Aaraje à Paris. Guillaume Lacroix déplore une union de la gauche autour de son "extrême" et revendique la nécessité d'un "espace de centre gauche" capable de faire de "véritables réformes". Il appelle également la gauche à quitter la "logique passéiste de l’égalitarisme partout". 09:36 - Carole Delga a réuni les troupes socialistes dissidentes pour les législatives Vendredi soir, une réunion en visioconférence a réuni des candidats du parti socialistes ayant décidé de se présenter aux élections législatives sans investiture de la Nupes. Ces candidats sont pour la plupart opposés à une alliance du PS avec la France insoumise. A leur tête, Carole Delga a tenté de coordonner ces forces dissidentes. La présidente de la région Occitanie n'est pas elle-même candidate aux législatives, mais elle s'est déclarée opposée à un accord avec LFI dès le début. "Que les choses soient claires, ce n'est pas un travail de préparation du congrès socialiste, mais bien un rassemblement en prévision de l'élargissement à toutes les forces de gauche républicaine, européenne et écologiste, avec tous ses membres volontaires et toutes ses composantes", a précisé Carole Delga, selon le Figaro. Selon elle, environ 70 candidats socialistes ont décidé de se présenter hors Nupes, soit autant que dans la Nupes. Elle insiste sur le fait qu'il ne s'agit pas de créer un nouveau mouvement : les dissidents veulent se présenter sous la bannière "Parti socialiste" et espèrent ne pas être exclus du parti. 09:26 - J-27 avant le 1e tour des élections législatives Bonjour et bienvenue sur ce live dédié aux législatives 2022 ! Retrouvez toute la journée les actualités, les déclarations et le résultat des derniers sondages.

Le premier tour des élections législatives est organisé dans toutes les circonscriptions de France métropolitaine le dimanche 12 juin 2022 ; le second tour a lieu le dimanche 19 juin 2022. A l'étranger et en Polynésie française, le premier scrutin se tient une avance avant le vote organisé en métropole. Dans certains départements et collectivités d'outre-mer, les électeurs votent aux législatives le samedi précédant l'élection en métropole. Ces deux scrutins interviennent seulement deux mois après l'élection présidentielle, du fait la campagne en plus d'être courte et imprégnée des dynamiques de l'élection présidentielle. Les investitures des candidats interviennent généralement début mai après les séquences de tractations mais les candidatures officielles doivent être déposées en préfecture entre le 16 et la 20 mai, à 18 heures au plus tard. Quant à la campagne officielle, elle dure deux semaines et commence le lundi 30 mai cette année. A compter de cette date, les communes doivent mettre à disposition des candidats des espaces d'affichage et les médias donnent la parole aux partis politiques engagés dans la course des législatives.

Quel est le fonctionnement des élections législatives ?

Les hommes et femmes désignés députés lors des élections législatives sont les représentants de la Souveraineté nationale pendant 5 ans, sauf en cas de dissolution interrompant la législature. L'élection s'effectue au suffrage universel direct, par un scrutin dit majoritaire uninominal à deux tours dans chaque circonscription. Dans chaque circonscription, un candidat est élu et obtient donc un siège de député dès le premier tour, s'il obtient la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de voix égal au quart du nombre d'électeurs inscrits.

Pour se qualifier pour le deuxième tour, un candidat doit avoir recueilli au premier tour un nombre de voix au moins égal à 12,5% du nombre des électeurs inscrits dans la circonscription. Mais si un seul candidat remplit cette condition, alors le candidat arrivé en deuxième position peut se maintenir au second tour. Si aucun candidat n'a obtenu les 12,5% de voix d'inscrits, les deux candidats arrivés en tête sont qualifiés pour le second tour. Au deuxième tour, le candidat arrivé en tête, avec une majorité absolue ou relative, est élu. En cas d'égalité parfaite de suffrages, c'est le candidat le plus âgé qui est élu.

Qui sont les candidats aux élections législatives ?

Lors des élections législatives, ce sont toujours plusieurs milliers de candidats qui s'engagent pour briguer un siège à l'Assemblée nationale. En 2017, ils étaient près de 8000. Selon le code électoral, pour se porter candidats aux législatives, il faut respecter un certain nombre de conditions : être majeur au jour de l'élection ; jouir de ses droits civiques ; ne pas être dans un cas d'incapacité ou d'inéligibilité prévu par la loi. Un candidat n'a pas l'obligation, en revanche, de figurer sur la liste électorale d'une des communes de la circonscription législative qu'il vise. Il est interdit de se présenter dans plusieurs circonscriptions. Il est impossible pour un maire ou une personne exerçant des fonctions exécutives locales de se porter candidat à une élection législative, depuis la loi organique du 14 février 2014 sur le non-cumul des mandats.

Quels sont les résultats des sondages sur les législatives 2022 ?

Il faut bien comprendre que les élections législatives sont d'une nature très singulière : il s'agit en réalité de 577 scrutins différents, une par circonscription, avec des candidats se présentant uniquement dans un unique territoire. Les instituts de sondage ne se prêtent pas à l'exercice de réaliser une enquête d'opinion dans chaque circonscription. En revanche, les sondeurs effectuent toujours pour les législatives des études d'intentions de vote par formation politique à l'échelle nationale, pour le premier et le deuxième tour. Des analyses plus fines suivent avec des projections en nombre de sièges, avec de larges fourchettes.

De premiers sondages sur les élections législatives, donnant les premières tendances, viennent d'être publiés. Attention, les projections sont un exercice très difficiles à réaliser pour les sondeurs, mais elles donnent des éléments sur les rapports de force en jeu : selon un sondage de Cluster 17, publié vendredi 29 avril, 34% des électeurs interrogés ont l'intention de voter pour un candidat soutenu par les principales forces de gauche au premier tour, 24% pour un candidat soutenu par le RN et Reconquête, 24% pour un candidat soutenu par le parti présidentiel, et 9,5% pour un candidat soutenu par les Républicains. Un sondage Ifop datant du même jour indique que 35% des personnes interrogées souhaitent la victoire d'une union des gauches aux législatives, 29% la victoire d'une alliance RN-Reconquête, 26% la victoire du camp présidentiel, et 10% celle des Républicains et de leurs alliés. En revanche, un sondage Harris Interactive plus ancien (25 avril) basé sur les intentions de vote prévoit une majorité absolue pour le président Macron à l'issue des deux tours.

Quel est le résultat des dernières élections législatives ?

Les résultats des précédentes législatives avaient permis à Emmanuel Macron de gouverner avec une majorité absolue, puisque 350 sièges sur 577 avaient été attribués, en 2017, aux partis La République en Marche et au MoDem. Le parti Les Républicains devenait alors le premier parti d'opposition, avec 112 élus. Le Parti socialiste enregistrait une très sévère défaite, avec l'élection de seulement 30 parlementaires au Palais Bourbon. La France Insoumise était parvenu à se constituer un groupe parlementaire, avec 17 élus, le Rassemblement national avait fait entrer 8 élus à l'Assemblée nationale. En cinq ans, ces chiffres ont évolué au fil des démissions, changements de groupes et législatives partielles. Voici dans le graphique ci-dessus la composition de l'Assemblée nationale actualisée avant le résultat des législatives 2022.